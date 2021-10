Wismar: Schnellere Hilfe am Badestrand durch diese Notrufsäule 

Wismar

Es ist erst vier, fünf Wochen her, dass Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Wismar einen entkräfteten Schwimmer aus der Ostsee holten. Sie kamen ihm im Bereich der Seebrücke im Seebad Wendorf zu Hilfe. Der Mann hatte Glück, dass die Retter rechtzeitig vor Ort waren.

Um die Hilfsfristen im Notfall zu verkürzen, hat die Björn-Steiger-Stiftung jetzt etwa 200 Meter westlich der Brücke am Wendorfer Badestrand eine Notrufsäule installiert. Gestern wurde sie eingeweiht. „Ein Knopfdruck genügt und der Notruf landet in der Rettungsleitstelle. Die kann sofort einen Notarzt losschicken, ohne zu wissen, was überhaupt passiert ist“, erläutert Torsten Krüger, Mitarbeiter der Stiftung. Die rot-weiße Säule sendet ein Leuchtsignal aus und übermittelt per GPS ihre genaue Position. Dies hilft alarmierten Rettungskräften, schnell zum Notfallort zu finden.

Bürgermeister: „Einfacher geht’s nicht“

„Einfacher geht’s nicht. Das leuchtet ein“, findet Bürgermeister Thomas Beyer. Der Badestrand werde gut besucht, auch von Familien mit Migrationshintergrund sowie am Abend. Daher sei der Standort der Notrufsäule gut gewählt. Der Bürgermeister dankte sowohl der Björn-Steiger-Stiftung als auch der Wonnemar Stiftung, die die Säule finanziert hat.

Am Badestrand gibt es zwar ein Häuschen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). „Aber das ist nur von Mai bis Ende August von 10 bis 18 Uhr und in den Ferien von 9 bis 18 Uhr mit Rettungsschwimmern besetzt“, weiß Madlen Spiekermann vom Erlebnisbad Wonnemar. „Die Säule hilft, jederzeit einen Notruf schnell abzusetzen.“ Am besagten Badestrand führt eine beliebte Spazier-, Jogging- und Radwegstrecke vorbei. Im Notfall darf jeder die Säule nutzen, erklärt Torsten Krüger. So kann sie zum Lebensretter werden – egal, um welchen Notfall es sich handelt.

Die Notrufsäule am Wendorfer Badestrand steht unweit des Rettungsschwimmer-Häuschens. Quelle: Haike Werfel

Touristen sind oft ortsunkundig

„Es müssen nicht wie sonst üblich am Telefon die fünf W-Fragen beantwortet werden“, sagt Torsten Krüger. Das spart Zeit, wenn der Unfallmelder nicht erst sagen muss: Wo ist das Ereignis? Wer ruft an? Was ist geschehen? Wie viele Betroffene gibt es? Warten auf Rückfragen! „Und ein Urlauber, der sich nicht auskennt, kann meist keine genauen Ortsangaben machen“, nennt Krüger ein weiteres Argument für die Notrufsäule. Auch das Handy hat beim Baden nicht jeder dabei. Viele lassen es im Auto, damit es nicht gestohlen wird.

Die Notrufsäulen der Björn-Steiger-Stiftung werden über Solarenergie betrieben. Weil die nicht immer gewährleistet ist am Wendorfer Strand, wurde zusätzlich ein Stromkabel verlegt. „Die Säule ist technisch wartungsfrei. Wir werden aber regelmäßig kontrollieren, ob das GPS-Signal rausgeht“, kündigt der Stiftungsmitarbeiter an.

Eine Notrufsäule kostet rund 5000 Euro

Nach Auskunft von Madlen Spiekermann sollen alle Wonnemar-Standorte solch eine Notrufsäule erhalten. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es erst zehn, unter anderem in Rerik, in Binz auf Rügen und in Trassenheide. Weitere zehn sind auf der Insel Usedom geplant.

Unbewachte Strände – egal ob an der Ostsee oder am Binnensee sowie kein Handy-Empfang sind ebenfalls Probleme im Notfall, die mit einer Säule der Björn-Steiger-Stiftung vermieden werden können. Torsten Krüger hofft, dass weitere Sponsoren – Privatpersonen oder Unternehmen – eine solche Säule finanzieren. Sie kostet etwa 5000 Euro. Ein Antrag ist von der zuständigen Wasserwacht oder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft zu stellen.

Von Haike Werfel