2019 hatte die DLRG landesweit 1044 vorbereitende Prüfungen auf das Schwimmen (Seepferdchen), 1141 Schwimmabzeichen und 444 Junior- und Rettungsschwimmerprüfungen abgenommen. Corona-bedingt sind diese Zahlen 2020 laut Verband um mehr als zwei Drittel gesunken. Im DLRG-Landesverband sind aktuell 266 Ausbilder tätig, die zusammen jährlich auf mehr als 16 000 Einsatz- und Lehrstunden kommen.

In Mecklenburg-Vorpommern erlangt ein Großteil der Schüler an staatlichen Grundschulen im Laufe der ersten vier Schuljahre Grundfertigkeiten im Schwimmen oder ein Schwimmabzeichen. Im Schuljahr 2018/2019 gab es unter den 13 100 Mädchen und Jungen in der ersten Jahrgangsstufe noch 10 407 Nichtschwimmer. Das waren 79,4 Prozent. In der Jahrgangsstufe 4 lag der Anteil an Nichtschwimmern im selben Schuljahr laut Bildungsministerium MV nur noch bei 15,7 Prozent.

In der Regel findet der Schwimmunterricht in MV in der 3. oder 4. Klasse statt. Ziel ist es, dass sich die Kinder an das Wasser gewöhnen, am Ende der 4. Klasse schwimmen können und die Baderegeln kennen.