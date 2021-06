Wismar: So gut sind die Großen Stadtschüler beim Abi

Wismar

Kein letzter Schultag, kein Abiball, keine große Zeugnisübergabe in der Nikolaikirche – die Corona-Einschränkungen haben vieles durcheinandergewirbelt. „Seit dem zweiten Semester wehen die Schulfahnen unter großen Einschränkungen, die Sie akzeptiert haben. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken“, so Klaus Sass, Leiter der Großen Stadtschule Geschwister-Scholl-Gymnasium.

Letzte Rede des Schulleiters

Für ihn selbst, seit 1990 Schulleiter an der 1541 gegründeten Großen Stadtschule, war es die letzte Rede anlässlich der Zeugnisübergabe. Am 31. Juli ist sein letzter Schultag. Mit einer Feier im Yachthafen wird er sich verabschieden.

Den Schülern gab der Mathe- und Physiklehrer auf den Weg: „Bleiben Sie stets ehrlich zu sich selbst, streben Sie nach Höherem und stehen Sie zu Ihrer schönen Schulzeit.“

Prägende Monate

Klaus Sass skizzierte die letzten Monate: „Eine Zeit, die gezeichnet war von wenig sozialen Kontakten, wenig Distanzunterricht, Homeoffice, Videokonferenzen, Ferien- und Freizeiteinschränkungen, Kontaktbeschränkungen und und und. Eine harte Zeit in Ihrem jugendlichen Leben. Schauen Sie bitte nicht zurück, sondern nach vorn. Auch diese Zeit wird vergehen und sie wird zur Geschichte gehören.“

Die 12b, oben v. l.: Tutor Gerd Müller, Sarah Lück, Lara Dangelat, Cara Jasmin Tomoschat, Janina Gniefke, Henrike Gigase, Hanna Stutz, Marlene Hüls, Celine Grapenthin, Emely Holtz, Philipp Kindler; unten v. l.: Friedrich Söth, Felix Schulte, Tien Phan Quoc, Aidan Benjamin Gray, Jonas Stutz, Sebastian Lengwenat, Lars Trojan, Luca Bensch. Quelle: Heiko Hoffmann

Durchschnitt von 2,1

Der Notendurchschnitt der 51 Abiturienten lag bei 2,1. Zwei Schüler haben es nicht geschafft, zwei Schüler konnten sich durch die vom Land beschlossenen zwei Zusatzpunkte im Mathe-Abitur retten. Zu den Auffälligkeiten des Jahrgangs zählt, dass nach vielen Jahren weiblicher Dominanz die Jungen beim Durchschnitt leicht die Nase vorn hatten.

Bester Abiturient

Der mit 400 Euro dotierte Dr.-Kleiminger-Preis für den Jahrgangsbesten geht an Felix Schulte (830 Punkte). Der junge Mann, der perfekt Englisch spricht und auch in Physik ein Überflieger ist, will jetzt entweder ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren oder ein naturwissenschaftliches Studium beginnen.

Die 12c, oben v. l.: Neele Schmidt, Christina Bock, Lucia Schlomann, Anna Theresa Wagner, Jasmin Mohamed, Lea Liebscher, Patricia Cordt, Kim Remisch, Vivien Wilcken, Romy Wiechert; unten v. l.: Oberstufenkoordinator und Tutor Klaus Buhrke, Daniel Bereslavych, Fiete Acker, Alexander Wicht, Alexander Schikorr. Auf dem Bild fehlt Laura Preuß. Quelle: Heiko Hoffmann

Corona-Zeit genutzt

Den Dahlmann-Preis (750 Euro) für überdurchschnittlich gute Leistungen und vielfältiges Engagement erhält René Kölpin. Nach zehn Jahren Akkordeon kam er in der zehnten Klasse zum Praktikum bei der Kantorei Wismar. Nun will der Fan barocker Musik, der am 16. Juni 19 Jahre alt wird, in Greifswald Kirchenmusik studieren. Am 26. Juni hat der junge Organist seine Aufnahmeprüfung. Wie hat er die Corona-Auswirkungen bewältigt? „Auch wenn das schlimm klingen mag, Corona war die beste Zeit, die es für mich gab. Ich hatte viel Zeit, das Instrument zu erforschen, konnte viel üben und habe einen Sprung nach vorne gemacht“, so René Kölpin. Die Schule selbst habe ihm kein größeres Kopfzerbrechen bereitet.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oberstufenkoordinator Klaus Buhrke gab als Tutor der 12c den Schülern mit auf den Weg, lieber zu lesen, statt Serien zu schauen, Fußball wieder auf dem Platz zu spielen, statt an der Konsole, und lieber Menschen in den Arm nehmen, statt jemanden in den sozialen Medien zu liken.

Sechs Lehrer verabschieden sich

Klaus Buhrke war es auch, der nicht nur von Abschiedsstimmung und Wehmut sprach, weil Schüler das Gymnasium verlassen. Denn gleich sechs Lehrer verabschieden sich in die Rente, darunter fast die gesamte Führungsriege. Neben Klaus Sass gehen auch Wilfried Gehrau (stellvertretender Schulleiter, 1974 Abitur am GSG), Rosemarie Pursch (Koordinatorin Sekundarstufe 1, 1976 Abitur am GSG), Monika Schiewe, Peter Burgold und Cordula Möller (1975 Abitur am GSG).

Ehrungen Dahlmann-Preis (für überdurchschnittlich gute Leistungen und vielfältiges Engagement): René Kölpin; Beste Abiturienten: Felix Schulte (830 Punkte), Benita Trojan (806), Luca Bensch (799), Johanna Aepinus war bei der mündlichen Mathe-Prüfung verhindert und könnte noch Platz 2 oder 3 belegen. Weitere Preisträger: Marvin Raschke (Unesco-Welterbe und Schülervertretung), Felix Schulte (Sprachen und Physik), Laura Preuß und Vivien Wilken (beide Kunst), René Kölpin (Musik, Sprachpreis), Luca Bensch (Mathe), Patricia Cordt, Theo Siggelkow, Benita Trojan (alle Sport).

Von Heiko Hoffmann