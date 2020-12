Wismar

„Komm, hol das Lasso raus! Wir spielen Cowboy und Indianer ...“ Seit Jahrzehnten amüsieren sich Kinder mit diesen Rollenspielen. Und es gibt vom wilden Westen sogar Theaterstücke unter freiem Himmel. Zu den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg ( Schleswig-Holstein) lädt regelmäßig der Verein „Licht am Horizont“ ein.

Von den Ausflügen profitieren Kinder aus Wohngruppen und Familien, die sich solche Freizeitaktivitäten nicht leisten können. Bei einer dieser Touren sind Dany und Tanja Krimmling dabei gewesen. Die Schwestern haben die kleinen Gäste betreut und während der Hinfahrt passend zur Aufführung mit Federn und Schminke kostümiert.

Dany und Tanja Krimmling sind zwei der insgesamt 60 Vereinsmitglieder. Ihre Mutter ist die zweite Vorsitzende. „Deshalb mussten wir mitmachen“, lachen sie und ergänzen: „Nein, natürlich nicht!“ Aber sie hätten gesehen, wie sich ihre Mutter engagiert und haben gerne mitgeholfen. Seit etwa zwei Jahren sind beide auch Vereinsmitglieder. Tanja Krimmling hilft vor allem bei technischen Angelegenheiten.

Die 34-Jährige sorgt unter anderem dafür, dass „Licht am Horizont“ in den sozialen Medien bekannter wird und so mehr Spenden bekommt. „Es funktioniert, seit wir auf Facebook präsent sind, melden sich mehr Leute bei unserem Verein“, erzählt sie. Unterstützung bekommt die Wismarerin von ihren Freunden. Sie haben zum Beispiel das Titelfoto für die Facebook-Seite entworfen oder die Eintrittskarten gestaltet für Ausfahrten mit dem russischen Großsegler „Mir“.

Die Spendenkonten Der Verein „Licht am Horizont“ ist 2009 gegründet worden – von Waltraut und Norbert Gelhart. Zurzeit gibt es 56 Vereinsmitglieder. Sie betreuen ehrenamtlich Kinder aus finanzschwachen Familien, die Unterstützung beim Lernen benötigen oder auch in schwierigen Lebensphasen stecken. Sie schenken ihnen ein bisschen schöne Zeit, organisieren Ausflüge, Segeltörns, Spielnachmittage oder Nachhilfen. Zwischen 12 000 und 15 000 Euro lässt sich „Licht am Horizont“ das jährlich kosten. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, den Verein unterstützen möchten, können Sie folgende Kontodaten nutzen. Empfänger: Licht am Horizont, Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, IBAN: DE 69 14051000 1000366436, BIC: NOLADE21WIS Volks- und Raiffeisenbank, IBAN: DE 28 1406130800 04001591, BIC: GENODEF1GUE Soll Ihr Name nicht veröffentlicht werden, geben Sie das bitte auf dem Überweisungsformular an.

Dany Krimmling ist bei vielen Ausflügen dabei. Sie unterstützt den Verein, „damit die Kinder etwas Schönes erleben können“. Der Alltag in den Familien sei oft nicht einfach. „Wir geben ihnen die Möglichkeit, mal rauszugekommen – mit und ohne Eltern. Dafür sind alle sehr dankbar, weil sie sich so etwas alleine nicht leisten können“, ergänzt die 37-Jährige. Das schönste Dankeschön für die Schwestern sind aber die strahlenden Kinderaugen.

Weitere Spenden eingegangen

Die OSTSEE-ZEITUNG unterstützt in diesem Jahr mit ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ die Vereinsarbeit, indem Spenden gesammelt werden. In den vergangenen Tagen sind auf den beiden Vereinskonten weitere Beträge eingegangen – von Inge Richter (50 Euro), Annette Neelsen (15), Monika und Gerhard Moll (20), Hildegard Sass (20), Siegbert Schnöckel (50), Peter-Florian Bachstein (30), Ingrid Hunz (200), Gitta und Egon Pabst (50), Katrin und Jens Szabries (50), Christa Koch (20), Monika Meike (20), Michael Goetze (40), Susanne und Falko Rudiger (100), Jens Kohagen (150), Karina Vitense (25), Petra Alde (100), Johannes Buchholz (20), Helga Wilczynski (30), Jörg Szczepanski (50), Christian Voelter (30), Gisela Tesmer (10), Dorelitt und Manfred Sonnenburg (10), Anke und Olav Koop (50), Edda und Bernhard Rohbeck (100), Liselotte und Horst Frenz (200), Erika und Helmut Prusseit (100), Uta und Heinz Werth (50), Doris Baedcker (20), Gertraud Marth (100), Claudia und Harry Tischmann (50), Irene Zeretzke (20), Birte und Ulrich Baar (100), Sigrid und Siegfried Simmich (75), Karin Bochenek (20), Marie-Luise und Peter Tramm (30), Helga Thrams (50), Gunhild und Gerhard Trögler (20), Elke und Helfried Wendt (50) sowie Liselotte und Klaus Hermann (30). Wir sagen allen Spendern: Herzlichen Dank!

Möchten Sie nicht namentlich genannt werden, geben Sie das bitte bei der Überweisung an.

Von Kerstin Schröder