Wismar: Schüler bekommen Tablets für den Unterricht

Wismar

Die ersten 60 Tablets sind bereits im Einsatz: An der Ostsee-Schule in Wismar lernen und arbeiten Mädchen und Jungen mit den Endgeräten, die die Hansestadt in den vergangenen Wochen beschafft hat – finanziert von Land und Bund über das „Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt Schule“. Weitere 267 Tablets sollen bis zum Ende dieser Woche folgen – die Hansestadt Wismar ist Schulträgerin von zwei regionalen sowie fünf Grundschulen.

„Im Falle einer Corona-bedingten Schulschließung können dann jene Schülerinnen und Schüler die Tablets ausleihen, die zu Hause kein geeignetes digitales Endgerät oder keinen ausreichenden Zugang zu einem haben“, sagt Claudia Grohmann, zuständige Abteilungsleiterin im Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten.

