Genau ein Jahr nach der Ankündigung, dass auf dem Gelände der Wismarer Schottel-Niederlassung eine neue Krananlage installiert werden soll, gibt es jetzt die Vollzugsmeldung. Die Technik ist in Betrieb genommen worden. „Sie gewährleistet einen zügigeren und effizienten Produktionsablauf und ersetzt eine Altanlage aus dem Jahr 1979“, teilt das Unternehmen mit. Die Investitionskosten belaufen sich auf eine halbe Million Euro.

Die Anlage besteht aus zwei neuen Kranen. Dabei handelt es sich um sogenannte Zweiträger-Laufkrane mit einer Tragfähigkeit von jeweils 50 Tonnen – rund zehn mehr als bisher. Die höhere Tragkraft wird für die größeren, längeren, damit auch schwereren Produkte benötigt.

„Die Niederlassung Wismar ist auf die Entwicklung und Montage von Antrieben für Spezialschiffe ausgerichtet. Diese Schiffe werden heute in größeren Dimensionen und mit einer höheren Leistung ausgelegt, was sich auf die Projektierung der Antriebe und deren Fertigung auswirkt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich hier eine enorme Veränderung vollzogen“, erläutert Niederlassungsleiter Dr. Michael Potts. „Mit der Anschaffung sind wir leistungsfähiger und investieren in einen wettbewerbsfähigen Standort der Zukunft. Die aktuelle Auftragslage bestätigt es.“

Die neue Krananlage hat eine höhere Tragkraft und kann schwerere Produkte transportieren. Quelle: Schottel

Auftrag aus Russland

Denn die sieht gut aus: Jüngst hat Schottel einen Auftrag für die Ausstattung von zehn russischen Krabbenfangschiffen bekommen. Jedes ist 57,7 Meter lang und 12,6 Meter breit. Die Schiffe werden zukünftig von vierflügligen Verstellpropellern aus Wismar angetrieben. Die jeweils 1620 Kilowatt starken Antriebe haben einen Propellerdurchmesser von 2,8 Metern. Der Kunde hat sich mit Schottel nach eigener Aussage für einen „Hersteller mit großem Fachwissen und jahrzehntelanger Erfahrung“ entschieden. Der Auftrag aus Russland bringt Arbeit für mehrere Jahre – er hat eine geplante Laufzeit bis 2024.

So sollen die neuen russischen Krabbenfangschiffe aussehen. Quelle: Schottel

Und das ist noch nicht alles: Eine weitere Bestellung über acht Antriebe betrifft die Ausrüstung einer besonderen Art von Schwerlast-Schleppern („Ankerziehschlepper“). Davon werden im kommenden Jahr sechs Stück mit einer jeweiligen Leistung von 1740 Kilowatt in Wismar gefertigt. Die Schiffe werden in der Türkei gebaut und zukünftig auf dem Kaspischen Meer, beispielsweise bei der Installation von Bohrinseln und zur Rohrverlegung, eingesetzt. Die beiden kleineren Antriebe aus dem Auftragsumfang werden am Schottel-Standort Dörth/ Rheinland-Pfalz gebaut.

Das Unternehmen scheint wieder Aufwind zu bekommen. Ende vergangenen Jahres ist ein weltweiter Stellenabbau verkündet und später dann vorgenommen worden, weil das Exportgeschäft vor allem in der maritimen Sparte nicht mehr so profitabel war – unter anderem wegen weniger Schiffsneubauten.

Besserer Produktionsprozess

Deshalb sind Arbeitsplätze weggefallen – etwa um die 30 auch in Wismar. Dort gibt es aktuell rund 100 Beschäftigte. Sie fertigen auf einer Produktionsfläche von 15 000 Quadratmetern in der Nähe der Hochbrücke größere sowie ausfahrbare Ruderpropeller und Verstellpropeller. Letztere können Leistungen bis 30 000 Kilowatt und Propellerdurchmesser bis acht Meter erreichen. Die neue Krananlage verfügt über einen Tandembetrieb. Das bedeutet, dass die Hub-, Katz- und Kranfahrwerke einzeln oder synchron per Funksender gesteuert werden können. Diese besondere Ausstattung ermöglicht es, sehr schwere und lange Lasten sicher durch die Produktionshalle zu transportieren, zu wenden und präzise in Werkzeugmaschinen zu positionieren.

Darüber hinaus hat sich Wismar als bedeutender Servicestandort etabliert. Das Service Center Nord steht für sämtliche Reparaturen der Schottel-Antriebe zur Verfügung.

