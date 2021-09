Wismar

Das Vokalensemble Sjaella füllt regelmäßig sehr große Konzertsäle. Am 8. September kommen die sechs Frauen mit ihren starken Stimmen und den unglaublich intensiven Arrangements auf Einladung des Vereins „Musik in der Kirche“ nach Wismar. Ein ganz großer Höhepunkt im Rahmen der Mittwochskonzerte in St. Nikolai.

Noch gibt es Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, in der Buchhandlung Peplau, Krämerstraße 23 sowie mit Glück an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Starkes Vokalensemble

Wer vom Vokalensemble noch nie etwas gehört hat, sollte den Namen „Sjaella“ bei Youtube eingeben – was für starke Stimmen! Homogen und individuell, leicht und kernig, präzise und frei – dieser Facettenreichtum ist es, der den Klang von Sjaella ausmacht. Die Sängerinnen haben ihren gemeinsamen Weg schon vor Jahren gefunden und lieben musikalische Vielfalt.

Ihr Repertoire ist entsprechend breit gefächert, in unterschiedlichsten Genres fühlen sie sich zu Hause. Diese Vielseitigkeit und die Nähe zu ihrem Publikum verschaffen Sjaella seit Jahren Engagements bei renommierten Musikfestivals im In- und Ausland, Gastauftritte in Funk und Fernsehen sowie erste Preise bei internationalen Wettbewerben für Vokalmusik.

Musikalische Ursprünge

In Wismar werden sie ihr Programm „Origins“, Ursprünge, aufführen mit Musik zwischen Henry Purcell (1659–1695) und zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten. Aus dem Programm: „Der Blick auf natürliche Kreisläufe färbt die barocken und zeitgenössischen Werke dieses Konzertabends. Zwischen experimentellem Minimalismus und pittoresken Arien entstehen aus dem Mysterium der Schöpfung das Licht, die Zeit und alles Leben.“

Es gehe musikalisch um die natürlichen Zyklen, die den Menschen seit Anbeginn umgeben. „Durch Zeitalter hindurch erlebte der Mensch den Wechsel der Jahreszeiten, die Kraft der Elemente, den Rhythmus von Tag und Nacht sowie die Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit und Wiedergeburt. All diese Themen werden an diesem Abend in einer Einheit präsentiert, die – gerahmt durch Schlüsselworte der Schöpfungsgeschichte und ein postapokalyptisches Vakuum – wiederum einen Zyklus in sich erkennen lässt.“

Corona inspirierte

Dabei hat unter anderem die Corona-Pandemie inspiriert, mit ihren Auswirkungen auf die Wahrnehmung der eigenen „Instabilität und auf die Entfaltung ursprünglicher Bedürfnisse, wie die Nähe zur Natur oder zu anderen Menschen. Neue, von Hoffnung getragene Perspektiven entstanden.“

Die Gäste können sich auf eine Gegenüberstellung sowie Vereinigung von neu arrangierten Liedern des 16. und 17. Jahrhunderts und zeitgenössischen Kompositionen freuen, die zum Teil dem Stil der amerikanischen Minimal Music folgen. Sjaella, das sind Viola Blache (Sopran), Franziska Eberhardt (Sopran), Marie Fenske (Sopran), Marie Charlotte Seidel (Mezzosopran) sowie Helene und Felicitas Erben, beide Altstimme.

Für das Konzert gelten die aktuellen Bestimmungen der Corona-Landesverordnung, die Veranstaltung wird gefördert von der Bauunion GmbH.

Von Nicole Hollatz