Wismar: Schwarzer Weg ab 7. Dezember gesperrt

Im Zuge der Arbeiten an der Erschließungsstraße für das Wismarer Gewerbegebiet West müssen sich Radfahrer und Fußgänger auf Einschränkungen einstellen. Der Schwarze Weg wird an der Einmündung Lübsche Straße/ Hagebaumarkt gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr wird in beiden Richtungen umgeleitet.

Hier geht es lang

Wer in Richtung Wendorf möchte, fährt über die Lübsche Straße und die Rudolf-Breitscheid-Straße. Aus Richtung Wendorf kann der Schwarze Weg bis zur Kleingartenanlage Wismar Wendorf II genutzt werden. Die Umleitung führt in Richtung Lieselotte-Herrmann-Straße über die Rudolf-Breitscheid- in die Lübsche Straße.

Die Kleingärten in Wendorf sind weiterhin über die Zugänge der Lübschen Straße, Abzweig Berufsschule, beziehungsweise aus Richtung Wendorf über die Ernst-Scheel-Straße zu erreichen. Als Umleitung für den Ostseeküstenradweg in Richtung Zentrum wird von der Ernst-Scheel-Straße an der Weg über die Rudolf-Breitscheid-/Lübsche Straße empfohlen.

Neue Rohre

Derzeit werden bei dem Bauvorhaben die Abwasserdruckrohrleitungen neu verlegt. Anschließend sind die Straßenbauarbeiten für die Erschließungsstraße sowie die Mischverkehrsfläche geplant – einschließlich der Verlegung der Regenwasserkanäle. Danach erfolgen der Neubau der über die Erschließungsstraße geplanten Geh- und Radwegbrücke und die Erneuerung des Schwarzen Weges.

