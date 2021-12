Wismar: So feiern die Kirchengemeinden Gottesdienste an Heiligabend

Wismar

In den Kirchengemeinden wird seit Wochen geplant, vorbereitet und immer wieder neu überlegt, was angesichts der sich verändernden Pandemielage zu den Weihnachtsfeiertagen möglich und verantwortbar ist. Es finden kürzere Gottesdienste und Andachten statt – viele davon im Freien vor den Kirchen. Im Mittelpunkt der Christvespern steht die Geschichte von Maria und Josef und dem Kind in der Krippe, die mit ihrer hoffnungsvollen Verheißung jedes Jahr aufs Neue die Herzen der Menschen bewegt.

In evangelischen Kirchen gilt 3G-Regel

Grundsätzlich können Gottesdienste in Kirchen und Kapellen nach der 3G-Regel gefeiert werden. Das heißt, alle Menschen können teilnehmen. Voraussetzung sind der Impf- und der Genesungsnachweis oder ein tagesaktueller negativer Test. Die persönlichen Kontaktdaten sind anzugeben oder auf einem mitgebrachten Zettel zu hinterlassen. Zudem müssen Teilnehmende während des gesamten Gottesdienstes einen Mund-Nasen-Schutz tragen und, wenn Gemeindegesang stattfinden soll, den Abstand zueinander von eineinhalb auf zwei Meter erhöhen. Die Besucher werden gebeten, die entsprechenden Nachweise beim Einlass bereitzuhalten, damit es nicht zu Wartezeiten kommt.

Bei Christvespern unter freiem Himmel gelten lediglich die üblichen Abstands- und Hygieneregeln vor Ort. Im Freien ist Gesang bei Einhaltung der Abstandsregelung auch ohne Maske möglich.

In Wismars Innenstadtkirchen mit Einlasskarten

Die evangelischen Kirchengemeinden in der Wismarer Innenstadt geben zu den Vespern am Heiligen Abend wie im vergangenen Jahr Einlasskarten aus. In St. Nikolai wird um 11, um 15.30, um 17 und um 22 Uhr Gottesdienst gefeiert, in Heiligen Geist um 14, um 15.30 und um 17 Uhr. Zur Christvesper in der Georgenkirche ab 14 Uhr gibt es Bläsermusik und ab 17 Uhr spielt ein Saxofon-Ensemble. Ein weiterer Gottesdienst wird um 15.30 Uhr gefeiert. Die Johannesgemeinde in Wendorf lädt um 15 und um 17 Uhr ein.

Propst feiert Christvesper in Hohenkirchen

Der Wismarer Propst Marcus Antonioli wird um 16.30 Uhr zur Christvesper in Hohenkirchen predigen. In Proseken finden um 15 und um 18 Uhr ein Gottesdienst statt.

Zur Familienchristvesper mit Krippenspiel wird in die Beidendorfer Kirche ab 15 Uhr eingeladen sowie ab 17 Uhr zur Vesper mit Posaunenchor und Chor. In Dambeck wird ab 22 Uhr die Christnacht gefeiert.

Krippenspiel wird im Freien aufgeführt

In Dorf Mecklenburg findet um 15 Uhr die Christvesper mit Krippenspiel auf dem Kirchhof statt. Eine weitere gibt es hier um 16.30 Uhr.

Zur Christvesper ab 15.30 Uhr in Dreveskirchen wird das Krippenspiel ebenfalls im Freien auf dem Kirchhof aufgeführt.

In Kirchdorf finden um 14, um 17 und um 18 Uhr Vespern in der Poeler Kirche statt. Plätze werden in der Kurverwaltung vergeben, freie Plätze gibt es nur noch für 18 Uhr.

In der Kirche in Lübow wird um 17 Uhr eine Christvesper gefeiert.

Arche Bad Kleinen lädt Geimpfte und Genesene ein

Die Christvesper um 15 Uhr in der Arche Bad Kleinen findet nach dem 2G-Standard statt. Eine Teilnahme ist nur mit einem Impf- oder einem Genesungsnachweis möglich. Die Christvesper um 17 Uhr mit Krippenspiel findet in Hohen Viecheln auf dem Pfarrhof statt. Hier stehen rund 80 Sitzplätze zur Verfügung. Einen sicheren Platz hat, wer den eigenen Klappstuhl mitbringt. In der Kirche in Hohen Viecheln wird ab 22 Uhr die Christmette gefeiert.

In der Klosterkirche zu Neukloster finden Christvespern am Heiligabend um 15 Uhr mit Krippenspiel besonders für Kinder und Familien und um 17 Uhr statt. Ab 22 Uhr wird die Christnacht gefeiert.

Zur Christvesper in Groß Tessin ab 15 Uhr ist ebenfalls das Krippenspiel zu erleben. In der Kirche von Bäbelin kommen die Menschen ab 15.30 Uhr zusammen und in der Kirche in Zurow um 16.30 Uhr.

Weihnachtsgottesdienste open air vor der Kirche feiern die Menschen um 14 Uhr in Goldebee und um 15.30 Uhr vor der Kirche in Hornstorf. Die Christvesper in Neuburg findet ab 17 Uhr in der Kirche statt.

Christmette in katholischer Kirche mit 2G

Die katholische Pfarrei in Wismar kommt um 15 Uhr zur Krippenandacht und zum Krippenspiel auf dem Vorplatz der St. Laurentius-Kirche zusammen. Die Christmette ab 21 Uhr findet in der Kirche statt, dafür wurde die 2G-Regel festgelegt.

Auch die Katholiken in Neukloster treffen sich zur Krippenandacht und zum Krippenspiel um 17 Uhr draußen vor St. Mariä-Himmelfahrt.

