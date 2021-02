Wismar

Auf den ersten flüchtigen Blick zeugen nur ein paar Scherben einer zerbrochenen Schnapsflasche, Stoffreste und eine zerbrochene Box aus grünem Plastik von einem wohl übermütigen Abend. Ein Dummejungenstreich von Jugendlichen, mit denen ein wenig die Pferde durchgegangen sind, mag man glauben. Bei genauem Hinschauen aber zeigt sich, dass es einfach nur blinde Zerstörungswut war, die an der kleinen Hütte am Kinder- und Jugendfreizeitzentrum (KJFZ) des Deutschen Roten Kreuzes in Wismar ausgelebt wurde.

Zwei zerschlagene Fenster sind bereits mit Spanplatten vernagelt, die Scheibe eines weiteren ist ebenfalls zerborsten. In der Hütte zeigen sich haufenweise Müll, eine angekokelte und mit spitzen Gegenständen bearbeitete Couch, ein zerstörter Grill und mit Farbe besprühte Wände. Hinter dem Gebäude ein ebenso chaotisches Bild. Hier findet sich vieles, das zuvor in der Hütte untergestellt war. Darunter eine weitere Couch, Stühle und Lampen, die komplett zerstört wurden, einzelne Werkzeuge und Rampen.

Vieles, was in der Hütte seinen Platz gefunden hatte, ist mutwillig zerstört und hinter das Gebäude geworfen worden. Darunter auch eine Couch. Quelle: Jana Franke

Vereinsmitglieder fassungslos

Yannick Deckert und Milan Schmidt blutet das Herz. Fassungslos stehen sie vor dem Trümmerhaufen. Sie gehören zu den Skatern des Vereins East Sea Skateboarding e.V., der sich 2018 gründete und der die kleine Hütte in Absprache mit dem KJFZ nutzen darf. Gebaut worden war sie vor etwa zehn Jahren von Kindern und Jugendlichen als Projekt des Jugendzentrums. Immer wieder mal hätte es in jüngster Zeit Vorfälle gegeben. Hier war mal die Tür aufgebrochen, dort mal Unrat, der achtlos hinterlassen worden war, bestätigt Marina Nitz vom KFJZ. Sie habe die dafür verantwortlichen Kinder und Jugendlichen, die nicht zum Skateverein gehören, darauf angesprochen. Die hätten dann entsprechend reagiert und aufgeräumt. Das, was sich jetzt vor Ort auch ihren Augen bietet, habe sie noch nicht erlebt, sagt sie enttäuscht.

„Wir haben anderen nie verboten, die Hütte zu nutzen“, versichert Yannick Deckert. Der 20-jährige Student und der Rest des Vorstands hätten allerdings immer gefordert, dass andere Personen, die nicht zum Kreis des Vereins gehören und es sich in dem kleinen Häuschen gemütlich machen, dieses auch wieder ordentlich hinterlassen. Er traute seinen Augen kaum, als er nach einer längeren Winterpause zum „Vereinsheim“ kam und die Bescherung sah. „Das ist in den vergangenen zwei Wochen komplett eskaliert hier“, resümiert er. „Es sind Dinge zerstört worden, die uns Eltern und Freunde sponserten. Darunter gehört auch die Couch“, nennt er nur ein Beispiel.

Täter sollen Fotos gepostet haben

Neben Sachbeschädigung werfen er und Kumpel Milan Schmidt den Verursachern auch Diebstahl vor. „Wir hatten in der Hütte Werkzeug, Maurerkellen, Kübel, Besen und eine große Feuerschale. Alles ist weg.“ Die Maurerutensilien nutzten die Skater unter anderem, um die Rampen auf dem Gelände des KJFZ zu erweitern. Vieles haben sie mit großer Unterstützung von Freunden und Eltern selbst geschaffen.

Der Verein hat eine Vermutung, wer den Schaden angerichtet hat. „Wir haben Fotos auf Instagram gefunden, die Kinder und Jugendliche in der Hütte zeigen, wie sie Böller und Raketen darin zünden“, erklärt Yannick Deckert. Etwa zwölf bis 16 Jahre seien sie. „Einer hat mich direkt angeschrieben, sich entschuldigt und gebeten, dass wir nicht Anzeige erstatten.“ Doch die Reue komme für ihn zu spät. Der Verein hat sich entschlossen, zur Polizei zu gehen. „Beweise haben wir mit den Fotos auf Instagram und der Nachricht genug.“ Von allem hat er Screenshots gemacht.

„Die Aktion hat zunächst auf uns und auf das KJFZ ein schlechtes Licht geworfen“, meint Yannick. „Schnell heißt es, dass die blöden Skater, die sowieso nur Drogen nehmen, das Gelände so zugerichtet haben. Das lassen wir nicht mit uns machen. Wir wollen hier nur skaten und Spaß haben.“

Hütte wird abgerissen

Die kleine Hütte hat keine Zukunft mehr. Zum einen ist sie in so einem Zustand nicht mehr nutzbar, zum anderen muss sie im Zuge eines Baugebiets, das angrenzend entstehen soll, abgerissen werden, da sich das Gelände des KJFZ nach Aussage von Marina Nitz ein wenig verkleinert.

Die Skater um Yannick Deckert und Milan Schmidt warten sehnsüchtig auf die Fertigstellung der neuen Skateanlage am Kagenmarkt. Auf der Grün-, Sport- und Spielfläche sollen die aktuellen Skaterelemente optimiert und weitere Elemente ergänzt werden. Dafür erhielt die Stadt im vergangenen Jahr langersehnte Fördermittel. „Die Anlage am KJFZ wird aber immer unser Schätzchen bleiben“, meint Yannick.

