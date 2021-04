Wismar

Ein Stadtteil im Wandel – so lässt sich der Wismarer Kagenmarkt beschreiben. In den 1970er Jahren ist dort, wo auf einstigen Gartenanlagen standen, ein Wohngebiet entstanden. In den 1990ern verlor es dann mehr und mehr an Attraktivität. Nun erstrahlt es in neuem Glanz. Denn in den vergangenen Jahren sind rund 6,7 Millionen Euro in die Umgestaltung investiert worden.

Das ist alles passiert: Die Kita „Sonnenschein“ wurde saniert, ein neuer Hort gebaut, die neue Rudolf-Tarnow-Grundschule ist entstanden, die Freiwillige Feuerwehr hat einen neuen Platz samt Gebäude gegenüber dem neuen Stadtteilplatz gefunden. Dieser ist umgeben vom neuen „Feuerwehr-Spielplatz“, Sitzgelegenheiten, einem Kunstobjekt und dem Neubau der Wohungsbaugesellschaft der Hansestadt Wismar (WoBau). Gleich nebenan steht ein neuer Supermarkt.

Bäume und Spielfläche

Im gesamten Stadtteil Kagenmarkt sind zudem zahlreiche Bäume gepflanzt, Straßen saniert und Gebäude an moderne Wohnformen angepasst worden. Die grüne Spiel- und Freizeitfläche samt Skateranlage gegenüber der Rudolf-Tarnow-Grundschule hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt.

Ziel der kommenden Jahre ist es, weiter zu investieren – diesmal in die Energiebilanz. Denn die Klimaschutzziele beschäftigen auch die Wohnungsunternehmen. Sie müssen umweltfreundlicher werden. Außerdem sollen mehr altersgerechte Wohnungen entstehen und der Bestand digitalisiert werden.

Einsendeschluss 30. April

Den Wandel des Kagenmarktes möchte die Hansestadt Wismar in einem Foto-Kalender für das Jahr 2022 dokumentieren und ruft zu einem Fotowettbewerb auf. Gesucht werden Abzüge oder vielleicht schon digitalisierte Fotos von den Bauarbeiten aus den 1970ern, von den Lauben im einstigen Garten und von den Bauarbeiten aus jüngerer Zeit.

Die Fotos können bis zum 30. April digital an 117@gos-mbh.de oder per Post an GOS mbH Projektbüro Wismar (Großschmiedestraße 33 in 23966 Wismar) geschickt worden.

Auf die Einsender, deren Fotos für den Jahreskalender ausgewählt werden, wartet ein kleiner Preis als Dankeschön.

