Wismar

„Svenska Dagar“ bedeutet übersetzt: „schwedische Tage“. Die Schwedentage werden in diesem Jahr statt des beliebten Schwedenfestes in Wismar gefeiert. Die beliebte Veranstaltung im August ist wegen der Corona-Pandemie bereits vor Monaten zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden. Doch im Gegensatz zu 2020 gibt es in diesem Sommer eine Alternative – verteilt über einen längeren Zeitraum und mehrere Orte. Und es gibt sogar schwedische Gäste: die Musiker von Swede Sensation, die eine Abba-Tribute-Show zeigen, und Sängerin Miss Sister, „die es noch geschafft hat, Wismar in ihren Tourenplan aufzunehmen“, freut sich Sybille Donath, Leiterin des Wismarer Amtes für Tourismus und Kultur.

Plätze müssen reserviert werden. Wie viele zur Verfügung stehen, entscheidet sich am Wochenende vom 31. Juli und 1. August, wenn die neue Landesverordnung präsentiert wird. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) ist mit Blick auf die wieder steigenden Inzidenzzahlen froh, dass das Schwedenfest abgesagt wurde. Zu dem kommen an vier Tagen rund 120 000 Gäste.

Auch bei den Schwedentagen gibt’s viel Kultur

Statt der lauten Gefechtsszenen auf dem Marktplatz, Rummel im Hafen und vielen Imbissbuden in der Altstadt sollen die Einwohner mit Gästen Filme schauen, Musik hören und Geschichten lauschen. Damit sie dabei nicht zu viele werden, gibt es keinen zentralen Veranstaltungsort. Stattdessen werden sich die Menschen im Zeughaushof, dem Stadtgeschichtlichen Museum Schabbell, im Garten des Stadtarchivs und im AltenHafen treffen. Die Idee dahinter erklärt der Pressesprecher der Stadt Marco Trunk: Die schwedischen Tagen sollen „Freude geben und beisammen sein. Etwas, das viele Menschen in den zurückliegenden Monaten durchaus vermisst haben. Ganz abgesehen von all den kulturellen Veranstaltungen, die ausfallen mussten. Die Svenska Dagar bündeln nun eine Vielzahl kultureller Erlebnisse – verteilt auf den ganzen Monat August.“

Schwedisches Flair in Wismar

Schwedisches Flair gibt es nicht nur mit Musik, sondern auch mit dem traditionellen Kubbturnier – mittlerweile ist es die elfte Auflage. Am 21. August versammeln sich erneut ehrgeizige und vor allem spaßsuchende Mannschaften in der Altwismarstraße, um ab 11 Uhr gegeneinander um den beliebten Wanderpokal zu spielen. Die ersten Mannschaften sind bereits angemeldet und startbereit. Die Anmeldung läuft noch bis zum 15. August um 12 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Interessenten können eine Mail an sport@wismar.de unter Angabe ihres Teamnamens und den Kontaktdaten eines Ansprechpartners senden.

Filmabende beim Open-Air-Kino im Museumshof

Im Schabbell gibt es fünf Filmabende beim Open-Air-Kino im Museumshof. Das Vorprogramm startet jeweils um 20 Uhr, die Vorführungen eine Stunde später. Gezeigt werden „Lindenberg! Mach dein Ding“ (13. August), „Rabbi Wolff“ (14. August), „Astrid“ (20. August), „Youth Unstoppable – Der Aufstieg der globalen Jugend-Klimabewegung“ (27. August) sowie „Walking on Sunshine“ (28. August). Für Getränke sorgt das Weinbüro. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine rechtzeitige Kartenreservierung nötig.

Schweden im Schabbell

Am Wochenende, an dem eigentlich das Schwedenfest gefeiert werden sollte, gibt es mehrere Angebote. Im Schabbell am 21. August: Führungen durch den neuen Ausstellungsbereich „Wismar schwedisch“ und das entstehende Schaumagazin, einen Vortrag zur Restaurierung des Schwedenkopfes, eine Kinderlesung im Garten, die Vorstellung des Projektes „Time Travel“ und einen Sektempfang zur Feier des neuen Ausstellungsbereiches mit Livemusik von Warnfried Altmann am Saxophon und Hermann Naehring an den Perkussions.

Zeughaushofbühne mit Konzerten und Lesungen

Auf der Bühne im Zeughaushof präsentiert der Hansekontor Wismar auf der Bühne den Kultursommer jeweils ab 20 Uhr mit Konzerten, Lesungen und Entertainment.

Deutscher Rock und Balladen mit Matze Buhse und Andi Ziehn sind am 6. August zu hören. Einen Tag später gibt es eine Lesung mit Stefan Kreibohm, am 13. August einen Klassikabend mit Julia Ebert (Sopran), am 14. August eine Lesung mit Moderator Jürgen Karney „Auf Sendung“ und am 15. August einen Abend mit der Niederdeutschen Bühne und dem Shantychor Blänke. Am 27. August kommen Artur und Band, am 28. August zeigt Jauxi Entertainment ein Musical. Tickets gibt es auf der Internetseite www.kultursommer-wismar.de.

Am Hafen gibt’s Musik

Das Archiv der Hansestadt Wismar und der Archivverein starten jeden Dienstag im August mit einer sommerlichen Veranstaltungsreihe im „Archivgarten“ im Schatten einer großen Kastanie. Autorinnen und Autoren lesen interessante Geschichten aus ihren Werken und stehen für anschließende Fragen zur Diskussion bereit.

Musik von jungen Leuten ist auf der Waterkantbühne am Baumhaus im Alten Hafen zu hören. Dort präsentiert der Stadtjugendring ein zweitägiges Programm mit Rob Bee (20. August) und T. Noice und Nerds at Raves (21. August).

Der Schwedenlauf findet in anderer Form statt

Sportlich können die Menschen hingegen nicht live aufeinandertreffen. Deshalb gibt es keinen Schwedenlauf durch die Altstadt, sondern pandemiegerecht läuft jeder für sich beziehungsweise in kleineren Gruppen. Die sollen eine Motivation vor Augen haben: die Städtepartnerschaft zwischen Wismar und dem schwedischen Kalmar, die seit 2002 besteht. Die Kalmarer beteiligen sich regelmäßig am Schwedenfest. Beide Städte pflegen einen regen Austausch und gegenseitige Besuche. Das Ziel der Organisatoren ist es, dass alle Läuferinnen und Läufer im Zeitraum vom 6. bis 22. August die Strecke zwischen Wismar und Kalmar zehn Mal zurücklegen. Das sind insgesamt 6580 Kilometer.

So funktioniert der Schwedenlauf 2021:

So funktioniert der Wettstreit: Anmelden, Lauf-App auf dem Smartphone oder Stoppuhr starten, die gewählte Strecke laufen, das Ergebnis per Screenshot/Foto festhalten, gegebenenfalls ein Bild vom Start oder Ziel hinzufügen und per Mail unter Angabe des vollständigen Namens an schwedenlauf@ksb-nwm.de schicken.

Die gewählte Strecke kann in dem Zeitraum beliebig oft gelaufen werden. Ein Limit nach oben ist weder in der Anzahl der Läufe noch in der Distanz gesetzt. Ab einer Distanz von fünf Kilometern gibt es ein hochwertiges Laufshirt im Schwedenlauf-Battle-Design. Alle notwendigen Informationen sowie den Link zur Anmeldung finden Sie unter www.schwedenlauf.de.

Von Kerstin Schröder