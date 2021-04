Noch ist die Lage ruhig auf der Intensivstation in Wismar. Doch für den Notfall könne man kurzfristig aufstocken, sagt der Klinikchef des Hanse-Klinikums. Viele der Klinikmitarbeiter sind bereits gegen Corona geimpft. Und eine weitere Impfaktion für über 60-jährige Nordwestmecklenburger wird es geben: Am Sonnabend, dem 17. April. Dazu laden die Impfzentren in Wismar und Grevesmühlen ein.