Wismar

Einmal in der Woche steht Paula Harm ein Spaziergang mit einer Pflegekraft zu. Dieses Mal ist es Svetlana Heller, die mit der 81-jährigen pflegebedürftigen Rentnerin im Rollstuhl eine Runde dreht. In einer Stunde ist nicht viel zu schaffen, meint die 44-Jährige. Bis zum Tierpark sind es zwar nur fünf Minuten von Paula Harms Zuhause im Stadtteil Friedenshof südöstlich des Tierparks, aber am Ende der Tierparkpromenade stehen sie vor einem verschlossenen Tor.

Die Anlage können sie von dort aus nicht betreten. Dafür müssten sie erst eine kleine Runde drehen und samt Rollstuhl einige Stufen hinunter, um zum Einlass am Köppernitztal zu gelangen. Der beschwerliche Weg dorthin und ein Spaziergang im Park – dafür reicht eine Stunde nicht. Auch der Eingang über die Bauernscheune sei für diese Zeit zu weit, erklärt Paula Harm. Also bleiben ihr und der Pflegekraft nur die Runde um den sprichwörtlichen Kirchturm.

Promenade gibt es seit 2002

Es sind nicht nur Paula Harm und Svetlana Heller, die es bedauern, dass es an der Tierparkpromenade keinen Eingang gibt. Angelegt wurde jener Gehweg mit der Landesgartenschau, die im Jahr 2002 in Wismar stattfand. Zuvor fand sich an Ort und Stelle ein Feldweg, erinnert sich Thomas Winter, der ebenfalls südöstlich des Tierparks wohnt. Statt des nun verschlossenen Tores gab es ein Drehkreuz, durch das Besucher des Tierparks hinausgehen konnten, weiß er. Zeitweise hatte es dort sogar einen Eingang gegeben.

„Wir müssen den Tierpark einmal umrunden, um zum jetzigen Haupteingang zu kommen. Und der ist nur über eine steile Zuwegung mit großem Gefälle erreichbar“, erklärt der 61-Jährige, dessen 58-jährige Frau Gabriele Winter auf den Rollstuhl angewiesen ist. Der Weg über die Bauernscheune wäre zwar machbar, aber über die Tierparkpromenade sei es bequemer und deutlich kürzer.

Die Tierparkpromenade ist im Zuge der Landesgartenschau, die 2002 in Wismar stattfand, gebaut worden. Hinten ist das Tor zu sehen, durch das die Senioren gern in den Tierpark gehen würden. Quelle: Jana Franke

Für einen Einlass an der Tierparkpromenade engagiert sich auch Helga Arndt. „Es würde ja reichen, wenn der nur an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten geöffnet ist. Rundherum sind viele ältere Leute in Pflegeheimen und im betreuten Wohnen, die den Eingang sehr gerne nutzen würden“, erklärt die 76-Jährige. Ebenso bringt sie die Familien in den umliegenden Häusern und Wohnblöcken sowie Kitas und Tagesmütter ins Spiel, die über diesen Weg in den Tierpark gelangen könnten. Das bestätigen Nadine Nestler (44) und ihre siebenjährige Tochter Emma (7), die gerne in den Tierpark gehen und einen Einlass an der Tierparkpromenade befürworten. „Der könnte durch Ehrenamtliche abgesichert werden. Ich würde mich sogar dafür bereit erklären“, sagt Helga Arndt.

Gehen gerne in den Tierpark: Nadine Nestler (44) und ihre Tochter Emma (7). Auch sie würden sich über einen zweiten Eingang freuen. Quelle: Jana Franke

Eingang hat sich nicht bewährt

Dem Tierparkverein als Betreiber der Anlage ist der Wunsch der Senioren nicht neu. Vor einigen Jahren hätte es dazu bereits Gespräche mit dem Seniorenbeirat der Stadt gegeben, bestätigt Tierpark-Chef Michael Werner. Am Ende ist an der gewünschten Stelle ein Eingang eingerichtet und sogar ein wetterbeständiges Häuschen gebaut worden. Das Angebot sei anfangs gut genutzt worden, doch dann bestand offenbar kein Bedarf mehr.

Neuer Kassenbereich Der Haupteingang des Tierparks befindet sich am Köppernitztal. Der soll noch in diesem Sommer – voraussichtlich am 19. Juni – verlegt werden. Die Besucher gelangen dann über den Bürgerpark in die Anlage. Dieser Eingang war in der Vergangenheit nur in den Sommerferien geöffnet. Der alte Zugang am Köppernitztal wird im kommenden Jahr geschlossen und dann ausschließlich für Anlieferungen genutzt. Der Tierparkverein begründet den neuen Kassenbereich unter anderem damit, dass er für Menschen mit Handicaps besser geeignet ist, weil die jetzige Zuwegung hinter der Reithalle zu steil ist.

„Wir haben den Eingang drei Tage in der Woche immer nachmittags besetzt. Es hat sich am Ende nicht bewährt“, erklärt Michael Werner. Der zeigt sich dennoch gesprächsbereit. „Wir haben mit dem Seniorenheim die Absprache getroffen, dass wir Gruppen über die Tierparkpromenade hereinlassen“, berichtet er. Ein Anruf genügt. Das sei auch für andere Senioren- oder Kindergruppen möglich. „Ansonsten ist ein barrierefreier Zugang über die Bauernscheune ständig möglich“, bemerkt er.

Von Jana Franke