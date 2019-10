Wismar: Schwestern sind die neuen Chefs des Kinder- und Jugendparlaments

Wismar

Lea Stemmler ist die neue Vorsitzende des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) in Wismar. Die Nachricht hat die 17-Jährige kurz darauf glatt vom Stuhl gehauen. Kurz nach ihrer Wahl gab es plötzlich einen Rumms im Zeughaus und – danach Gekicher: Die Schülerin hatte vor Aufregung und Freude mit dem Stuhl gekippelt und war damit umgefallen – ohne sich dabei zu verletzten. Die Wismarerin nahm den Vorfall mit Humor und einige Zuschauer scherzten: „Vielleicht hat schon jemand an ihrem Stuhl gesägt.“

Insgesamt mussten fünf Vorstandsplätze besetzt werden. Für das höchste Amt, den Vorsitz, hatten sich zwei Mädchen zur Wahl gestellt: Lea Stemmler vom Gerhart-Hauptmann-Gymnasium und die neunjährige Eva Wigbrand von der Robert-Lansemann-Schule. Beide hatten auch im Vorfeld bei der Wahl des Parlaments mit die meisten Stimmen geholt. 20 Plätze wurden Ende September dafür vergeben, die gewählten Mädchen und Jungen haben jetzt ihren Vorstand bestimmt. 13 der 20 KiJuPa-Mitglieder waren bei der Wahl anwesend. Sie stimmten für eine gute Frauenquote an der Spitze und ein familiär verbundenes Duo: Erste Stellvertreterin von Lea Stemmler ist ihre Schwester Paula. Beide freuen sich über das Vertrauen ihrer „Wähler“ und haben sich schon einiges vorgenommen.

Lea Stemmler möchte unter anderem Büchertauschzellen in Wismar aufstellen. Die gibt es bereits in vielen Städten Deutschlands und sind öffentliche Bücherschränke: In den kann jeder Bücher, die er ausgelesen hat und nicht mehr braucht, hineinstellen. Andere dürfen sie dann zum Lesen mitnehmen – und wenn gewünscht auch behalten. Die Bücher können aber auch wieder zurückgebracht werden, um sie wiederum anderen Leseinteressierten zur Verfügung zu stellen. „Außerdem möchte ich noch das Projekt ,Legale Graffiti’ weiterführen“, berichtet die Parlamentsvorsitzende. Schon jetzt gäbe es Flächen, wo junge Leute ihre Kreativität an Wände sprühen können. „Ich finde, das ist eine gute Sache“, sagt die Gymnasiastin.

Ihre Schwester Paula (15) möchte den Christopher Street Day, kurz CSD, in Wismar größer aufziehen. Weltweit finden am CSD Paraden zu ehren der Schwulen, Lesben, Asexuellen, Transgendern und Bisexuellen statt. Die größten Umzüge in der Bundesrepublik gibt es in Berlin und Köln.

Das Kinder- und Jugendparlament, das die Interessen der Wismarer Kinder und Jugendlichen vertritt, wird alle zwei Jahre gewählt. Die Mitglieder verfügen über einen Etat von jährlich 10 000 Euro, um gemeinsam Projekte für Kinder- und Jugendliche auf die Beine zu stellen, zu unterstützen und die Stadt so attraktiver für die 9- bis 19-Jährigen zu gestalten. Erste Veranstaltungen sind im Techenhaus bereits geplant: Am 30. Oktober gibt es eine Halloween-Party (17 bis 20 Uhr), am 29. November eine Adventsfeier (15 bis 18 Uhr) und am 6. Dezember ein Weihnachtsfest (18 bis 20 Uhr). Für die ersten beiden Veranstaltungen werden jeweils 150 Euro benötigt, für die dritte 500 Euro.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Carlo Oday (13) als zweiter stellvertretender Vorsitzender, Maximilian Sydow (12) als Pressesprecher und Tim Herberg (12) als stellvertretender Pressesprecher. Bei jeder Wahl gab es bis zur Verkündung des Siegers lauten Trommelwirbel – für den schlugen die Kinder und Jugendlichen mit ihren Händen auf die Tischplatten.

Von Kerstin Schröder