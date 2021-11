Wismar: So geht es mit dem Bau der neuen Seniorenresidenz voran

Wismar

Es geht voran auf der großen Baustelle am Dahlberg in Wismar. Vor etwa einem Jahr begann der Hochbau auf dem Gelände des ehemaligen städtischen Krankenhauses. Auf dem 22 600 Quadratmeter großen Grundstück entsteht neben sechs Stadtvillen mit insgesamt 90 Wohnungen eine Senioren-Pflegeeinrichtung für 132 Bewohner. Letztgenannte ist als dreiflügeliges Gebäude in Richtung Lenensruher Weg gebaut.

Die Arbeiten schreiten zügig voran, freut sich Gabriele Jaeger, die die Residenz in Zukunft führen wird. Der Rohbau steht, nun folgt der Ausbau aller Räumlichkeiten. Die Eröffnung ist für das dritte Quartal 2022 geplant, im Januar bietet Gabriele Jaeger individuelle Besichtigungstermine, bei denen sich künftige Bewohner und deren Angehörige umschauen und informieren können. Angesprochen fühlen sollen sich aber auch Menschen, die in der Seniorenresidenz arbeiten möchten. „Wir wollen ein Team zusammenstellen, das sich mit Herz um die Belange unserer Senioren kümmert“, so Gabriele Jaeger.

Demenzbereich mit angegliedertem Garten

Die Alloheim-Gruppe aus Düsseldorf wird die Seniorenresidenz betreiben. Sie ist bundesweit die zweitgrößte Betreibergesellschaft mit mittlerweile 196 stationären Pflegeeinrichtungen, 16 Neubauprojekten, 72 Einrichtungen mit Betreutem Wohnen, 25 ambulanten Diensten und rund 17 500 Mitarbeitern. In Wismar soll 132 Senioren ein komfortables Zuhause in der vollstationären Pflege geboten werden. „Auch an Menschen mit Demenz wurde beim Bau der Einrichtung gedacht“, erklärt Gabriele Jaeger. „Für sie wird es einen besonders geschützten, aber offenen Demenzbereich mit angegliedertem Garten geben“, blickt sie voraus. Speziell geschultes Fachpersonal werde sich um diese besondere Bewohnergruppe kümmern, „um motivierend und fördernd mit den neuesten Erkenntnissen aus der Demenzforschung auf sie einzugehen“, so Jaeger.

Für Angehörige schwer demenziell veränderter Menschen ist die neue Einrichtung ein Gewinn. Gibt es in Nordwestmecklenburg doch bisher kaum eine Versorgung Betroffener mit sogenannter Hinlauf-Tendenz. Heißt: Mit der Demenzerkrankung geht in frühen Stadien häufig ein ausgeprägter Bewegungsdrang einher. Sie haben das Bedürfnis, Menschen und Orte aufzusuchen, die ihr Langzeitgedächtnis als Heimat gespeichert haben – die sogenannte Hinlauf-Tendenz. In den meisten Fällen möchte der Erkrankte oftmals in den ersten Tagen nach dem Umzug in eine Pflegeeinrichtung sein früheres Zuhause oder eine alte Arbeitsstätte aufsuchen. „Wir geben den Betroffenen ein höchstes Maß an Sicherheit. Die respekt- und würdevolle Betreuung mit dem Grundgedanken ‚Sei, wie du bist‘ soll eine Lebensalternative für diese Bewohnergruppe bieten und sie auch örtlich nicht einengen“, umschreibt Gabriele Jaeger.

Leiterin Gabriele Jaeger vor der neuen Seniorenresidenz in der Dr. Unruh-Straße in Wismar. Quelle: privat

Die Einrichtungsleiterin arbeitet eng mit Fachärzten und therapeutisch tätigen Kooperationspartnern zusammen. „Sie sollen das ganzheitlich durchdachte Pflegekonzept vielfältig und medizinisch dauerhaft abrunden und begleiten“, erklärt sie und umreißt die zugrundliegende Idee der Einrichtung: „Besondere Bedürfnisse benötigen besondere Kompetenzen.“

Einzelzimmer für jeden Bewohner

Da das Thema Pflege sehr komplex ist und gerade Angehörige vor große Herausforderungen und Nöte stellt, will Gabriele Jaeger auch interessierte Bürger von Anfang an mit ihren Wünschen einbinden und sie vor allem nicht mit ihren Sorgen allein lassen. „Diese Sorgen wollen wir nicht nur den Wismarer Bürgern nehmen und ihnen partnerschaftlich zur Seite stehen. Egal, ob es sich um die richtige Wahl eines Pflegeplatzes geht oder um Antragstellungen, wir sind da und helfen.“

Auf die Frage, welche Besonderheiten und Highlights in der neuen Einrichtung auf die Bewohner warten, gerät Gabriele Jaeger ins Schwärmen. „Örtlich haben wir hier eine optimale Einbindung in das Stadtgeschehen“, sagt sie. „Das Zentrum ist in nur zehn Minuten zu erreichen. Neben einem umfassenden Pflege- und Serviceangebot gibt es bei uns ausschließlich Einzelzimmer mit sehr hohem Wohnkomfort und eigenem Bad.“

Wer Interesse an einer Besichtigungen, einem Pflegeheim-Platz oder an einer Anstellung hat, kann die Einrichtungsleiterin unter der Mailadresse Gabriele.Jaeger@alloheim.de kontaktieren.

Von Jana Franke