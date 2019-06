Wismar

Der Pausenhof ist voller Kinder. Im Halbkreis stehen sie vor zwei neuen großen Musikinstrumenten. Die haben die Mädchen und Jungen der 3c gebaut und nun ist Premiere – vor Mitschülern, Lehrern und Eltern.

Leise erklingen die Töne, als Anna, Abbey und Anton ihre Instrumente präsentieren – die Kinder sind noch etwas schüchtern vor so vielen Menschen. Deshalb schlagen sie zunächst sehr zaghaft mit einem Gummihammer auf die acht unterschiedlich langen Röhren. Die hängen an Fäden in einem Holzrahmen und geben Töne von sich. „Die Kinder haben alles alleine gesägt, geschliffen und zusammengebaut“, berichtet Colin Heidecker von der Mobilen Musikwerkstatt „kultursegel“. Die hat das Projekt zusammen mit den 24 Drittklässlern der Grundschule am Friedenshof umgesetzt. Neben dem Röhrenspiel ist auch ein Klangstuhl entstanden, auf dessen Rückenlehne 24 Drähte um Klavierstimmwirbel gespannt wurden. Spielt man auf ihnen, bekommt derjenige, der auf dem Stuhl sitzt, „eine Klangmassage“, erklärt Colin Heidecker. Das heißt, die Vibrationen sind im Rücken zu spüren.

Jeder kann Musikinstrumente ausprobieren

Zwei Kinder führen den Klangstuhl vor. Dozent Colin Heidecker schaut zu. Quelle: Kerstin Schröder

Nicht nur die Erbauer sind begeistert, sondern auch die anderen Kinder. Als die Vorführung zu Ende ist, stürmen die kleinen Zuhörer nach vorne. Jeder möchte die Musikinstrumente ausprobieren. Der Stuhl und das Röhrenspiel stehen gut befestigt fortan bei Wind und Wetter auf dem Pausenhof. Dass sie kaputt gemacht werden, das glaubt Colin Heidecker nicht: „Die Kinder haben sie selber gebaut, darauf sind sie mächtig stolz“, betont er. Außerdem zeige die Erfahrung von ähnlichen Projekten, dass auf die Instrumente geachtet wird. Und da die Schüler sie zusammengesetzt haben, wüssten sie auch, wie man sie repariert – wenn zum Beispiel eine Saite gerissen ist oder das Instrument neu gestimmt werden muss. „Die Schüler spielen schließlich Ukulele“, betont Colin Heidecker, der zusammen mit seiner Kollegin Clara Solanes für den besonderen „Unterricht“ an der Grundschule verantwortlich gewesen ist.

Zusammenarbeit hat im vergangenen Jahr begonnen

Es ist nicht das erste Projekt, dass das junge Unternehmen mit der Wismarer Schule umsetzt. Die Zusammenarbeit ist im vergangenen Jahr begonnen worden – mit einer interkulturellen musikalischen Entdeckungsreise namens „cooltour“ auf dem Gutshof Woldzegarten. Unter Anleitung von Dozenten haben Mädchen und Jungen dort gemeinsam musiziert, gemalt, getanzt und geschauspielert. So sollen die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Kreativität, Konzentrationsfähigkeit und Hilfsbereitschaft gestärkt werden.

Nun sind die zwei Klanginstallationen auf dem Pausenhof entstanden, die alle Kinder der Schule zum Lauschen und Experimentieren einladen sollen. Finanziell unterstützt haben das Projekt die Stadt Wismar, der Verein „Licht am Horizont“ und die Bertelsmann Stiftung. Norbert Gelhart, Vorsitzender von „Licht am Horizont“ hat sich die Ur-Aufführung nicht entgehen lassen und ist begeistert: „Das hört sich toll an“, lobt er.

Das Handwerkliche hat den Kinder Spaß gemacht

Die Mobile Musikwerkstatt ermöglicht es Kindern und Erwachsenen, ihre musikalischen Kenntnisse und Fertigkeiten unabhängig ihrer Vorerfahrungen zu erweitern. Mit Neugier und Erfinderfreude sollen die Teilnehmer die Welt der Klänge erkunden, Musik erfinden und Zusammenspiele erleben – auch das Miteinander. Die Drittklässler haben das bei der Herstellung erlebt und jede Menge Spaß gehabt – da sind sie sich bei der Abschlussrunde mit den Dozenten einig. Vor allem das handwerkliche Ausprobieren, das Sägen, Schleifen und Schreiben, habe ihnen gefallen. Und verewigt haben sie sich mit ihren Namen auch. Denn hinter jeder Saite des Klangstuhles steht der Name eines Kindes, das ihn mitgebaut hat. Es sollen die ersten Pausenhof-Instrumente sein, die es in Wismar gibt.

Die Mobile Musikwerkstatt ist in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung der musischen Bildung im Land. Weitere Einsätze in diesem Jahr sind geplant.

Kerstin Schröder