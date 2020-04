Wismar: So öffnen am Montag die Stadt- und Kreisverwaltung

Wismar

Wenn am 27. April die ersten Schüler wieder in den Unterricht gehen, werden sich auch die Verwaltungen schrittweise wieder für Bürger öffnen. So kann die Kreisverwaltung in der Malzfabrik und auch in Wismar wieder montags bis freitags besucht werden.

In der Wismarer Stadtverwaltung können Dienstleistungen, die nicht telefonisch oder elektronisch erledigt werden können, nach vorheriger Terminvereinbarung in Anspruch genommen werden. Das betrifft beispielsweise Dienstleistungen das Bürgerservicecenters (Pass- und Meldewesen, Wohnungswesen- und Wohngeld, Bewohnerparken), der Finanzverwaltung (im Stadthaus Am Markt 11) und des Bauamts ( Kopenhagener Straße 1).

In die Gebäude nur mit Maske

Die Zeiten, in denen die Verwaltungsmitarbeiter nach erfolgter Terminvergabe zur Verfügung stehen, sind Montag und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr.

Die Gebäude dürfen nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. Vor den Terminen werden die Kontaktdaten aufgenommen, um bei einer möglichen Feststellung einer Corona-Infektion die Kontaktpersonen ermitteln zu können. Die Daten werden nach einem Monat vernichtet.

Hier die Telefonnummern und Mailadressen der Ämter: Bürgerservicecenter und Finanzverwaltung (03841/251 2345 oder bsc@wismar.de), Bauamt (03841/2516001 oder bauamt@wismar.de). In einigen Bereichen der Verwaltung kann weiterhin nur eingeschränkt gearbeitet werden, da noch die Ausstattung mit Schutzwänden aus Plexiglas erfolgen muss.

Bis zu 700 Anrufe gehen pro Tag ein

Auch in der Kreisverwaltung gibt es Termine nur nach telefonischer Anmeldung. Telefonkontakt war bislang auch schon möglich. „Wir hatten bis zu 700 Anrufe pro Tag“, berichtet Landrätin Kerstin Weiss ( SPD), die künftige Regeln für die Behördengänge nennt. Besucher müssen sich im Wismarer Bürgerbüro melden und Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gilt auch für die Verwaltungsmitarbeiter, die die Masken gestellt bekommen.

Zur Kfz-Zulassungsstelle können Bürger zwar ohne vorherige Anmeldung kommen. Es kann aber sein, dass sie vor der Tür warten müssen, wenn großer Andrang herrscht.

Für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung wird sich hingegen wenig ändern. Sie arbeiten weiterhin, wo es möglich ist, in zwei Teams. Zum Teil wird weiter aus dem Homeoffice gearbeitet. Für Mitarbeiter im Außendienst, die nahen Bürgerkontakt haben, wird Schutzbekleidung bereitgestellt.

Neuburg und Neukloster

Die Ämter Neuburg und Neukloster-Warin sind ebenfalls ab dem 27. April nach vorheriger telefonischer Terminvergabe wieder für die Bürger geöffnet – allerdings, wie auch in den anderen Verwaltungsgebäuden, nur mit Mund-Nase-Bedeckung. Die Haustüren bleiben verschlossen. Besucher werden gebeten, zu klingeln. Sie werden von den Mitarbeitern abgeholt.

Das Amt Neuburg ist zu erreichen unter der Telefonnummer 038426 / 4100. Im Amt Neukloster-Warin gibt es folgende Telefonnummern: Bürgermeister/Zentrale Dienste (038422 / 44012), Ordnungsamt/Meldeamt/Standesamt (038422 / 44034 oder 44015), Bauamt (038422 / 44022) sowie Stadtkasse (038422 / 44019).

