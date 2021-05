Wismar

In Wismar wird gerne gefeiert: das Hafenfest, das Schwedenfest und alle zwei Jahre das Straßentheaterfestival „BoulevART“. Alle drei Großveranstaltungen hätten 2021 stattfinden sollen, doch sie sind jetzt abgesagt worden.

Das Hafenfest sollte den Anfang machen – vom 10. bis 13. Juni. Am letzten Juli-Wochenenende sollte es dann wieder Theater in den Straßen geben und im August das Schwedenfest. Doch nichts davon wird in diesem Jahr für Unterhaltung sorgen.

Sowohl der Veranstalter des „BoulevArt“ als auch der Veranstalter des Schwedenfestes haben in Absprache mit der Stadtverwaltung entschieden: „Diese Veranstaltungen wie die Wismarer sie kennen und lieben, kann es unter diesen Umständen nicht geben“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Digitaler Schwedenlauf

Während das Straßentheaterfest ganz entfällt, plant die Arbeitsgruppe rund ums Schwedenfest den nächsten digitalen Schwedenlauf der Wismarer Geschichte. Und wenn alles klappt, können die Wismarerinnen und Wismarer im freundlichen Wettstreit virtuell gegen Läuferinnen und Läufer aus der schwedischen Partnerstadt Kalmar antreten. Unter diesen Bedingungen könnte beispielsweise auch ein Kubb-Turnier ausgetragen werden.

„Wir haben uns mehr als schwer getan, zwei unserer beliebtesten Veranstaltungen in Wismar auch dieses Jahr nicht stattfinden zu lassen“, kommentiert Bürgermeister Thomas Beyer die Absagen. Und er ergänzt: „Wir werden feiern – und wie. Wenn Feiern unbedenklich wieder möglich ist.“

Von OZ