Wismar

„Wenn ein zweiter Strich kommt, biste schwanger!“ Der Spruch sorgt immer noch und immer wieder für Lacher. Auch bei Dirk Friedrich und seinem ersten Corona-Selbsttest. Er gehörte am Pfingstsonntag kurz vor 10 Uhr zu den ersten Gästen bei „Börners“, wie das Restaurant und die Kultkneipe „Börners Nikolaiblick“ liebevoll kurz bei Einheimischen heißt.

„Einlass nur für Negative“, steht auf der Kreidetafel. Wirt Berthold Börner gibt die Schnelltests raus an die Leute, die sich vor dem kalten Wind und drohenden Regenschauern schützen wollen. Draußen dürfen auch Ungetestete sitzen. Die müssen sich dann zumindest am Sonntag warm anziehen und bekommen dafür aus der Nikolaikirche Orgelklänge vom Gottesdienst serviert, neben dem Bier.

Dirk Friedrich wartet erst auf das Ergebnis seines Coronatests. Wenn das negativ ist, darf er in "Börners Nikolaiblick". Quelle: Nicole Hollatz

Gut Ding will Weile haben, egal ob beim frisch gezapften Bier oder beim Corona-Schnelltest. Dirk Friedrich wartet geduldig und ist dann froh, dass außer der „C-Linie“ für Control (Kontrolle, nicht für Corona) keine zweite auf dem Test erscheint. „Endlich geht es wieder los“, freut sich Dirk Friedrich. „Das wurde auch Zeit!“

Lange Durststrecke

Maik Zielinski, Olav Schwerin und Frank Düsing haben ihr frisch Gezapftes schon und genießen die Sonnenstrahlen an der Frischen Grube, mit Blick auf St. Nikolai, zusammen mit Bier und Geselligkeit. Die Männer haben sichtlich Spaß. „Bier ist, als wenn Engel auf die Leber lullern“, sagt Frank Düsing und bringt damit die anderen zum Lachen.

Olav Schwerin gehörte im Oktober zu den Letzten, die bei „Börners“ gezecht haben. „Jetzt wollte ich wieder der Erste sein!“ Das Bier schmeckt, auch wenn die Temperaturen eher für Glühwein sprechen würden. „Aber der geht ja nicht auf die Leber!“ – „Nee, das ist ja Medizin!“ – „Es ist Ende Mai und ich kann mit Stolz sagen, ich bin das erste Mal dieses Jahr in der Kneipe!“

"Klar ist das jetzt alles umständlich und nervig mit den Tests. Aber besser als nix!" Wirt Berthold Börner Quelle: Nicole Hollatz

Was für eine lange Durststrecke, für beide Seiten des Tresens. „Klar ist das jetzt alles umständlich und nervig mit den Tests“, kommentiert Wirt Berthold Börner. „Aber besser als nix!“ Er hat viel gelesen in den langen Monaten, sich um den Garten gekümmert. Die Gäste hat er genauso vermisst wie sie ihn. Eigentlich wollte er in diesem Jahr aufhören und sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Den Plan hat er wegen der ausgebliebenen Einnahmen um ein Jahr verschoben.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Starker Start

„Es ist sehr gut angelaufen“, dankt Katharina Glücklich vom gleichnamigen Café in der Schweinsbrücke. Das Café ist so voll, wie es sein darf. Sarah Mahler und Lukas Frangart gehören zu denen, die sich auf das üppige und leckere Frühstück freuen. Sie waren vorher im Testzentrum. Ihr Ergebnis war negativ, was ja positiv ist. „Toll, dass man so wieder am Leben teilhaben kann“, freut sich Sarah Mahler. Lukas Frangart ergänzt: „Wir haben direkt reserviert, als wir hörten, es geht wieder los!“

Sarah Mahler und Lukas Frangart gehörten zu den ersten Frühstücksgästen von Katharina Glücklich (v.l.). Quelle: Nicole Hollatz

„Das ist alles gar nicht so kompliziert“, ist Caféchefin Katharina Glücklich optimistisch. Sie erzählt von den verunsicherten Anrufern. „Es rufen mehr Leute an und fragen nach, wie das jetzt funktioniert, als die, die nach einem freien Tisch fragen.“ Sie ist geduldig und klärt auf. Sie hat es sich selbst vom Friseurmeister Jörg Zecher von gegenüber erklären lassen: „Die haben ja schon mehr Erfahrung damit.“

Genesen, geimpft, getestet

Also: Genesene und Durchgeimpfte dürfen mit Nachweis ins Restaurant – dazu natürlich aktuell negativ Getestete. „Entweder im Testzentrum – das in der Altstadt hat ja sogar über Pfingsten extra offen – oder mit einem Test vor Ort“, erklärt Katharina Glücklich. Wer einen Test vor Ort machen möchte, aber keinen eigenen Schnelltest von zu Hause mitbringt, der bekommt einen. „Wir sind ausgerüstet“, so die Chefin. Und dann gibt es bei einem negativen Ergebnis sogar die Bestätigung vom Café, mit der man ohne weiteren Test für 24 Stunden noch weiter in die Kneipen und Restaurants schlemmen darf.

"Wir sind glücklich, dass wir endlich wieder dürfen. Und die Gäste sind auch froh und glücklich." Alen Durdic vom Restaurant und Café Smile Quelle: Nicole Hollatz

Freude auch am Marktplatz in Wismar. „Wir sind glücklich, dass wir endlich wieder dürfen“, sagt Alen Durdic vom Restaurant und Café „Smile“ mit leuchtenden Augen und erzählt von den ersten glücklichen Frühstückskunden, die sich ebenso über das bisschen mehr Normalität gefreut haben. Aber: draußen – da hat er wie andere Betreiber am Markt auch die meisten Sitzplätze – ist die Nachfrage noch verhalten. „Aber die Sonne kommt!“ Sein Optimismus ist ansteckend!

Von Nicole Hollatz