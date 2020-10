Wismar

Da brauchte Kranfahrer Andreas Bode am Donnerstagvormittag viel Fingerspitzengefühl, wie immer in diesem Job. Mit gut zwei Tonnen am Haken war die Grabplatte von 1682 die Größte von insgesamt sieben, die mit entsprechenden Halterungen nun die aufgemauerten Wände im St.-Marien-Forum zieren.

Meister Valentin Wittig, Michael Erdmann und Phillip Nickel vom Unternehmen MAB Metall- und Anlagenbau in Wittenförden haben die entsprechenden Halterungen für die Mauern gebaut, genauso wie die beiden „Schächte“ im Boden als Fenster in die Vergangenheit.

Wie in St. Nikolai beispielsweise lagen die Grabplatten vorher auf dem Boden im und um das Kirchenschiff herum, nun hängen sieben beispielhaft an den angedeuteten Kirchwänden. Die älteste der Platten beziehungsweise Fragmente ist von 1302, die jüngste von 1726.

Von Nicole Hollatz