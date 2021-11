Wismar

Mehr Einwohner, jüngere Menschen, mehr Beschäftigte – die Altstadt zählt zu den Gewinnern in Wismar. Befeuert wurde die Entwicklung mit der Aufnahme in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes am 27. Juni 2002. Im nächsten Jahr wird das 20. Jubiläum gefeiert.

2001 wohnten 6056 Einwohner im Welterbegebiet, zu dem auch der Alte Hafen gehört. 2019 waren es 7338 Einwohner. Das ist ein Plus von 1282 Menschen beziehungsweise 21,2 Prozent. Zusammen mit Zweitwohnungsbesitzern zählt die Altstadt sogar rund 8000 Einwohner.

Altstadt: 94 Prozent der Häuser gehört privaten Eigentümern

„Der Erfolg zeigt sich vor allem in der Bevölkerungsentwicklung." Norbert Huschner, Wismars Welterbemanager Quelle: Nicole Hollatz

„Der Erfolg und Mehrwert der Städtebauförderung, des Welterbeprogramms und weiterer Förderprogramme zeigt sich vor allem in der Bevölkerungsentwicklung“, so Wismars Welterbemanager Norbert Huschner, „Dies und die stetig steigende Beschäftigung sind Indiz dafür, dass die historische Altstadt für die Menschen attraktiv und lebenswert ist.“

Die Stadt, so Huschner, könne Leitplanken setzen und Förderquellen anzapfen. Doch einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung hätten die Menschen selbst: „94 Prozent der Häuser in der Altstadt gehört privaten Eigentümern.“

164 Fördermillionen in Wismarer Altstadt

In der Altstadt wurden seit Beginn der Städtebauförderung 1991 bis Ende 2019 satte 164 Fördermillionen an Euros eingesetzt. Hinzu kommt ein Vielfaches an Eigenmitteln von privaten Investoren und der Stadt. Dazu gibt es keine Zahl, aber Erfahrungswerte, so Huschner: „Man sagt, dass ein Fördereuro bis zu acht Euro private Investitionen in Sanierungsgebieten nach sich ziehen.“

Der typische Altstadtbewohner von Wismar ist jünger

Im Vergleich der Stadtteile weist die Altstadt heute die jüngste Altersstruktur auf. 4364 Altstadtbewohner sind 26 bis 64 Jahre alt. Das sind 59,5 Prozent, stadtweit liegt der Wert bei 50,4 Prozent. In diesem Altersbereich, dem Haupterwerbsalter, gab es seit 2001 einen Zuwachs von 1154 Personen.

Ausschlaggebend für den Zuwachs waren laut Managementplan zwei Entwicklungen: Es wurden in der Altstadt mehr Kinder geboren, als Menschen starben. Und es sind mehr Menschen aus anderen Städten und Gemeinden in die Altstadt gezogen als weggezogen. Innerhalb von Wismar zeigt sich ein anderes Bild. Hier sind mehr Altstadtbewohner in andere Stadtteile gezogen als umgekehrt.

Anteil der Senioren in der Altstadt ist geringer

Während das Durchschnittsalter in Wismar bei 47,1 Jahren liegt, kommt der durchschnittliche Welterbebewohner auf nur 41,5 Jahre. Kaum Unterschiede zwischen Altstadt und der Stadt insgesamt gibt es beim Anteil der Bevölkerung bei Kindern bis sechs Jahren und sechs bis 15 Jahre. Doch schon in der Altersgruppe der Jugendlichen (15 bis 25 Jahre) hat die Altstadt deutlich die Nase vorn (14,8 zu 9,6 Prozent). Gravierend anders ist der Anteil der Senioren ab 65 Jahre: Altstadt 14 Prozent, gesamte Stadt 27,6 Prozent.

Seit 2002 Weltkulturerbe Die Unesco führt aktuell 1154 Welterbestätten in 167 Ländern, davon 51 in Deutschland. Die Altstädte von Wismar und Stralsund sind seit dem 27. Juni 2002 Teil des Weltkulturerbes. In Wismar zählt auch das Gebiet des Alten Hafens dazu. Der Verbleib auf der Liste ist kein Selbstläufer. Der Managementplan hat die Aufgabe, die Welterbestätte „Historische Altstadt Wismar“ im Sinne der Unesco-Konvention zum Schutz des Erbes der Menschheit dauerhaft zu bewahren. Das wird regelmäßig überprüft. Der Managementplan ist das zentrale Planungsinstrument der Stadt. Hier werden Ziele und Maßnahmen festgelegt. Wismar unterzieht sich einer jährlichen Kontrolle, einem Monitoring. Am 25. November soll die Bürgerschaft der Fortschreibung des Managementplanes für das Unesco-Welterbe zustimmen.

Die Statistik zeigt außerdem, dass Altstadtbewohner weniger von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Die Arbeitslosenquote, gemessen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65 Jahren, lag Ende 2019 im Welterbegebiet bei sechs Prozent, in der Gesamtstadt bei 6,9 Prozent.

Gute Noten für Wismarer Innenstadt

Die Altstadt und ihre Einwohner sind nicht wunschlos glücklich. Das zeigen Debatten um Blumenkübel oder Verkehr in der Fußgängerzone. Doch es gibt eine Grundzufriedenheit. Das zeigen Befragungen des Instituts für Handelsforschung Köln. Passanten haben beim bundesweiten Projekt „Vitale Innenstädte“ Noten für Attraktivität, Einzelhandelsangebot, Kultur- und Freizeitangebot, Sehenswürdigkeiten und Parkmöglichkeiten verteilt. Einig waren sich fast alle Befragten (94,4 Prozent) der Studie, dass Wismar ein touristisches Ausflugsziel und ein Ort zum Wohlfühlen sei. Nachdem die Befragten die Attraktivität der Innenstadt 2016 mit 2,1 und 2018 mit 1,8 bewerteten, bekam die Hansestadt 2020 eine 1,7. Der Einzelhandel erhielt eine 1,8 – der bundesweite Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,5.

201 Einzelhandelsgeschäfte im Wismarer Welterbegebiet

Laut Managementplan für das Welterbe Historische Altstadt gab es 2019 in der Altstadt 201 Einzelhandelsgeschäfte. Zu diesem Zeitpunkt wurden im Welterbegebiet 655 Gewerbetreibende beziehungsweise Unternehmen mit 871 Gewerbeeinheiten registriert, davon standen 116 leer. Die Leerstandsquote gibt die Analyse mit 13,3 Prozent an. Abzuwarten bleibt, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hatte und hat. Das wird das nächste Monitoring zeigen.

Die höchsten Anteile bei den Gewerbeeinheiten entfallen auf den Einzelhandel (26,6 Prozent) und das Gastgewerbe (13,2 Prozent).

68 von 201 Einzelhandelsfachgeschäften führen die Sortimente Bekleidung und Schuhe. Die Verkaufsfläche in der Altstadt beträgt rund 26 500 Quadratmeter, davon rund 24 600 Quadratmeter im Bereich Non-Food und 1900 Quadratmeter im Food-Bereich. Die innerstädtischen Leitbranchen Bekleidung/Textilien und Schuhe/Lederwaren stellen mit 9400 Quadratmetern den größten Anteil bei den Verkaufsflächen dar.

Von Heiko Hoffmann