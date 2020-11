Wismar: Seniorin aus hilfloser Lage befreit

Samstag kurz nach Mitternacht erreichte die Polizei in Wismar ein Hilferuf von einer älteren Dame. Sie konnte zwar ihren Namen, aber nicht ihre Adresse nennen. Die Beamten machten sich auf die Suche.

