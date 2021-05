Wismar

Wonnemar-Investor und Hansestadt bewegen sich aufeinander zu, der Zeitplan für Reparaturarbeiten steht, die Politik will die Corona-Fesseln Stück für Stück lockern: Für das Wonnemar in Wismar mehren sich die Zeichen für einen Neustart. „Wir hoffen, dass irgendwann im Juli aufgemacht werden kann“, so Robert Maier, Geschäftsführer der AIM Spa Deutschland GmbH mit Sitz in Passau.

Dankbar, aber...

Der Investor zeigt sich erleichtert, dass die Hansestadt auf ihr Heimfallrecht verzichtet. Maier: „Da sind wir sehr dankbar. Das ist ein hervorragender erster Schritt, auf den wir lange gewartet haben.“ Neben dieser Einigung sei noch „das eine oder andere mit der Stadt zu verhandeln“. Aber: „Wir sind sehr positiv gestimmt und freuen uns, wenn wir wieder Gäste bei uns begrüßen dürfen. Es könnte noch ein sehr schöner Sommer im Wonnemar werden.“

Die Stadt hat am Mittwoch bestätigt, dass mit der Entscheidung des Hauptausschusses der Bürgerschaft der im Januar erklärte Heimfall zurückgenommen wurde. „Das heißt, sie verzichtet zunächst auf die Rückübertragung des Erbbaurechtes und die Herausgabe des Bades“, so ein Sprecher der Hansestadt.

Stadt besteht auf Nachzahlungen

Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Wir gehen davon aus, dass die HWR nun ihren Verpflichtungen nachkommt, also die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas sicherstellt und das Bad in einen Zustand versetzt, dass es bei möglichen Öffnungen im Hinblick auf Lockerungen in der Corona-Pandemie wieder zur Verfügung steht.“ Ein langfristiges Konzept für das Betreiben des Wonnemars liege jedoch noch nicht vor.

Zugleich hat die Stadt ihre Forderung nach dem Begleichen ausstehender Forderungen gegenüber dem Vertragspartner in der Betriebsgesellschaft des Wonnemars erneuert. Darüber hinaus hat die Hansestadt die HWR Bäder- und Freizeitanlagen GmbH & Co. KG nach einer Begehung des Bades aufgefordert, überfällige Wartungsarbeiten zu erledigen und künftige Wartungsintervalle einzuhalten.

Investor muss liefern

Nach dem großen Schritt der Stadt dürfte nun der Wonnemar-Investor am Zug sein. Der erhebliche Wasserschaden beläuft sich inzwischen auf 300 000 Euro. Dieser zieht sich vom Umkleide- und Sanitärbereich im Bad über den Keller bis zum Fitnessbereich.

Der Fahrplan für die Reparaturarbeiten steht. Nach Angaben von Peter Spiekermann, der weiterhin die Geschäfte vor Ort leitet, könnte es mit dem Schul- und Vereinsschwimmen sofort wieder losgehen. Die Schäden in den Umkleiden und im Sanitärbereich sind behoben.

Fitnessbereich nicht nutzbar

Wüst sieht es im Fitnessbereich aus. Fliesen, Estrich und die Dämmung sind raus. Im ersten Schritt werden die große Trainingsfläche, Umkleiden und Sanitär erneuert. „Mitte/Ende Juni peilen wir hier die Öffnung an“, so Peter Spiekermann. Mitte Juli sollen dann der Kurs- und Spinningraum und der Freihantelbereich folgen.

Für das Wellenbecken wurden in dieser Woche Aufträge ausgelöst. Hier waren Fliesen abgeplatzt. Schaden: rund 70 000 Euro. Mitte/Ende Juni sollen neue Fliesen mit Sand- und Wasserfarben für neues Beachfeeling sorgen. Außerdem müssen die Familienrutsche (Schaden: 10 000 Euro) und der Whirlpool (Schaden: 20 000 Euro) auf Vordermann gebracht werden.

Öffnen könnte die Sauna. Das Hotel empfängt seit März Dienstreisende. Robert Maier will mit der Öffnung der Hotels in MV auch wieder sofort Touristen aufnehmen – verbunden mit der Hoffnung, dass Gäste über den Bademantelgang auch das Bad nutzen dürfen.

Impfnachweis und Testen

Maier: „Wir brauchen eine sichere Basis für eine kontinuierliche Öffnung. Das wird uns die Politik vorgeben.“ Das Wonnemar werde sich auf Szenarien einstellen. Maier: „Zum einen wollen wir uns mit Schnelltests behelfen, zum anderen hoffen wir auf eine höhere Durchimpfungsrate.“ Denkbar sei, dass Schnelltests auf dem Parkplatz organisiert werden und die Kunden dann wenig später an der Wonnemar-Kasse das Ergebnis haben. „Dann haben wir die Kontrolle und überbrücken die Zeit bis zur Herdenimmunität“, sagt Maier zu negativen Tests oder Impfnachweisen.

Bekenntnis zum Wonnemar

Der Geschäftsführer betont, dass es sich allen Unkenrufen zum Trotz um ein langfristiges Investment in Wismar handele. Im Gegenteil, er plane an den anderen Wonnemar-Standorten Hotels nach dem Vorbild von Wismar. Er wolle den Trend zum Urlaub im eigenen Land nutzen.

Zum Thema Gutscheine erneuerte er seine Zuversicht von Ende Februar. „Wir planen eine Lösung, damit die Gutscheine nicht verfallen. Wir wollen, dass die Gäste langfristig zufrieden sind und gerne wiederkommen. Da wäre es ja bescheuert zu sagen, der Gutschein gilt nicht mehr.“

