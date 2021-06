Wismar/Nordwestmecklenburg

„Das ist das erste Mal nach sechs Monaten, dass ich die andere Hälfte der Klasse gesehen habe.“ „Ich bin froh, dass Homeschooling vorbei ist.“ „Ich habe mich den ganzen Tag auf das Meeting gefreut ...“

Mittwochnachmittag: Neele (12), Jil-Joséfin (16), Zahara-Phoenix (12), Täve (12), Tom (16), Mathilda (11) und Yannek (15) treffen sich in ihrem digitalen Medienbüro. Sie sind aufgeregt, gleich sehen sie erstmals ihre geschnittenen Kurzfilme. Premiere ist heute. Am Kindertag gehen die Filme online bei Youtube, auf dem Kanal des „Kijufi“ mit über 142 000 Abonnenten. Entstanden sind zwei Spots zum Thema „Mitbestimmung“ (https://youtu.be/shABflm4eJs) und „Schule“ (https://youtu.be/dOon60L7hjQ).

Politische Forderungen

„Ich hoffe, dass ganz viele Leute die Videos sehen“, kommentiert Neele. „Und die Bildungsministerin!“, hofft Täve. Denn die Kinder und Jugendlichen haben sich mit Kinderrechten auseinandergesetzt, sie sind Teil des Projekts „Klappe auf!“ des Landesverbands Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V. (Kijufi). Das Ergebnis sind zwei kleine Filmchen, die mit technischer Unterstützung von Filmcoach Marcus Wojatschke entstanden.

Und diese Filmchen haben es thematisch in sich. „Wir fordern Mitbestimmung! Auch wir haben eine politische Meinung“, erzählt die elfjährige Mathilda, die alle nur „Hildie“ nennen. In ihrem Dorf Pennewitt bei Warin gibt es einen Dorfplatz. Da steht ein Denkmal drauf. Eigentlich wäre das ein toller Ort für einen Spielplatz. Erwachsene verhindern den seit Jahren, weil spielende Kinder naturgemäß auch mal laut sind. „Wir haben über 30 Kinder im Dorf! Für die würde ich gerne erreichen, dass da ein Spielplatz gebaut wird“, sagt Hildie.

Bestimmen über die Zukunft

Jil-Joséfin, 16 Jahre alt, nickt. Auch sie würde sich gerne mehr politisch einbringen können. „Ich habe die Landratswahl um knapp einen Monat verpasst vom Alter her, das hat mich sehr gewurmt!“, sagt sie und würde eine weitere Absenkung des Wahlalters auf 14 begrüßen. So kann sie erst wieder in sieben Jahren den neuen Landrat mitbestimmen. Ihre Begründung ist einleuchtend: „Die Zukunft wird von älteren Menschen bestimmt und nicht von denen, die sie betrifft. Ich will lieber meine Zukunft selbst bestimmen können!“

Yannek würde sich freuen, wenn er mit seinen Ansichten etwas gerechter und gleichwertiger behandelt werden würde. Täve: „Politik interessiert mich sehr. Man merkt aber, dass in der Politik eher die Interessen von Erwachsenen und Älteren wahr genommen werden als die von Kindern und Jugendlichen. Es müsste mehr jüngere Politiker geben.“

Kritik an der Schulsituation

Der zweite Film, der entstanden ist, richtet sich an die Lehrerinnen, Lehrer und die Entscheidungsträger in der Bildungspolitik. Die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher zählen auf: „Schlechtes Internet, Lehrermangel, unnötiger Lehrstoff, wenig Quereinsteiger, mindestens ein Schulsozialarbeiter an jeder Schule.“ Und: „In Deutschland lernen die Lehrer während ihres Studiums hauptsächlich Fachwissen und wenig Pädagogik. Viele Lehrer sind nicht in der Lage, den Schülern das Wissen verständlich zu vermitteln.“

Mit einer Mischung aus Real- und Trickfilm, ruhiger Musik und eben den sprechenden Kindern ist der Film trotz der harschen Kritik zukunftsweisend positiv: „Wenn man den Lehrplan nur etwas überarbeiten würde, würden viele Schüler viel mehr mitarbeiten und die Lehrer hätten auch etwas weniger Arbeitszeit.“

Konkrete Vorschläge

Die jungen Leute haben konkrete Vorschläge: Sie hätten gerne Erste-Hilfe als Schulfach („Das kann man immer gebrauchen!“) und auf jeden Fall mehr Medienkompetenz. Täve: „Vielleicht sollte man auch etwas über Finanzen lernen in den höheren Klassen. Wie man eine Steuererklärung macht. Das lernt man nicht, und wenn man das nicht kann, bekommt man Ärger mit dem Finanzamt!“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jil als Gymnasiastin in der Oberstufe: „Wir haben jetzt das Fach Berufsorientierung. Aber es wäre besser gewesen, das weit früher zu haben. Bevor wir uns auf Leistungskurse fürs Abi festlegen müssen!“ Die Kinder erzählen, dass sie es blöd finden, Lebensdaten irgendwelcher Komponisten oder Personen in einem Ballett auswendig lernen zu müssen (“Das kann man doch ergoogeln!“) anstatt im Musikunterricht gemeinsam Musik zu machen. „Wir lernen Dinge, die niemand braucht später!“, kommentiert einer. Und: „Hier ist ein großes Paket an Wissen. Irgendwas davon kommt im Abi dran, aber vieles könnt ihr danach wieder vergessen!“

Einladung an die Ministerin

„Ich hoffe, dass viele Lehrer das Video sehen“, sagt Hildie. Täve würde die Bildungsministerin sogar zur Videokonferenz in die Gruppe einladen und mit ihr alles besprechen wollen. Er hat gleich gegoogelt: „Für MV ist das Bettina Martin!“ Die Schülerinnen und Schüler erzählen, wie die Lehrer immer wieder mit der modernen Technik kämpfen.

Sie erzählen und diskutieren wild durcheinander: „Was nutzen uns IPads in der Klasse, wenn wir damit nicht ins Internet kommen?“ „Was bringen Smartboards, wenn die Lehrer nicht wissen, wie das funktioniert?“ „OK, beim ersten Mal ist das nachvollziehbar. Aber dann muss man sich weiterbilden und sich eben Youtube-Videos dazu anschauen!“

Jil äußert Verständnis: „Viele Lehrer haben bei dem Arbeitspensum keine Chance, sich nebenbei mit dieser Technik zu beschäftigen.“ Täve wirft den Begriff des „Overheadprojektors“ in den Raum und lässt die anderen grinsen. Etwas ernster kommentiert er: „Die Filme sind offene Briefe an die Entscheidungsträger!“

Digitale Zusammenarbeit

Die beiden Filme entstanden nun komplett online dank Zusammenarbeit übers Internet. „Uns wurde alles super erklärt. Ich habe zwar auch ein IPad zu Hause, aber so intensiv habe ich damit noch nicht gearbeitet“, erzählt Zahara. Mit der Hilfe von Marcus Wojatschke haben die jungen Filmemacher die Apps und Techniken kennengelernt. Zahara: „Das ging alles recht einfach, ich hatte mir das komplizierter vorgestellt.“

Jeder hatte seine Aufgaben in der Gruppe, die dann digital zusammengewachsen sind. Hildie: „Und ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so anfreunden.“ Zu Beginn der Sommerferien trifft die Gruppe sich in echt. Dann wird gemeinsam noch ein Kurzfilm gedreht im Wismarer Filmbüro.

Von Nicole Hollatz