Wismar

Die Grünphasen für Fußgänger an den Kreuzungen Schweriner Straße/Dahlmannstraße/Dr.-Leber-Straße sowie Lübsche Straße/Richard-Wagner-/Rudolf-Breitscheid-Straße sollen überprüft und nach Möglichkeit an die Bedürfnisse der Fußgänger angepasst werden.

Beschwerden seien zum Beispiel von Senioren mit Gehhilfen und Eltern mit Kindern eingegangen, so Sibylle Runge ( SPD). Besonders die Übergänge der beiden Kreuzungen am Altstadtring und in Wendorf würden als zu kurz angesehen. „Nach einer Begehung von Mitgliedern der Fraktion stellte sich heraus, dass die Dauer der Grünphasen tatsächlich zu knapp bemessen zu sein scheint“, so SPD-Fraktions-Chef Michael Tiedke.

Anzeige

Betroffene verunsichert

Betroffene würden in der kurzen Zeit der Grünphase teilweise nur die Hälfte der Straßenquerung schaffen. Tiedke: „Dann kommt die Unsicherheit: Was nun? Schaffe ich es noch rechtzeitig? Kehre ich um? Sieht mich der Autofahrer? Daher bitten wir den Bürgermeister, die Situation für die Betroffenen zu verbessern.“

Weitere OZ+ Artikel

So einfach wird das wohl nicht werden. Senator Michael Berkhahn ( CDU) wies darauf hin, dass bei den großen Kreuzungen mit Fußgängern, Rad- und Autofahrern eine Software die Dauer der einzelnen Phasen berechnet. Hinzu kommt, dass die Kreuzung Schweriner Straße/Dahlmannstraße die Ampelkreuzungen bis zur Hochbrücke/Philosophenweg beeinflusst. Eine Überprüfung sei dennoch möglich.

Auch bei der Kreuzung Lübsche Straße/Rudolf-Breitscheid-/Richard-Wagner-Straße sollen die Grünphasen für Fußgänger überprüft werden. Quelle: Heiko Hoffmann

Diskussion wird fortgesetzt

Tom Brüggert ( CDU) meinte, dass es bei den einzelnen Verkehrsteilnehmern unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Er warb dafür, das Thema im Bauausschuss weiter zu diskutieren. Dafür stimmte die Mehrheit der Bürgerschaft.

Von Heiko Hoffmann