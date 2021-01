Wismar

Jonas sitzt zu Hause an seinem Rechner. Der Elfjährige folgt dem Deutschunterricht. Auf dem Bildschirm sieht er seinen Lehrer. Holger Schlichting steht an der Tafel, als wäre seine Klasse da. Sein Tafelbild wird per Kamera in die Kinderzimmer seiner Schüler übertragen. Nutzt er ein Arbeitsblatt, erscheint es als Word-Dokument auf den Bildschirmen der Mädchen und Jungen. „Wer mit der Aufgabe fertig ist, gibt mir ein Handzeichen“, fordert er die Schüler auf.

„Es ist gut, dass wir Blickkontakt haben“, nennt der Pädagoge den Vorteil dieser virtuellen Form des Online-Unterrichts. Auch Interaktion ist möglich. Die Schüler antworten auf die Fragen des Lehrers. „Ich würde mir natürlich lieber Präsenzunterricht wünschen“, räumt Holger Schlichting ein, „aber so ist es besser, als die Kinder nur mit Aufgaben zu überhäufen.“

Anzeige

Unterricht im virtuellen Raum

Die Freie Schule der Arbeiterwohlfahrt hat nach dem ersten Lockdown in der Corona-Pandemie nach einer praktikablen Lösung für die Kinder und Eltern gesucht. „Vor allem die Grundschüler müssen mit dem Online-Unterricht klarkommen“, sagt Schulleiterin Monika Naß. „Wir nutzen die Plattform jitsi.com. Sie ist einfach zu handhaben. Man einigt sich auf einen virtuellen Raum, dem die Schüler beitreten.“ So ist es den Pädagogen möglich, Live-Unterricht in die Elternhäuser zu unterhalten. „Und die Kinder sehen sich auch. Den Kontakt untereinander vermissen sie schon sehr“, weiß Monika Naß.

Derzeit kommen 14 Schüler in die Schule

Schulleiterin Monika Naß Quelle: Haike Werfel

„Wir haben die Klassen mit je 16 Schülern in zwei Gruppen geteilt. Die Kollegen unterrichten sie nacheinander. Jeweils dreißig Minuten. Ist die eine Gruppe aus dem Video-Unterricht raus, kommt die nächste rein“, erläutert die Schulleiterin. Die Klassen 5 und 6 in der Orientierungsstufe haben täglich Unterricht in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und Englisch. Hinzu kommen Biologie, Geschichte und Physik.

Schüler, die nicht zu Hause betreut werden können, kommen in die Schule und folgen hier dem Unterricht, der für ihre Mitschüler online ist. Waren es vergangene Woche sieben, sind es in dieser 14 Kinder. Word-Dokumente mit Aufgaben, die ihre Mitschüler auf dem Bildschirm zu Hause sehen, projiziert der Lehrer für sie per Beamer an die Wand.

180er Leitung jetzt fürs Internet

Leider ist auch der Video-Unterricht der Freien Schule nicht ganz störungsfrei. „Die Technik bereit schon Probleme, vor allem montags läuft es nicht so gut. Da bricht die Verbindung hin und wieder ab“, berichtet Monika Naß. Der Schulträger hat seine Einrichtung modernisiert und die Internetbandbreite erweitert von einer 16er auf eine 180er Leitung. Mobile iPad-Stationen wurden für jeden Klassenraum angeschafft, die mit einem Beamer gekoppelt sind. Auch stationäre Rechner stehen bereit sowie zwölf Notebooks, die die Schule verleihen kann. Mit iOS und Windows lernen die Schüler zwei verschiedene Betriebssysteme kennen.

Maximale WLAN-Stärke zur Verfügung

„Alle Klassenräume wurden mit Signalverstärkern ausgestattet. So haben wir in jedem Winkel der Schule die maximale WLAN-Stärke zur Verfügung“, sagt Monika Naß, die zugleich die IT-Beauftragte bei der Awo ist. Sie weiß auch von einigen Eltern, die zu Hause aufgerüstet haben, weil sie im Homeoffice tätig sind. Zahlreiche Schüler wohnen in den umliegenden Dörfern von Wismar. „Wenn Eltern und Kinder internetbasiert arbeiten, ist es besser, per Kabel verbunden zu sein statt das WLAN, also kabellos, zu nutzen“, rät die Expertin.

Hausaufgaben werden an der Freien Schule nicht erteilt. „Unsere Grundschüler haben stattdessen Wochenzeit-Aufgaben, die sie gemeinsam mit den Horterziehern erfüllen. Die Fünft- und Sechstklässler haben individuelle Lernzeiten. Jetzt erhalten unsere Schüler über die jitsi-Plattform Aufgaben zur Begleitung des Unterrichts, zum Üben und Wiederholen“, erläutert Monika Naß eine weitere Besonderheit an ihrer Schule.

Klassen-Rubriken auf Homepage für internen Kontakt

Zum Pandemie-Schulkonzept gehöre außerdem die Möglichkeit der Eltern, intern Kontakt zur Schule aufzunehmen. Sie habe dafür auf der Schulinternetseite eine Pinnwand mit Rubriken für jede Klasse eingerichtet. „Mit einem passwortgesicherten Zugang finden die Eltern hier alle Informationen zu ihrer Klasse, etwa die Stundenpläne für die Schüler. Auch Aufgaben für die einzelnen Klassen sind hier hinterlegt“, berichtet die Schulleiterin.

Sie sei stolz auf ihre Kollegen, dass sie die digitale Herausforderung angenommen haben und meistern. „Nach den Herbstferien haben wir es forciert, die Kollegen fit zu machen im digitalen Bereich. Wir haben dafür Online-Fortbildungen genutzt, die kostenlos waren.“ Die Pädagogen bereiten jetzt ihren Unterricht auf dem Rechner vor. Sie würden inzwischen die Vorteile und den täglichen Mehrwert dieser Arbeitsweise schätzen.

Der elfjährige Jonas bedauert, dass der Unterricht jetzt kürzer ist. „Aber er fängt erst um neun Uhr an, da kann ich später aufstehen. Das ist cool“, sagt er. Seine Mitschüler vermisst er. „Es macht was aus, wenn einer neben mir sitzt, den ich was fragen kann. So muss ich immer gleich den Lehrer fragen.“ Das heißt aber auch, er folgt jetzt viel konzentrierter dem Unterricht.

Das sagen die Eltern

Durch den Online-Unterricht bekomme ihr Sohn eine richtige Struktur in den Tagesablauf und das helfe auch uns Eltern, sagt Mandy Bollow, die im Homeoffice tätig ist. Ihr Sohn Friedrich geht in die 6. Klasse. Die Mutter begrüßt es, dass der Lehrer direkt angesprochen werden kann, wenn die Schüler etwas nicht verstanden haben. „Für uns ist das ein großer Gewinn, dass der Unterricht so stattfindet.“ Ihr Sohn komme damit gut klar. Wenn die Schüler mal rausfliegen aus der Leitung, wüssten sie sich zu helfen. „Dann ruft er einen an und der macht den Ton lauter, dass er mithören kann. Ich habe das Gefühl, mein Sohn wird selbstständiger. Das ist gut, wenn er auf die weiterführende Schule will“, findet die Mutter.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Schule hat schon im letzten Frühjahr einen Top-Job gemacht“, erklärt Normann Dzikus. Seine Tochter Ophelia geht in die 5. Klasse. „Jetzt haben die Kinder dreimal Online-Unterricht am Vormittag. Das ist super. Da gibt’s Aufgaben dazu, die sind klar formuliert. Material haben die Kinder zu Hause. Mehr ist nicht möglich“, findet der Vater, der selbst Lehrer ist. Seine Tochter habe zwar viel zu tun, aber sie sei sehr fleißig und komme gut klar.

Von Haike Werfel