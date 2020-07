Wismar/Dorf Mecklenburg

Am Montag beginnt für die Schüler und Lehrer das neue Schuljahr und damit so etwas wie Normalität unter Bedingungen der Corona-Pandemie. Mit Hygienekonzepten und Abstandsregeln werden die Schulen fast regulären Präsenzunterricht für Lerngruppen anbieten.

„Wir arbeiten nach dem Klassenraumprinzip“, berichtet Katja Schuster, Leiterin der Grundschule in Dorf Mecklenburg. „Wir setzen möglichst die gleichen Fachlehrer in jeweils einer Klassenstufe ein.“ Diese strenge Aufteilung vom Corona-Neustart vor den Sommerferien, als noch jede Klassenstufe eine Lerngruppe bildete, hat die Schule beibehalten. „Wenn es Ausfälle gibt, dann müssen wir nicht das ganze Personal und nicht alle Schüler zu Hause lassen“, begründet die Schulleiterin. Auf Empfehlung des Ministeriums soll jetzt die gesamte Grundschule von Klasse 1 bis 4 eine Lerngruppe sein.

Referendarin fängt zwei Monate früher an

Personell ist man in Dorf Mecklenburg sehr gut aufgestellt. Das sei in den vergangenen Jahren nicht immer so gewesen. „Eine Referendarin, die wir ab Oktober bekommen sollten, unterstützt uns schon ab August“, informiert Katja Schuster. Auch die älteren Kollegen, die zur Risikogruppe zählen, wollen arbeiten. „So können wir die Kinder in allen Fächern unterrichten.“ Es fehle lediglich die Musiklehrerin. Deshalb werden die Schüler Aufgaben mit nach Hause bekommen, deren Erfüllung ein Pädagoge dann in der Schule kontrolliert.

Regelmäßiges Lüften und Händewaschen

Neu ist, dass die Schulstunden jetzt 40 statt 45 Minuten dauern, damit die Räume regelmäßig gut gelüftet werden können. Blockunterricht geht also nicht. Aufs regelmäßige Händewaschen der Schüler achten die Lehrer weiterhin und dass nur ein Kind zur Toilette gehen darf. „Im Treppenhaus legen wir Erwachsenen den Mund-Nasen-Schutz an.“

Weil im Schulgebäude auch Klassen der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) unterrichtet werden, wurde der Schulhof getrennt. Auch die Drei-Felder-Turnhalle nutzen beide Schulen isoliert. Der Sportunterricht soll, wenn’s geht, im Freien stattfinden. Das sei auf dem Schulhof möglich und in der benachbarten Gartenanlage. Dort haben die Schüler Laufstrecken.

Feierliche Einschulung in zwei Durchgängen

„Wir haben erst mal nur den reinen Unterricht geplant und noch keine Höhepunkte wie das Sportfest, den Lesewettbewerb und die Mathe-Olympiade. Ob sie stattfinden können, wissen wir noch nicht“, erklärt die Schulleiterin. Aber eine feierliche Einschulung wird es am Sonnabend geben. Sie findet in der Mehrzweckhalle in zwei Durchgängen mit abgespecktem Programm, ohne Blasorchester und ohne Lieder statt. Und die Familienangehörigen der Abc-Schützen dürfen dabei sein.

Getrennte Schulgebäude in Bad Kleinen

„Wir haben mit unseren Räumlichkeiten Glück, dass wir die Hygienemaßnahmen unkompliziert umsetzen können“, sagt Uta Vandreier, Leiterin der Regionalen Schule mit Grundschule „Am Schweriner See“ in Bad Kleinen. Die Grundschule als eine definierte Lerngruppe hat ein eigenes Gebäude mit Toilettenbereich.

Separate Schülereingänge pro Lerngruppe

Die Regionale Schule ist so aufgeteilt, dass die drei Lerngruppen 5./6. Klasse, 7./8. Klasse und 9./10. Klasse jeweils einen schülerrelevanten Eingang nutzen können. In dem jeweiligen Aufgang befindet sich dann für jede Klasse ein Klassenraum. „Wir können unseren Schülern also getrennte Ein- und Ausgänge, getrennte Bereiche für ihren Spind und getrennte Pausenbereiche ermöglichen“, sagt die Schulleiterin.

Sie kann bis auf einige krankgeschriebene Pädagogen alle einsetzen. Auch die älteren müssen nicht im Homeoffice tätig sein. „Wir möchten die Schüler mit Mund-Nasen-Maske in die Schule kommen lassen. Sie finden sich in ihrem jeweiligen Bereich ein und werden vom Lehrer abgeholt.“

Mittagessen wird zeitlich gestaffelt

Das Mittagessen nehmen die Schüler zeitlich gestaffelt ein. Die Kinder der 1. bis 6. Klasse gehen in die Mensa, für die übrigen Schüler wird das Essen in Assietten geliefert. „Als Ausgabe nutzen wir unsere Lehrküche im Regionalschulgebäude. Der Essenbereich davor wird erweitert“, informiert Uta Vandreier. „Wir haben den Schulbetrieb in der Pandemie bisher gut absolvieren können. Probleme bereitet nur der digitale Unterricht, weil die mobilen Endgeräte fehlen. Bestellt ist alles, wann sie geliefert werden, wissen wir nicht.“

Gymnasium führt selbst organisiertes Lernen ein

Am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar gibt es laut Schulleiterin genug Lehrer für den Präsenzunterricht. „Ja, wir haben Glück. Wir unterrichten voll nach Stundentafel alle Fächer in allen Klassen“, informiert Ines Albrecht. „Wir reduzieren Minuten pro Stunde und führen das selbstorganisierte Lernen ein. Das heißt, die Schüler erfüllen selbstständig Aufgaben unter Aufsicht eines Lehrers. Sie sollen lernen, selbstständiger zu arbeiten. So bereiten wir sie besser aufs Studium vor.“ Die selbst organisierte Lernzeit ist viermal in der Woche über die Mittagszeit vorgesehen. Dadurch verschiebt sich die Mittagspause für die drei Lerngruppen 7./8. Klasse, 9./10. Klasse sowie 11./12. Klasse und es sind nicht so viele Schüler gleichzeitig auf dem Schulhof.

Mundschutz – Bitte vom Bus bis in den Klassenraum

Nach diesen Lerngruppen, die es schon vor den Sommerferien am GHG gab, sind auch die Pausen eingeteilt. Auf dem Schulhof haben die Lehrer Plätze vorgeschlagen, auf denen sich die Schüler aufhalten können. „Wir möchten auch gern, dass sie, wenn sie morgens vom Bus kommen, in dem sie einen Mundschutz tragen müssen, diesen aufbehalten, bis sie in ihrem Klassenraum eintreffen. An keiner Bushaltestelle wird die Abstandsregel eingehalten. Aber wenn die Schüler in der Schule sind, dann können wir darauf achten.“

Unterrichtsbeginn für 11./12. Klassen verschoben

Geöffnet ist das Haus ab 7.30 Uhr. Um die Schülermenge morgens auf dem Schulhof zu entzerren, hat das GHG den Unterrichtsbeginn für die Elft- und Zwölftklässler um zehn Minuten auf 8.10 Uhr verschoben. In der Mitte des Hausflurs sind Bänder gespannt. Sie sollen die Kinder an die Abstandsregelung erinnern.

Von Vorteil sei, dass das Gymnasium fünf zusätzliche Räume an der Volkshochschule angemietet hat. „Dadurch können wir uns ein bisschen ausbreiten“, sagt die Schulleiterin. Sport findet im Freien statt: auf dem Schulhof, zwischen den Wallgärten wird gelaufen, auf dem Tennisplatz ist ein Kurs und im Wonnemar ein Badminton-Kurs angemietet.

Praktika erst am Schuljahresende

Praktika und Studienfahrten sind aufs Schuljahresende verschoben worden. Wandertage können wohl in den Lerngruppen durchgeführt werden. Arbeitsgemeinschaften wie die Bienen-AG wird es nun in geteilten Gruppen an zwei Tagen, statt an einem Tag geben. „Das ist zwar doppelter Aufwand, aber wichtig ist, Ruhe zu bewahren und die Dinge mit Augenmaß anzugehen“, meint Ines Albrecht.

Von Haike Werfel