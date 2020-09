Wismar

Viele Schulen sind für das Lernen unter Corona-Bedingungen nicht gewappnet. Wismar macht da keine Ausnahme. Doch es soll besser werden. Michael Berkhahn ( CDU), zuständiger Senator für die Schulen in Trägerschaft der Hansestadt, sagt: „Aufgrund der Pandemie-Situation kommt mehr Schwung in die Digitalisierung.“ Bildungsamtsleiter Peter Fröhlich ist überzeugt: „Bis 2022 schaffen wir eine super Infrastruktur.“

Medienentwicklungsplan für Wismar

Ende September soll die Bürgerschaft den Medienentwicklungsplan für Schulen in Trägerschaft der Hansestadt beschließen. Dieser gilt von 2020 bis 2024. Die Stadt ist für die digitale Infrastruktur zuständig. Fröhlich: „Dazu zählen ein verlässlicher Zugang zum Internet, die Medien- und IT-Ausstattung sowie die Vernetzung der jeweiligen Schulen.“ Konkret geht es zum Beispiel um WLAN, Server in den Schulen, Leitungen, interaktive Tafeln und mobile Endgeräte für Schüler.

Für welche Schulen ist die Stadt zuständig?

Die Hansestadt ist Träger für sieben Schulen, davon fünf Grundschulen ( Tarnow, Reuter, Seeblick, Friedenshof, Neue Schule) und zwei Regionale Schulen (Brecht und Ostsee). Die rund 1800 Schüler werden von rund 130 Lehrern unterrichtet.

Was kostet die Digitalisierung ?

Wismar geht in den Jahren 2020 bis 2024 von 2,5 Millionen Euro aus. Die einmaligen Investitionskosten belaufen sich auf etwa 1,7 Millionen Euro. Hinzu kommen die laufenden Kosten für zum Beispiel Instandhaltung und Personal.

Wer bezahlt das?

„Bis 2022 schaffen wir eine super Infrastruktur.“ Peter Fröhlich, Bildungsamtsleiter Wismar Quelle: Heiko Hoffmann

Die Kultusministerkonferenz der Bundesländer hatte im Dezember 2016 mit der Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ ein Konzept für die zukünftige Entwicklung der Bildung in Deutschland vorgelegt.

Aus dem Digitalpakt des Bundes stehen Fördermittel zur Verfügung. Auch das Land und die Stadt beteiligen sich an der Finanzierung. Mit 180 000 Euro ist die Stadt bei den Investitionen beteiligt.

Für jede Grundschule gibt der Bund einen Sockelbetrag von 40 000 Euro, für jede Regionale Schule 50 000 Euro. Hinzu kommen 340 Euro pro Schüler. Das Land stockt die Bundesförderung um zehn Prozent auf. Somit beträgt die Gesamtförderung rund eine Million Euro.

Nachholebedarf in Corona-Krise

Corona hat die Schwächen bei der digitalen Ausrüstung offengelegt. Quelle: julia-m-cameron Pexels

Wie groß der Nachholbedarf in der digitalen Bildung ist, hat die Corona-Krise gezeigt. Kann der Präsenzunterricht in der Schule nicht stattfinden, muss digitales Lernen von zu Hause organisiert werden. Doch daran hapert es häufig.

Daher haben der Bund und das Land mittlerweile den Digitalpakt um das Sonderprogramm „Schülerendgeräte“ aufgestockt. Durch die Hansestadt wurden schulgebundene Tablets angeschafft und nach eigenem Ermessen an die Schulen verteilt. Senator Berkhahn: „380 Geräte sind an Schulen vorrätig und können im Ernstfall genutzt werden.“ Die Geräte sollen aber auch in den normalen Schulalltag integriert werden. 110 000 Euro haben Bund und Land dafür lockergemacht.

Außerdem gibt es das Bundessonderprogramm „Lehrerendgeräte“. Und MV hat coronabedingt allen Schulen die Lernplattform „Its-Learning“ für Lernsoftware für den digitalen Unterricht zur Verfügung gestellt.

Was müssen die Schulen leisten?

Um an die Fördermittel zu kommen, muss jede Schule ein eigenes Medienbildungskonzept erstellen. Dieses liegt von der Ostsee-, Brecht- und Seeblick-Schule vor. Bei den Grundschulen Tarnow und am Friedenshof sind die Konzepte kurz vor der Fertigstellung. Zielvereinbarungen gibt es mit der Neuen und der Fritz-Reuter-Schule. Hier muss noch Fahrt aufgenommen werden.

Zum Zweiten muss die Stadt als Schulträger einen Medienentwicklungsplan erstellen. Der liegt jetzt vor und soll von der Bürgerschaft am 24. September beschlossen werden.

Geringe Bandbreiten

Die derzeit verfügbaren Bandbreiten sind viel zu gering für den digitalen Unterricht. Voraussichtlich bis Ende 2021 werden alle sieben Schulstandorte mit einem Glasfaseranschluss mit mindestens einem Gigabit pro Sekunde ausgestattet sein. Die Neue Schule an der Bürgermeister-Haupt-Straße wird neu gebaut, die Fritz-Reuter-Schule komplett saniert. Hier werden die Anforderungen gleich beachtet.

Die größten Sorgenkinder sind die Ostsee- und die Seeblick-Schule. Hier werden im nächsten Jahr rund 520 000 Euro in die Übertragungstechnik investiert, weil die Gebäude so schlecht verkabelt sind, dass kein digitaler Unterricht möglich ist.

Die Stadt will aber vor allem die kabellose Netzinfrastruktur ausbauen. Bildungsamtsleiter Peter Fröhlich: „Ziel ist es, alle städtischen Schulen so auszustatten, dass in allen pädagogisch genutzten Räumen digitale Medien über WLAN flexibel eingesetzt werden können.“ Dafür sollen rund 45 000 Euro investiert werden.

Endgeräte und Präsentationstechnik

Bei Endgeräten plant die Stadt mit Investitionen in Höhe von 470 000 Euro. Stationäre Endgeräte waren gestern. Die Hansestadt setzt perspektivisch auf private mobile Endgeräte und auf Tablets, die von der Schule angeschafft und dann elternfinanziert im schulischen und privaten Bereich zum Einsatz kommen.

Weitere 1,1 Millionen Euro sollen für moderne Präsentationstechnik wie interaktive Tafelsysteme ausgegeben werden. Jeder Klassen- und Fachraum soll damit bestückt werden.

Die nächsten Schritte

Nach dem Beschluss des Medienentwicklungsplans durch die Bürgerschaft wird für die Schulen eine detaillierte Planung für die Umsetzung der Investitionen erstellt.

Um zeitnah eine verlässliche tägliche Nutzung von mobilen Endgeräten innerhalb der Gebäude und weiteren Bereichen des Schulgeländes zu ermöglichen, wird die Installation einer WLAN-Infrastruktur für zum Beispiel Klassen- und Fachräume bis Ende 2020 realisiert. Der größte Teil der Investitionen ist 2021 (1,5 Millionen) und 2022 (585 000 Euro) vorgesehen.

Sabine Matthiesen ( SPD), Mitglied im Bildungsausschuss der Bürgerschaft, sieht in dem Medienentwicklungsplan der Stadt einen großen Wurf: „Es ist aber ein Prozess, den wir ständig begleiten und aktualisieren müssen.“ Wolfgang Box ( CDU) spricht von einer „riesigen Chance für moderne Bildung. Ich hoffe, dass die Schulen die Chance erkennen“.

