Wismar

Die Wismarerin Sibylle Runge ist jetzt Teil von etwas Besonderem: dem „Verbundnetz der Wärme“. Eine Ehrenamtsinitiative der VNG AG hat sie für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt und ihr den Titel „Botschafterin der Wärme“ verliehen.

Als Mitglied des „Vereins zur Förderung der Friedhofskultur in Wismar“ setzt sich Sibylle Runge dafür ein, dass Friedhöfe nicht nur als Ruhe-, sondern auch als Begegnungsstätten wahrgenommen werden. Begegnung zu finden, in den Austausch mit noch unbekannten Menschen zu treten und dabei auch mit jenen in Verbindung zu bleiben, die nicht mehr am Leben teilhaben können, ist für sie die Motivation, sich zu engagieren. Und die Freude über die Auszeichnung ist groß. „Botschafter der Wärme ist für mich Herzenswärme. Danke an alle, die mich gewählt haben!“

Zuverlässig und ideenreich

Auch Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) lobt die Wismarerin: „Sibylle Runge bringt sich mit ganzem Herzen – vor allem aber mit ihrer ganzen Erfahrung – in ihre vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten ein. Ganz besonders sieht man das am Friedhofsverein. Hier ist sie seit 2014 Schatzmeisterin und führt diese Tätigkeit zuverlässig und mit großem Sachverstand aus und bringt sich darüber hinaus ideenreich in die Vereinsarbeit ein.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit ganzem Herzen dabei

„Gemeinnützige Arbeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft. Mit dem ‚Verbundnetz der Wärme‘ haben wir uns die Aufgabe gestellt, das ehrenamtliche Engagement in Deutschland zu fördern und in Gesellschaft und Politik besser sichtbar zu machen. Ich freue mich, dass wir auch in unserem 20. Jubiläumsjahr wieder ‚Botschafter der Wärme‘ ernennen können“, erläutert Bodo Rodestock, Vorstand für Finanzen und Personal der VNG AG. Sibylle Runge habe die Auszeichnung erhalten, „weil sie ihre Interessen und Lebensfreude auch in ihrem Engagement zur Förderung der Friedhofskultur aufblühen lässt und mit ganzem Herzen dabei ist.“

Die „Botschafter der Wärme“ sind Menschen, die in der Gesellschaft durch ihr Engagement Besonderes leisten. Sie werden für ein Jahr vom „Verbundnetz der Wärme“ ausgewählt. Schirmherrin des in Deutschland einmaligen Netzwerks ist die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig.

Von OZ