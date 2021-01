Wismar

Pflegekräfte, Rettungssanitäter, Polizisten – sie alle werden in Wismar und Nordwestmecklenburg regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Die Berufsfeuerwehr der Hansestadt allerdings nicht. Daran gibt es jetzt Kritik. Schließlich haben gerade die Retter der Hansestadt bei Einsätzen auch viel Kontakt mit Menschen und könnten sich infizieren. Helfen könnte ein Beschluss der Bürgerschaft.

Das wünschen sich zumindest auch einige Mitarbeiter der Berufsretter aus Wismar, wie die OZ aus Feuerwehrkreisen erfuhr. Die Hansestadt hat jedoch keine Testungen vorgesehen und begründet dies so: „Es gibt eine Teambildung, die Teams begegnen sich nicht. Damit ist ausgeschlossen, dass bei einem Corona-Fall eine Quarantäne für die ganze Feuerwehr erfolgen muss. Eine anlasslose Testung muss daher nicht erfolgen“, teilt Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar mit. Die Berufsfeuerwehr in der Welterbestadt sei in drei Schichten aufgeteilt, die sich abwechseln.

Anzeige

„Es gibt eine Teambildung, die Teams begegnen sich nicht. Damit ist ausgeschlossen, dass bei einem Corona-Fall eine Quarantäne für die ganze Feuerwehr erfolgen muss. Eine anlasslose Testung muss daher nicht erfolgen.“ Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar. Quelle: Haike Werfel

Linke: Feuerwehr zu testen, ist Maßnahme des Arbeitsschutzes

Die Hansestadt Rostock hat ihre Berufsfeuerwehr schon früh – seit April 2020 – regelmäßig auf das Virus testen lassen.

Das hält auch Horst Krumpen, Linken-Fraktionsvorsitzender in der Wismarer Bürgerschaft, für eine gute Idee: „Die Feuerwehr gehört zur kritischen Infrastruktur. Sie regelmäßig testen zu lassen, ist eine Maßnahme des Arbeitsschutzes.“ Und weiter: „Wenn der Arbeitgeber – also die Hansestadt Wismar – sagt, dass kein Risiko besteht, halte ich das zumindest für fragwürdig.“ Er frage sich zudem, was passiere, wenn eine Schicht bei der Feuerwehr ausfällt und es brennt.

„Wenn der Arbeitgeber – also die Hansestadt Wismar – sagt, dass kein Risiko besteht, halte ich das zumindest für fragwürdig.“ Horst Krumpen, Fraktionsvorsitzender Die Linke in der Wismarer Bürgerschaft. Quelle: privat

An den Kosten für Coronatests könne es nach Krumpens Auffassung nicht liegen. Er hat ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr parat: Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) hatte im April 2020 rund 700 Verwaltungsmitarbeiter mit Antikörpertests testen lassen. Damals wurde bei einem Prozent der Mitarbeiter nachgewiesen, dass sie sich schon einmal mit dem Virus infiziert hatten. Daran gab es auch Kritik. Krumpen sagt heute jedoch: „Das sollte Wismars Bürgermeister auch möglich machen.“ Schließlich sei die Feuerwehr nicht nur im Einsatz, um Brände zu löschen, sondern auch bei Verkehrsunfällen und anderen Rettungseinsätzen. „Sie arbeiten auch mit den freiwilligen Feuerwehren zusammen“, erklärt Krumpen. Durch Tests könne das Risiko, Infektionen weiterzutragen, minimiert werden.

Polizei und Rettungsdienste werden regelmäßig getestet

René Domke, Vorsitzender der FDP-Fraktion der Bürgerschaft, sieht dies ähnlich: „Alle Berufsgruppen, die draußen im Einsatz sind, sollten Zugang zu regelmäßigen Tests haben.“ Das sei ein Thema, das dringend besprochen werden müsse – zumindest im Verwaltungsausschuss. „Die Stadt sollte es sich leisten, auch die Feuerwehr regelmäßig zu testen“, so Domke.

„Die Stadt sollte es sich leisten, auch die Feuerwehr regelmäßig zu testen.“ René Domke, Fraktionsvorsitzender FDP in der Wismarer Bürgerschaft. Quelle: Heiko Hoffmann

Auch die Polizei macht ihren Mitarbeitern das Angebot, sich regelmäßig auf das Coronavirus testen zu lassen. Das bestätigt Wismars neuer stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion, Daniel Schmidt. Er sagt: „Das Homeoffice ist für Polizisten schwierig. Der Dienst auf der Straße ist nicht abwählbar. Wir stoßen auch auf infizierte Menschen, die wir in Quarantäne bringen müssen.“ Daher gebe es bei der Polizei auch anlassunabhängige Testungen.

Lesen Sie auch

Neuer Vize-Polizeichef in Wismar: „Ich bin nicht der typische Polizist“

Todesfälle nach Corona-Ausbruch in Wismarer Pflegeheim: Stadt mauert mit Informationen

Nordwestmecklenburgs Feuerwehren schalten ihr Blaulicht ein: Das steckt dahinter

Die rund 150 Mitarbeiter des Rettungsdienstes in Nordwestmecklenburg, mit denen die Feuerwehren häufig zusammenarbeiten, können sich ebenfalls mit Antigen-Schnelltests auf das Virus testen lassen. „Die Tests erfolgen einmal wöchentlich bei Bedarf“, bestätigt Florian Haug, Leiter des Eigenbetrieb Rettungsdienst beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Bisher habe es aber noch keine Meldungen über positive Testergebnisse gegeben.

Mehr als 800 Einsätze im Jahr für Wismarer Berufsfeuerwehr

Im vergangenen Jahr bewältigte die Berufsfeuerwehr Wismar mehr als 800 Einsätze. Neben den rund 215 Bränden haben Wismars Feuerwehrleute aber auch immer mehr mit den sogenannten technischen Hilfeleistungen zu tun. Dazu gehören zum Beispiel das Öffnen von Türen und Hilfe bei Unfällen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die wenigsten Feuerwehren getestet werden, kritisiert auch die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft. „Für uns ist es weder nachvollziehbar noch akzeptabel, dass unseren Kolleginnen und Kollegen eine regelmäßige Testmöglichkeit verwehrt wird. Keiner von uns möchte das Virus unbewusst in die eigene Familie tragen und so Familienmitglieder, die womöglich zu einer Risikogruppe gehören, gefährden“, so Bundesvorsitzender Siegfried Maier. Der Schutz dieses systemrelevanten Bereichs müsse vor der Frage des Geldes stehen.

Andere Hansestädte und Schwerin setzen ebenfalls auf Konzepte und testen nicht

Mit der Strategie, die Feuerwehren nicht regelmäßig zu testen, steht die Stadt Wismar allerdings auch nicht allein da. Auch die Städte Stralsund, Greifswald und Schwerin bestätigen der OZ, dass sie ihre Retter nicht testen lassen und verweisen auf ihre strengen Hygienekonzepte. Stephan Jakobi, Leiter der Schweriner Berufsfeuerwehr begründet dies unter anderem so: „Die Beschäftigten sind in einzelne Tätigkeitsbereiche aufgeteilt. Über diese Kleingruppen hinaus gibt es keine Vermischung der Beschäftigten. Die Quarantänemaßnahmen müssen immer im Einzelfall durch das Gesundheitsamt analysiert werden. Eine pauschale Quarantäne für alle Bediensteten erscheint bei Einhaltung unserer Maßnahmen nicht notwendig.“ Durch diese Maßnahmen sei es bislang zu keinem bekannten Eintrag seit Anfang 2020 gekommen.

Von Michaela Krohn