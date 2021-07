Wismar

Ein großer Wasserschaden und Lieferengpässe haben bisher den Neustart des Wonnemar verhindert. Jetzt steht fest: Am Montag, 2. August, soll es wieder losgehen.

Center-Manager Peter Spiekermann: „Wir sind superoptimistisch. Wir freuen uns, dass wir nach neun Monaten Schließzeit wieder aufmachen können.“ Das benachbarte Hotel mit Bademantelgang zum Freizeit- und Erlebnisbad ist ab dem 2. August zu 100 Prozent ausgebucht. Jetzt ist das Resort zu 50 Prozent ausgelastet. Viele Hotelgäste fragten nach der Öffnung von Bad und Sauna.

Fast alle Bereiche öffnen

Starten werden in knapp drei Wochen das Bad, die Sauna, der Ballsportbereich sowie Kegeln und Bowling. Fitnessfans müssen sich hingegen noch in Geduld üben. Neuer Eröffnungstermin ist hier der Oktober.

600 000 Liter Wasser im Wellenbecken

„Bis zum Neustart gibt es noch viel zu tun, aber wir sind sehr zuversichtlich“, sagt Peter Spiekermann. In den letzten Tagen sind 600 000 Liter Wasser in das Wellenbecken gelaufen. Hier gab es einen großen Schaden. Fliesen waren in der Schließzeit abgeplatzt, in den letzten Wochen hat das Wismarer Unternehmen Fliesen Wehr für neuen Schick gesorgt. Besucher können sich freuen. Die Optik bringt mehr Strandatmosphäre ins Bad. Spiekermann: „Wie im Meer – es geht über die sandfarbenen Fliesen im flachen Uferbereich über die hellblauen bis ins tiefe Wasser mit dunkelblauen Fliesen.“

Gesellschafter nimmt Geld in die Hand

Der Unterwassersauger macht jetzt Klarschiff. In der nächsten Woche wird dann das Wasser auf Sauberkeit beprobt. Die Familienrutsche wurde in der Standzeit erneuert. Der Rutschenturm wurde gewartet, der Tüv hat die Gute-Laune-Anlage abgenommen.

Rund 250 000 Euro hat die AIM Spa Deutschland GmbH im Badbereich für Neuerungen, Wartung und Instandsetzung ausgegeben. Ab August will der neue Investor aus Passau Geld verdienen.

Besucher müssen sich entscheiden

Spiekermann: „Coronabedingt wird es noch Einschränkungen geben.“ So können Bad und Sauna nur zu 50 Prozent ausgelastet werden. Und wie in der Zeit zwischen den beiden Lockdowns wird es zwei Zeitfenster für die Öffnung geben: von 10 bis 15 Uhr und nach Zwischenreinigung und Desinfektion von 16 bis 21 Uhr. Der Gast muss sich zwischen Erlebnisbad oder Sauna entscheiden und mit Luca-App oder Registrierzettel einchecken.

Testzentrum bei Bedarf

Gut beraten ist, wer sich vorab online anmeldet. Dafür soll zum 2. August der Onlineshop wieder freigeschaltet werden. Stand jetzt geht es mit Mundschutz ins Foyer zur Anmeldung und in die Umkleidebereiche. Auch Saunagäste nutzen vorerst den Haupteingang.

Ansonsten bereitet sich das Wonnemar je nach Corona-Lage und Auflagen auf alle Eventualitäten vor. Dazu zählt auch, dass ein Testzentrum eingerichtet werden könnte. „Wir beobachten natürlich die Lage und werden entsprechend reagieren“, so der Center-Manager.

Neues Kassensystem

Mit der Wiedereröffnung blicken das Management und die Mitarbeiter auf eine weitere Herausforderung. Ein neues Kassensystem wird eingeführt. Spiekermann: „Künftig sollen sämtliche Buchungen aus einer Hand erfolgen. Das Handling wird einfacher.“ Kinderkrankheiten in der Startphase sind nicht ausgeschlossen. Im besten Fall zeigt eine Auslastungsampel auf der Onlineseite an, wie viele Gäste in Bad und Sauna sind.

Fitness öffnet im Oktober

Der Fitnessbereich ist nach dem Wasserschaden länger geschlossen als geplant. Ab Oktober soll es wieder losgehen. Quelle: Heiko Hoffmann

Der große Wasserschaden im Wonnemar hatte sich vom Bad über den Personalbereich im Keller bis zum Sport hingezogen. Der Fitnessbereich ist noch eine Baustelle, der Bauzeitenplan mit der Eröffnung im Juli konnte nicht gehalten werden. Der komplette Fußboden muss ausgetauscht werden. Spiekermann: „Wir lagen so gut im Zeitplan, aber coronabedingt gibt es Dämmstoffe kaum oder nur scheibchenweise.“

Jetzt wird die Zeit genutzt, um die Umkleiden und Sanitärbereiche zu erneuern. Künftig wird bei der Trainingsfläche auf Designboden statt auf Parkett gesetzt, der Cardiobereich mit den Ausdauergeräten wird ebenerdig statt auf einem Podest angeordnet.

