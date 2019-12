Wismar: Schon 8500 Euro für Tafel und Tierschutzverein im Spendentopf

Wismar

Einkaufen für einen guten Zweck: Wer am Sonnabend dem 14. Dezember, zwischen 10 und 16 Uhr seinen Einkauf bei Edeka Jens Meier in Wismar erledigt, kann dabei die Wismarer Tafel unterstützen. Grund ist die „Kauf-1-Mehr“-Aktion, organisiert von den Wirtschaftsjunioren Schwerin (WJ). Wie Svenja Preuss, Mitglied des Vorstandes und Inhaberin des Hotels Alter Speicher Wismar, erklärt, kann der Kunde Lebensmittel kaufen und nach dem Bezahlen die Produkte, die er spenden möchte, in den Einkaufswagen der Wirtschaftsjunioren legen. Die bringen die Spenden nach der Aktion direkt zur Tafel.

Auch die OSTSEE-ZEITUNG sammelt in diesem Jahr mit ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ für die Wismarer Tafel und den Tierschutzverein Wismar und Umgebung – allerdings keine Sachspenden, sondern Geld. Denn das wird von beiden Vereinen dringend gebraucht – um ihren Betrieb aufrecht zu erhalten, sind sie auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Aktion läuft noch bis Weihnachten. Mittlerweile sind mehr als 8500 Euro zusammengekommen. Ein großes Dankeschön dafür!

Heute bedanken wir uns herzlich bei: Reinhold Tausendfreund (25 Euro), Ina-Maria Kowitz (30), Erika und Werner Schmidt (50), Gabriele und Jörg Rubach (20), Helga Wilcken (25) Günter Ehlert (30), Ingrid Rembilack (20), Inge Giermann (20), Renate Decker (20), Fred Roschmann (50), Renate Birckner (30), Gisela und Werner Rath (30), Katharina Dieter Glaubitz (20), Roland Waesch (50), Carla Urban (50), Edith Wienk (20), Regina und Erwin Rohleder (30), Annelie und Jörg-Reiner Rosenbaum (40), Marianne Kurzmann (20), Rita und Edgar Liehmann (15), Karen Schoof (50), Marina Sellschopp-Schilhab (100), Karl-Heinz Kandula (15), Angelika Wendt (20), Irene und Kurt Kowalke (20), Anneliese und Hans-Joachim Elfert (30), Britta und Karsten Rickert (50), Felicitas Gontarski (50), Karina Sell (15), Sybille und Gerald Krause (50), Gesine Kelling (100), Gisela Bronschowski (10), Margit und Wolfgang Friebe (25), Michaela Kramer (150), Ingeborg Krueger (50), Anke Hellwig und Peter Kahl (30), Dr. Ingrid Hunz (300), Peter Marczynski (25), Helga Zipro (20), Renate und Fred Möller (20), Marianne Maresch (50), Siglinde und Wolfgang Ritzkowski (10), Gerda und Hans Roolf (50), Astrid und Günter Ehlert (20), Brigitte Annette Mendel (50), Gundula und Dietrich Stier (10) sowie Elfriede und Winfried Fuest (25).

Wenn auch Sie, liebe Leser, für die Wismarer Tafel und den Tierschutzverein Wismar und Umgebung spenden möchten, sind hier die Kontonummern. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wenn Sie das nicht möchten, vermerken Sie das bitte auf dem Überweisungsträger.

Mehr Infos:

Wismarer Tafel: So viele Kinder hilfebedürftig wie noch nie

Hunde- und Katzenbabys füllen das Tierheim in Dorf Mecklenburg

Wismarer Tafel ist Treffpunkt für Rentner: „Hier ist man weniger einsam“

Von Kerstin Schröder