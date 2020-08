Wismar

Seit fünf Wochen ist Leben in der Jugendherberge am Juri-Gagarin-Ring. Doch am 23. August macht sie schon wieder zu. Das geräumige Haus mit weitläufigem Gelände wird zu 70 Prozent von Gruppen gebucht. 40 Prozent davon sind Schulklassen. Bis auf wenige haben die meisten wegen der Corona-Pandemie storniert. Oder fürs nächste Jahr umgebucht. Die Verluste aller 14 Häuser im Landesverband MV des Jugendherbergswerks betragen schon jetzt zusammen 5,5 Millionen Euro.

„Mir fehlen die Kinder“, gesteht Herbergsleiterin Carola Canté. Vom 18. März bis zum 12. Juli musste sie die Jugendherberge schließen. Dabei hätte es ein erfolgreiches Jahr werden können. „Von März bis Juni hatten wir so viele Vorbuchungen wie noch nie, die Herberge wäre zu 60 bis 70 Prozent ausgelastet gewesen“, erzählt sie. Die Jugendherbergen erwirtschaften von Mai bis September einen Überschuss, mit dem sie das buchungsarme Winterhalbjahr kompensieren.

Auch Sportgruppen und Chöre stornieren

Die Löcher ins Budget haben vor allem der Mai und Juni gerissen, das sei die Hauptreisezeit für viele Schulklassen. In den Sommerferien kommen Jugendgruppen, im September und Oktober auch Sportgruppen oder Chöre. Doch auch Wettkämpfe und Turniere sowie Auftritte finden nicht statt. „Es gibt also keinen Reiseanlass“, erklärt Miriam Gedrose, Sprecherin des Jugendherbergsverbandes in MV. „Sämtliche Schulfahrten wurden abgesagt, über die Sommerferien und in einigen Bundesländern auch übers Jahr hinaus.“ Insgesamt 50 Prozent des geplanten Jahresumsatzes des Landesverbandes seien storniert worden.

Der hatte frühzeitig ein Hygienekonzept erarbeitet, um Gäste nach Aufhebung des Reiseverbots im Mai wieder empfangen zu können. „Aber viele Anbieter sagen, so könnten sie keine Jugendfahrten durchführen“, zeigt Miriam Gedrose Verständnis. Auch dafür, dass Lehrern und Betreuern die Verantwortung für Reisen in Corona-Zeiten nicht zuzumuten ist. Damit dennoch einige Jugendherbergen öffnen können, hat der Landesverband vorgebuchte Reisen zum Teil umgebucht. So kann er derzeit sieben der 14 Häuser kostendeckend betreiben.

Freude über sehr gute Belegung

Eines davon ist die Wismarer Jugendherberge. „Wir haben seit dem 13. Juli täglich fast hundert Gäste“, erzählt Leiterin Carola Canté. Sie und ihre 13 Mitarbeiter seien „einfach nur glücklich, dass wir solch einen großen Zuspruch bekommen.“ Auch die Jugendfreizeit einer Gruppe aus dem Landkreis Main-Spessart in Bayern wurde nach Wismar umgebucht. 17 Jugendliche und vier Betreuer verbringen hier acht Tage.

Miriam Gedrose in einem jugendgemäß sanierten (Familien-)Zimmer mit WC und Dusche. Quelle: Haike Werfel

„Seit über 20 Jahren fahren wir nach Binz. Aber hier gefällt’s uns auch“, sagt Gabi Nätscher, Leiterin der Gruppe. „Die Jugendherberge ist super! Wir wollen, dass sich die Jugendlichen viel bewegen. Hier können sie Volleyball und Fußball spielen. Die Abendprogramme sind toll.“ Die Gruppe war in Wendorf am Strand, die Störtebeker-Stadtführung fand sie klasse. Im Phantechnikum hat’s einigen so gut gefallen, dass sie noch einmal hinwollten. Auch die erlebnispädagogischen Angebote, die das Jugendherbergsteam organisiert, kamen gut an.

"Viele Gäste wollen uns treu bleiben und im nächsten Jahr kommen." Carola Canté, Leiterin der Jugendherberge Quelle: Haike Werfel

„Dass die Jugendlichen Maske tragen müssen, ist nicht schlimm. Das kennen sie von der Schule“, sagt Gabi Nätscher und stellt fest: „Es ist hier entspannter als bei uns.“ Die Gruppe hat ihre Zimmer auf einem Flur mit Sitzecke und Gruppenraum. „Einige Zimmer haben sogar Toilette und Dusche“, hebt die Leiterin hervor.

Landesverband investierte 700 000 Euro

So sind inzwischen 85 Prozent der 130 Zimmer in der Jugendherberge ausgestattet. In den letzten fünf Jahren hat der Landesverband rund 700 000 Euro investiert. Als klassisches Gruppenhaus mit Stammgästen soll es auch für Familien attraktiver werden. Bislang ist ihr Anteil mit 13 Prozent noch sehr gering. Der Landesdurchschnitt beträgt 30 Prozent.

Schnell noch ein Foto vor der Abreise: Die beiden Familien aus Franken fühlten sich sehr wohl in Wismar. Quelle: Haike Werfel

Den Familien Hirsch und Jaschke aus Franken hat es auf jeden Fall in Wismar gefallen. „Wir waren schon in vielen Jugendherbergen, aber hier ist es wirklich toll“, sagt Harald Hirsch aus Erlangen. „Die Kinder fühlen sich wohl, sie können sich auf dem Gelände frei bewegen und wir müssen nicht aufpassen. Wir genießen es, bekocht zu werden, das Essen ist hervorragend.“ Die vier Erwachsenen mit drei Kindern hatten geplant, Jugendherbergs-Hopping in MV zu machen. „Im Januar haben wir in fünf Häusern gebucht und dann waren drei geschlossen. Unsere Tour wurde neu ausgearbeitet, das war super“, zeigt sich der Familienvater dankbar.

Gemeinnütziger Betrieb hofft auf Hilfe vom Bund

Wenn Carola Canté am 23. August die Jugendherberge wieder auf unbestimmte Zeit zuschließt, wechselt sie mit Mitarbeitern nach Warnemünde, um das Team dort zu entlasten. „Wir verkörpern Gemeinschaft. Die Krise hat uns in den Teams zusammengeschweißt“, sagt Miriam Gedrose. Der Jugendherbergsverband hofft auf Hilfe aus dem Bundesprogramm für gemeinnützige Betriebe. „Ein Verlustausgleich wird es aber nicht. Wir werden sehen, wie wir durch den Winter kommen.“

Von Haike Werfel