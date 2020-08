Wismar: Schwedenköpfe sind zurück

Wismar

Thor Sjöberg ist glücklich. Endlich sind die Schwedenköpfe wieder da. „Sie haben eine ganz schön lange Kaffeepause gemacht“, lacht der 65-Jährige. Der Schwede arbeitet seit März im Baumhaus am Alten Hafen in Wismar. Dort befindet sich das neue maritime Traditionszentrum. An dessen Eingang stehen seit Jahren zwei Schwedenköpfe. Die Männer mit Schnurrbar und Löwenfell auf dem Kopf sind ein beliebtes Fotomotiv bei Urlaubern und Einheimischen. Doch seit Februar waren sie plötzlich verschwunden – nun sind sie zurück und schöner als je zuvor.

Dafür gesorgt haben der Wismarer Metallrestaurator Ralf Froese und Metallbauer Michael Hundt aus Groß Stieten. Sie haben die Köpfe restauriert. Der Blaue, der rechts vor dem Eingang steht, war von der Säule gestürzt und deshalb stark beschädigt. Beim Sturz war der Kopf an seiner Nahtstelle gebrochen. „Der Guss besteht aus zwei Hälften“, erklärt Ernst-Joachim Hundt.

Der Schmied hat sich nach der Wende selbstständig gemacht. Für ihn und seinen Sohn Michael ist es nicht die erste Arbeit an einem historischen Werk in Wismar. Auch an der Wasserkunst haben sie schon Hand angelegt und am Wassertor. „Wir lieben es, alte Dinge zu erhalten“, erzählt der Senior. Aber sie haben auch viele andere Aufträge. Unter anderem haben sie an den Brücken der Autobahn 20 mitgearbeitet. „Wir sind ein kleiner Subunternehmer, der nicht groß auffällt“, ergänzt er bescheiden.

Schwedenköpfe haben gefehlt

Die Schwedenköpfe am Baumhaus fallen aber auf. „Mindestens dreimal am Tag wurde ich gefragt, wo sie geblieben sind“, erzählt Thor Sjöberg. Er habe immer geantwortet: „Sie sind kurz Kaffee trinken gegangen“, lacht er. Ihm gefallen die Köpfe sehr gut. In Schweden, wo er geboren wurde und viele Jahre gelebt hat, gibt es solche Köpfe seiner Meinung nach nicht. „Ich habe dort jedenfalls keine gesehen“, sagt er. In Wismar hat er sie das erste Mal mit einem seiner Söhne bemerkt. „Als er drei Jahre alt war, hat er sich die Kopien in der Stadt angeschaut.“

Die Freude über die Rückkehr der beiden Köpfe aus dem Jahr 1903 ist groß bei Thor Sjöberg. Er hat sie gleich umarmt, als sie am Donnerstagvormittag auf ihrem angestammten Platz fest montiert waren. Mit einem Bagger sind sie zuvor auf die Säulen gehoben worden. Die Säulen sind neu und nun mit Betonplatten fest im Boden verankert.

Anspielung auf Herkules

Die Köpfe sind verschraubt, verklebt und verkittet worden. Dann hat Ralf Froese die Farben erneuert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag, berichtet Stadtsprecher Marko Trunk: „Aber das waren sie uns auch wert“, betont er.

Die Köpfe sind eine Anspielung auf Herkules, der einen Löwen töten sollte, dessen Fell nicht mit Messern zu durchdringen war. Deshalb hat er ihn erwürgt und mit der Löwen-Kralle das Fell abgezogen. Ein Zahn des Tigers ist noch an beiden Köpfen zu sehen.

Handwerker legten schonmal Hand an die Köpfe

Es ist nicht die erste Reparatur, um die sich Ralf Froese und Ernst-Joachim Hundt kümmern. 1995 sind die Schwedenköpfe schon einmal von den beiden Handwerkern hübsch gemacht worden. „Damals war ein Kopf auseinandergebrochen“, erzählen sie und ergänzen: „Wir dachten, dass die Restauration länger hält, doch dann kam der Sturz.“ Auf ihr jetziges Werk sind sie wie damals stolz. „Und ein drittes Mal müssen wir bestimmt nicht mehr ran“, lachen sie.

Beliebtes Fotomotiv und Erinnerung an Schwedenzeit

Schwedenköpfe haben in Wismar eine lange Tradition und sind auch heute noch als Souvenir beliebt. Früher markierten die Schwedenköpfe die Einfahrt zum Hafen und erinnern bis in die heutige Zeit daran, dass Wismar von 1648 bis 1803 zum schwedischen Königreich gehörte. Im Jahr 1672 werden erstmals die Schwedenköpfe erwähnt. Die zwei Herkulesbüsten standen auf Dalben in der Hafeneinfahrt in Höhe Wendorf. Bis am 30. Oktober 1902 der finnische Lastkahn „Alfa“ einen der Dalben samt Schwedenkopf rammte. Möglicherweise trug er Blessuren davon. Auf alle Fälle wurden die Holz-Köpfe aus dem Verkehr gezogen. Einer ist heute in der Ausstellung des stadtgeschichtlichen Schabbell-Museums an der Schweinsbrücke zu sehen.

Im Juli 2003 wurden zwei Schwedenköpfe auf Dalben der Hafeneinfahrt nach altem Vorbild wieder aufgestellt. Wer mit dem Boot in den Wismarer Hafen fährt, passiert zwei Schwedenköpfe nahe der Wendorfer Seebrücke. In dem Jahr sind noch weitere Schwedenköpfe dazugekommen. Ein Künstler aus Hannover schuf ein Holzmodell, ein Berliner Unternehmen fertigte 25 Schwedenköpfe aus Glasfaserkunststoff an. Diese wurden Unternehmen und Einzelpersonen zum Kauf angeboten und individuell gestaltet. Einige sind noch heute im Straßenbild zu sehen. So zum Beispiel in der Dahlmannstraße, auf dem Schulhof der Goetheschule in der Mecklenburger Straße und ab dem Frühjahr wieder am Markt.

Von Kerstin Schröder