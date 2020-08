Wismar

Einen ganzen Sommer über laufen statt „nur“ an einem Sonntag: Der diesjährige Schwedenlauf war anders als die zwanzig Jahre davor. Wenn sonst gut 1000 Läuferinnen und Läufer fast gleichzeitig starten, hatten sie nun vom 1. bis zum 23. August drei Wochen Zeit, ihre jeweilige Strecke am Ort der Wahl zu laufen – in der Familie oder in kleinen Gruppen.

Ältester Läufer ist 81

Und das mit dem Wahlort nahmen die Teilnehmer sehr wörtlich. Doreen Martin aus Wismar lief in Schweden die Strecke, andere waren in Hamburg, Leipzig, Berlin oder sogar in Österreich laufen. Peter Wiesner von der Laufgruppe Schwerin war mit seinen 81 Jahren der älteste Läufer. „Er lief in Oberwiesenthal auf den Fichtelberg mit seinen 1215 Metern Höhe und wieder zurück“, staunt Kerstin Groth vom Kreissportbund Nordwestmecklenburg e. V.

Viele liefen im Bürgerpark die bekannten Runden; 1,1 Kilometer, 5,3 oder 10,1 Kilometer. „Wir hatten dort die Runde mit einem Kilometer abgemessen“, erzählt Kerstin Groth. 701 Menschen haben mitgemacht und ihre Laufleistung nachgewiesen. Im Rekordjahr 2019 waren es 1182 Läuferinnen und Läufer, die am Sonntag des Schwedenfestes gemeinsam an den Start gingen.

Positive Resonanz

Mit der Resonanz ist Kerstin Groth zufrieden: „Der Schwedenlauf hat die Corona-Zeit überlebt!“ Per Mail kam viel positives Feedback, auch wenn vielen Läufern natürlich der gegenseitige Ansporn in der großen Gruppe fehlte. Cindy Stoltenburg schreibt dem Organisationsteam: „Es hat viel Spaß gemacht. Doch ich hoffe, dass es nächstes Jahr alles wieder wie gewohnt stattfinden kann. Die Atmosphäre ist so leider nicht dieselbe.“

Anders herum liefen so auch Menschen mit, die sich sonst nicht getraut hätten. „Ich danke Euch, dass ihr in diesem Jahr diesen speziellen Weg gegangen seid und so den Schwendelauf auch mal ohne Publikum und Sozialdruck stattfinden lassen habt. So habe auch ich mich getraut, daran teilzunehmen“, schreibt Katja Hellmann aus Hornstorf.

Kreative Läuferinnen und Läufer

Mit freier Zeiteinteilung kamen besonders kreative Läufe zustande. Die weibliche B-Jugend vom FC Anker Wismar lief 5 Kilometer mit dem Ball am Fuß! Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Altstadt liefen geschlossen mit der Startnummer 112 und machten so auf die Notrufnummer aufmerksam. Und waren danach auch in Rekordzeit wieder in ihrer Einsatzkleidung!

Die Läuferinnen und Läufer haben sehr kreative und lustige Bilder eingeschickt. Quelle: HWI

Kampfsporttrainer Ingo Pontow lief die 10 Kilometer gleich dreimal hintereinander – in unter drei Stunden! Sein Kommentar: „Der neue Schuh ist jetzt eingelaufen!“ Erzieherin Katrin Voß lief mit ihren Steppkes vom Wismarer Kindergarten „KiTraLa“ den einen Kilometer, Anja Schmidt joggte die fünf Kilometer mit ihrem Hund Santo.

Laufen auf der historischen Strecke

„Dauerschwedenläufer“ Werner König und Enrico Geilert liefen ihren 21. Schwedenlauf. Übrigens auf der Strecke des ersten Schwedenlaufes im Jahr 2000, Richtung Schwedenstein und Dorstein, genauso machten es die Leichtathleten des Wismarer PSV.

Werner König (68): „Das ging damals durch die Gartenanlage.“ Die beiden Urgesteine des Schwedenlaufes dürfen sich ihre Startnummern übrigens jedes Jahr aussuchen. Sie laufen die 10,1 Kilometer. „Sonst lauf ich 10, 12 oder 15 Kilometer, drunter nicht“, lacht Werner König. Den Halbmarathon auf dem Darß läuft er auch.

Lauf-Shirts wurden zugeschickt

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer lief seine fünf Kilometer am Tag, an dem in diesem Jahr das Schwedenfest eröffnet worden wäre. Alle Läuferinnen und Läufer haben das diesjährige Lauf-Shirt zur Startnummer bekommen. „Wir haben sehr viele verschickt“, dankt Kerstin Groth ihrem Team.

Und auch von den Läuferinnen und Läufern gab es etwas zurück: Der Kreissportbund rief zu Kreativität auf und wollte Fotos sehen. Die einen haben sich beim Sprung ins Poolwasser nach dem Zieleinlauf fotografiert, andere mit dem erfrischenden (und leicht alkoholischen) Zielwasser oder liegend auf der Ziellinie.

Fotos legen Mailaccount lahm

426 Fotos bekamen die Organisatorinnen vom Kreissportbund. „Allein am letzten Montag bekamen wir 250 Mails mit Fotos“, kommentiert Kerstin Groth. Mit so einer Resonanz und so vielen tollen Bildern hat sie nicht gerechnet.

Alle, die ein Foto geschickt haben, machten automatisch bei einer Tombola mit. Susanne Peters-Meyer von der Volks- und Raiffeisenbank als einer der Sponsoren des Laufes und der Preise sowie Werner König zogen die Gewinner und zeichneten auch die aus, die durch besonders kreative Fotos und Aktionen überzeugten. Die Preisträger aus Wismar können sich ihre Gewinne im Büro des Kreissportbundes abholen, alle anderen werden verschickt.

Das sind die Gewinner der Lauftombola Statt um Schnelligkeit ging es um Kreativität! Von den 701 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Schwedenlaufsommers kamen 426 Fotos. Der Hauptpreis, ein Fahrrad von der Volks- und Raiffeisen Bank, ging an Tim Waack von der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt. Der Wismarer Ingolf Holst bekommt den zweiten Hauptpreis, ein Tablet, gesponsert von der Firma EGGER Holzwerkstoffe. Ein hochwertiges Smartphone geht an den Wismarer Klaus Honnacker, ein Radio an Leni-Fabienne Weidner aus Wismar. Conner Eichner aus der Wismarer Sportklasse kann sich über einen 200-Euro-Gutschein für Sportausstattung von der Viactiv Krankenkasse freuen. Jeweils ein 50-Euro-Tankgutschein geht an Andreas Wolff ( Dorf Mecklenburg) und Gesa Haroske vom TSV Gägelow. Rucksäcke vom KreisSportBund gehen an Rebecca Schlott und Petra Rusbült vom LG Parchim, Hannes Willnow (PSV) und Mandy Winkelmann-Wölk aus Wismar sowie Daniela Rietz (TriSport Schwerin). Ein mit 50 Euro gefülltes Sparschwein der Volks- und Raiffeisenbank geht jeweils an die Sportklasse Wismar, die weibliche B-Jugend vom FC Anker, Andreas Knothe ( FC Anker Wismar), das Laufteam Katrin Struppe und Anja Schmidt ( DLRG Wismar), Familie Lamprecht ( Wismar), Nicole und Sven Skuthan ( Ludwigslust), das Team Wenke Töpfer ( Neukloster) und Peter Vorpahl ( Wismar) sowie das Team Marion Kielniak und Anke Sprössel aus Wismar. Die Sparschweine gehen an besonders kreative Selfifotografen. Zweimal wurde auch ein 100-Euro-Grillgutschein sowie ein mit 50 Euro gefülltes Sparschwein der Volks- und Raiffeisenbank an besonders kreative und sportliche Gruppen vergeben: Die Freiwillige Feuerwehr Wismar Altstadt und die Abteilung Leichtathletik des PSV Wismar überzeugten. Über einen Gutschein über 20 Euro vom Wismarer Wonnemar können sich freuen: Maja Summer Ehrke ( Sportklasse), Kim Burmeister (FC Anker) und Thomas Siefert von der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt (alle aus Wismar), dazu Angelie Paschke von der Insel Poel. Über einen Freistart für den kommenden Schwedenlauf 2021 können sich freuen: Steffen Nemitz aus Schwerin, dazu die Wismarer Maik Ohlerich, Jessica Howe (FC Anker), Leoni Schlichting (PSV), Andreas Plietz, Yannik Pahl ( Sportklasse), Tjure Christian Hille (PSV), Mia Lück (PSV), Kathrin Hoffmann und Markus Jacoby. Jeweils zwei Freikarten für den Wismarer Tierpark haben gewonnen: Anni Dunkel, Susann Kuhn, Jonas Buck ( Sportklasse) und Wolfgang German (alle aus Wismar), dazu Rüdiger Obermeier aus Lübow. Kulturtaschen vom Kreissportbund gehen an die Wismarer Ben Luca Ramm ( Sportklasse), Richard Seidel (TSG), Sandy Buchholz ( Sportklasse), Petra Freitag, Philipp Peltzer ( Freiwillige Feuerwehr Altstadt, Jeppe Christian Hille (PSV) und Rebecca Tabea Haibach, dazu an Björn Meier ( Schönberg), Manuela Knippschild ( Neukloster) und Petra Maaß ( Grevesmühlen). Eine Stadtrundfahrt für zwei Personen haben jeweils gewonnen: Juliane Schmidt (Yachtclub Wismar) und Carina Hoch, ebenfalls aus Wismar.

Von Nicole Hollatz