Wismar

Neue Mietwohnungen, sanierte Häuser im Umfeld, Blühwiese, Leerrohre für E-Autos, neue Parkplätze – das Quartier an der Kapitänspromenade 2–36/Störtebekerstraße 3–7 macht sich. „Manchmal braucht es einen langen Atem, Mut und einen festen Willen, wenn gleich ein ganzes Wohnquartier umgekrempelt werden soll“, sagt Birk Hellmann, Vorstandsmitglied der Wohnungsgenossenschaft (WG) Friedenshof.

Mit Voll- und Staffelgeschoss

Im Mittelpunkt der Neuerungen steht das neue Wohnhaus an der Störtebekerstraße 3–7. Im August 2020 war Baubeginn, im Frühjahr 2022 soll es fertig sein. Drei Vollgeschosse und das Staffelgeschoss bieten Platz für 24 moderne Mietwohnungen von 70 bis 110 Quadratmeter.

Alle Wohnungen in dem L-förmigen Haus mit drei Aufgängen und Fahrstühlen verfügen über Fußbodenheizung, einen Balkon oder eine Terrasse und einen Kellerraum. Die Baukosten belaufen sich auf 5,7 Millionen Euro.

Lesen Sie auch:

Lange ein stiefmütterliches Dasein

Rückblick: Über viele Jahre führte das 1982/1983 errichtete Wohnquartier – versteckt gelegen zwischen dem Hanse-Klinikum und den Studentenwohnheimen – nur ein stiefmütterliches Dasein. Keine 1a-Lage eben. Von Gutachtern einer Bank wurde es vor 18 Jahren mit null bewertet. Rückblickend betrachtet lagen sie wohl falsch, sagt Birk Hellmann.

165 Wohnungen im Quartier

Heute besteht es aus fünf Mehrfamilienhäusern mit 165 Wohnungen, dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof und dem Rohbau für 24 Wohneinheiten. Vor einigen Jahren wurde ein Mehrfamilienhaus der Wohnungsgenossenschaft Union Wismar abgerissen. Dieser Schritt hat den Weg zur Entwicklung des Innenhofquartiers erst möglich gemacht. „Das ist Stadtentwicklung pur“, so Birk Hellmann, seit ihrer Gründung 1996 Vorstandsmitglied bei der WG Friedenshof.

Gefragte Wohnadresse

Die Aufnahme zeigt das Quartier Störtebekerstraße/Kapitänspromenade im Dezember 2020. Inzwischen ist der Rohbau weiter vorangeschritten. Oben sind das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof und der Hubschrauberlandeplatz für das Klinikum zu sehen. Quelle: Heiko Hoffmann

Mittlerweile sei die Kapitänspromenade eine gefragte Wohnadresse. Fast alle 165 Wohnungen im Quartier sind vermietet. Der WG Friedenshof gehören vier Häuser. Seit 2015 wurden in diese über 2,6 Millionen Euro investiert. Der WG Union Wismar gehört ein Gebäude. „Die Entwicklung stimmt, es geht darum, gemeinsam in so einem Quartier Lösungen zu entwickeln“, sagt Union-Vorstandsmitglied Gunnar Schröder und kündigt an, beim Haus an der Kapitänspromenade 26–30 in Sachen Optik und Hausvorflächen mit Fahrradbügeln nachziehen zu wollen.

10 Euro pro Quadratmeter

Günstig werden die Wohnungen des Neubaus in der Vermietung nicht sein. „Die Kaltmieten werden bei zehn Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen müssen“, so Birk Hellmann. Zudem sind die Wohnungen recht großzügig geschnitten. Die Zweiraumwohnungen sind etwa 70 Quadratmeter groß, die Dreiraumwohnungen etwa 80 und die Vierraumwohnungen sogar 110 Quadratmeter groß. Für viele Wohnungen liegen bereits feste Reservierungen vor, so Hellmann. Interessenten können sich bei der WG Friedenshof per Telefon (038 41 / 32 720) oder per Mail (info@wg-friedenshof.de) melden.

Dort, wo jetzt der Neubau entsteht, prägte über Jahre eine viel zu große und unansehnliche Stellplatzanlage für Autos das Erscheinungsbild. Das ändert sich nun. Trotz Corona-Pandemie liege der Bau im Zeit- und Kostenplan. Dafür sorgen fast ausschließlich Wismarer Firmen. „Das ist ausdrücklich so gewollt“, sagt Vorstandsmitglied Bernd Sommer. Die Firma mit der weitesten Anfahrt komme aus Schwerin.

E-Ladesäulen möglich

Aber nicht nur für die zukünftigen Mieter des Neubaus wird etwas getan. Für fast 700 000 Euro ist im vergangenen Jahr eine Stellplatzanlage für 75 Autos errichtet worden. Sogar das Thema E-Mobilität wird berücksichtigt. Bei Bedarf können über vorhandene Leerrohre unproblematisch Ladesäulen nachgerüstet werden. Auch die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden zusammen mit der WG Union erneuert, die Wege im Quartier neu geordnet und die Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. In der Zukunft soll zwischen den Hausnummern 6 und 14 eine Blühwiese angelegt werden.

Die WG Friedenshof im Überblick Die Wohnungsgenossenschaft Friedenshof eG hat ihren Sitz in der Erich-Weinert-Promenade 19 in Wismar. Im Bestand befinden sich 1483 Wohnungen, 39 Einzelzimmer und vier Gewerbeeinheiten. Im nächsten Jahr kommen mit dem Neubau 24 Wohnungen hinzu. Außerdem hat die WG Friedenshof 893 Pkw-Stellplätze/Garagen. Die durchschnittliche Wohnungsmiete lag Ende 2019 bei 5,61 Euro/Quadratmeter. Ende 2019 hatte die Genossenschaft einen Leerstand von 3,74 Prozent.

Für Birk Hellmann ist es wichtig, dass die gezahlten Mieten dort bleiben, wo die Mieter auch wohnen und arbeiten. Hier gehe es nicht um Aktienkurse, Renditen und Ausschüttungen, sondern um Nachhaltigkeit und Wertschöpfung vor Ort. Um kurze Wege und um Lebensqualität, wie er sagt.

Von Heiko Hoffmann