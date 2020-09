Wismar: So baut eine Kaufmannsfamilie das Brandhaus am Markt wieder auf

Wismar

Sie sind für viele Touristen ein Hingucker: die beiden eingerüsteten Brandhäuser am Marktplatz. Ein verheerendes Feuer am 28. April 2018 hat die denkmalgeschützten Gebäude nahezu komplett zerstört. Ein Jahr später sind sie mit Schutzdächern versehen, eingerüstet und mit Stahlstützen gegen Einsturz gesichert. Aufräum- und Rückbauarbeiten bestimmen das Baugeschehen bis in den Herbst. Seit November 2019 werden die historischen Häuser unter Auflagen der Denkmalpflege mit erheblichem Aufwand wiederaufgebaut.

Bauherren gehen viele Kompromisse ein

Heiko Meyer mit Grundrissen des Giebelhauses. Der Wismarer vermarktet die Immobilie. Quelle: Haike Werfel

„Die wenigsten Eigentümer haben den Mut dafür“, weiß Heiko Meyer, der die Immobilienvermarktung für das Giebelhaus Am Markt 18 übernahm. Es gehört einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie aus Schleswig. „Sie will das Kaufmannshaus für Wismar wiederherstellen und ist bereit, dafür viele Kompromisse einzugehen.“ Angesichts der stark geschädigten Bausubstanz würde „Unmögliches versucht, um Mögliches zu erreichen“, bewerten Denkmalpfleger die Situation, wie auf der Homepage der Hansestadt zu lesen ist. Denn was nicht verbrannte, ist von Löschwasser und Ruß zerstört.

Die vordere und hintere Fassade des Giebelhauses werden durch eine Stahlkonstruktion gestützt. Das Gebäudeinnere ist komplett entkernt. Alte Mauern und Wände sind entfernt. „Es ist ein riesiger Hohlkörper, der mit Beton-, Stahl- und Holzelementen ausgesteift ist“, berichtet Meyer.

Dielenhaus wurde im Mittelalter errichtet

Das ursprünglich im Mittelalter errichtete Dielenhaus mit Wasseranschluss habe nach Erkenntnissen der Fachleute wahrscheinlich eine Brauerei beherbergt. Im Laufe von über fünf Jahrhunderten haben die jeweiligen Eigentümer – reiche Kaufleute und Bürgermeister – das Gebäude immer wieder umgebaut. Diese meist kleinteiligen Veränderungen stellen jetzt eine besondere Herausforderung dar. Sie wurden nicht fachgerecht ausgeführt und müssen ersetzt werden.

Historische Bauelemente konnten gesichert werden

Es werde auch geprüft, inwieweit verkohlte und verschmauchte Holzbauteile des alten Dachtragwerkes gereinigt und erhalten werden können. Außerdem sind beim Rückbau Reste von historischen Elementen im Obergeschoss gefunden worden. Sie wurden gesichert, sollen erhalten und ergänzt werden.

Das sind beispielsweise hohe Fußleisten, Paneele, eine besondere Wandverkleidung, die der Experte Stuckspiegel nennt, sowie spezielle Deckenformen, lässt der Architekt mitteilen. Zwei Räume auf der Marktseite verfügen über ein sogenanntes Tonnendach, ein Raum dazwischen hat ein Giebeldach. Das Obergeschoss war die Beletage, die bevorzugte und besonders ausgestattete Etage der Hauseigentümer.

Auch Wandmalereien entdeckt

„Neben verschiedensten Wandmalereien und Stuckdecken aus dem 17. und 18. Jahrhundert und einem ornamentierten keramischen Fußbodenbelag im Erdgeschoss ragen die Befunde einer frühneuzeitlichen Herdglocke an der westlichen Brandwand in der Mitte des Hauses und dielenbeplankter Lehmwickeldecken im Keller- und Erdgeschoss aus dem 17. und 18. Jahrhundert besonders heraus“, stellt Restauratorin Christiane Gens fest.

Historische Bauwerk wird modern ausgestattet

In Gelb soll die Marktfassade des denkmalgeschützten Gebäude nach dem Wiederaufbau erstrahlen. Quelle: Repro: Heiko Meyer

„Zurzeit werden Decken- und Trägerelemente eingebaut und Mauerwerksreparaturen vorgenommen“, berichtet Heiko Meyer. Die Bauleute von der Wismarer Bauunion arbeiten sich schrittweise von unten voran. „Laut Architekt könnte der Wiederaufbau im Sommer nächsten Jahres abgeschlossen sein“, informiert der Immobilienmakler.

Ein Banner am Gerüst verkündet das Motto des Bauherrn: „Neues (Er)leben & Arbeiten im Denkmal“. „Sie sind bereit, das historische Bauwerk so auszustatten, dass es modernen Ansprüchen genügt“, erläutert Heiko Meyer. So wird es beispielsweise von der Hofseite einen barrierefreien Zugang zum Gebäude geben und einen Fahrstuhl. Der Schacht dafür ist schon teilweise gegossen worden.

Obergeschoss wird wieder gewerblich genutzt

Das Obergeschoss mit insgesamt 226 Quadratmetern soll wie vor dem Brand wieder gewerblich genutzt werden. Hier können drei Büros oder Praxen entstehen, die 49, 57 beziehungsweise 120 Quadratmeter groß sind. „Sie können aber auch zu einer größeren Einheit zusammengelegt werden“, offeriert der Makler.

Drei Wohnungen entstehen im Dachgeschoss

Im zweietagigen Dachgeschoss sind erneut Wohnungen vorgesehen. Sie sind 84 beziehungsweise 42 Quadratmeter groß. Die dritte ist als Maisonette-Wohnung über zwei Etagen mit 85 Quadratmetern geplant. Allen Mietern werden im Keller Abstellflächen zur Verfügung gestellt. Auf dem Hof entstehen auf der Fläche, wo „Werner’s Eiscafé“ abgerissen werden musste, Autostellplätze.

Zwei Läden im Erdgeschoss geplant

Im Erdgeschoss sollen zur Marktseite zwei Läden, 42 und 115 Quadratmeter groß, eingerichtet werden. Eine dritte Gewerbefläche mit 38 Quadratmetern lässt der Grundriss des Gebäudes zur Hofseite zu. Auch hier soll eine Zusammenlegung möglich sein.

Im Flur des Erdgeschosses zündeten 2018 der oder die Brandstifter Plastikplanen an. Eine heiße Spur haben die Ermittler bislang nicht.

Von Haike Werfel