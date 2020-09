Wismar/Neukloster/Dorf Mecklenburg

Eigentlich hätte Änne Rohde den Vormittag gerne zum Ausruhen genutzt. Denn sie fängt erst am Nachmittag an zu arbeiten. Doch wegen des Busstreiks muss sie ihre Töchter zur Schule bringen. Ihr erster Stopp ist das Gymnasium in Dorf Mecklenburg. Dort setzt sie Farah (13) ab. Dann soll es schnell weitergehen zur nahegelegenen Grundschule. Doch ein Lkw versperrt der Mutter die Straße. Sie muss deshalb noch mal wenden und einen kleinen Umweg fahren. Zehn Minuten vor acht ist auch Finia (9) an der Schule. Jetzt geht es für ihre Mutter wieder zurück nach Groß Stieten, um ihren Sohn in die Kita zu bringen. Änne Rohde ist im Stress. „Hätte ich heute früh wie mein Mann arbeiten müssen, dann hätten wir ein Problem gehabt“, sagt sie und fährt davon.

Änne Rohde aus Groß Stieten bringt ihre Tochter Finia (9) zur Schule nach Dorf Mecklenburg. Quelle: Kerstin Schröder

Privates Busunternehmen darf nicht arbeiten

Etwa einen Kilometer vom Schulgelände entfernt ist es viel ruhiger. Auf dem Gelände der SB Verkehrsbetriebe GmbH im Rambower Weg stehen viele leere Busse, die Fahrer frühstücken oder putzen die Fahrzeuge. Eigentlich wären sie schon seit Stunden unterwegs, um die Kinder zum Unterricht zu bringen. Doch der Streik bei Nahbus hat auch Auswirkungen auf das Subunternehmen. „Auf Anweisung von Nahbus fahren auch wir nicht“, erklärt Anne-Katrin Szofer, Geschäftsführerin des privaten Busunternehmens. Grund sind die Anschlussverbindungen. „Es bringt ja nicht viel, wenn wir die Passagiere irgendwo hinbringen und sie von dort dann nicht weiterkommen“, ergänzt sie. So wäre das zum Beispiel auf der Linie nach Wismar-Kritzow und weiter nach Neukloster.

Uninformierte Passagiere in Wismar

Bahnhof Wismar: Der Zug von Wismar über Dorf Mecklenburg nach Bad Kleinen und Schwerin war am Vormittag eine Alternative, um trotz des Streiks voranzukommen. Quelle: Heiko Hoffmann

In Wismar herrscht am frühen Morgen, wo sonst die meisten Buslinien in Nordwestmecklenburg aufeinandertreffen, gähnende Leere. Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Wasserstraße stehen drei Busse, die auf ihren Einsatz nach dem Streikende warten. Hinweisschilder, dass bis um 9 Uhr nicht gefahren wird, gibt es nicht. Der Warteraum ist verschlossen. Aleksey aus der Ukraine will mit dem Bus nach Schwerin, weil er dort einen Termin hat. Vom Streik erfährt er erst vom Reporter der OSTSEE-ZEITUNG. Danach geht er zum wenige Meter entfernten Bahnhof und steigt in den Zug, der um 7.34 Uhr in die Landeshauptstadt fährt.

Auch zwei junge Männer, die nach Dorf Mecklenburg wollen, haben von den Streikankündigungen der letzten Tage nichts mitbekommen. Sie beharren auf ihre App auf dem Telefon – die zeigt an: „Der Bus fährt.“ Erst als ihnen der Reporter als Beleg einen Zeitungsartikel zeigt, beschließen sie, ein Taxi zu rufen.

Katrin aus Schwerin hat der Streik ebenfalls kalt erwischt. Sie will mit dem Bus vom Bahnhof nach Wismar-Wendorf fahren. Nun geht sie die lange Strecke zu Fuß, was ihr eine Minusstunde einbringen dürfte. Hat die Arzthelferin Verständnis für den Streik? „Da bin ich hin- und hergerissen.“

Eine Stunde Warten auf den Bus

Sabine Kunze hat mehr als eine Stunde auf den Bus in Wismar-Wendorf gewartet. Quelle: Kerstin Schröder

In Wismar-Wendorf wartet Sabine Kunze seit einer Stunde auf den Bus in die Innenstadt. Dort muss sie dringend etwas abgeben. Zu Fuß kommt sie nicht dorthin, die Wismarerin ist gehbehindert. Sie holt sich deshalb einen Kaffee beim Supermarkt, um sich aufzuwärmen und wartet tapfer weiter bis um neun. Sie hat Verständnis für die Busfahrer. Die Fahrzeuge seien ihrer Erfahrung nach oft schlecht gelüftet und zu klein.

Sabine Kunze hofft, dass die Haltestellen bald die geplanten elektronischen Hinweisschilder bekommen. „Damit könnte man auch über die Streiks informieren. Dann würden es alle mitbekommen und viele Städte haben das schon seit Jahren“, sagt sie.

In Neukloster sind die Folgen des Streiks vor allem in der August-Bebel-Allee zu spüren. Am Ende der Straße befinden sich gleich vier Schulen: Grundschule, Regionalschule, Gymnasium und Förderzentrum. Es ist ein Nadelöhr, durch das sich jeden Morgen Schulbusse, Elterntaxis und Fahrräder zwängen. Am Dienstagmorgen geht zeitweilig nichts mehr. Zwar fehlen die Busse, dafür sind umso mehr Autos auf der schmalen, gepflasterten Allee unterwegs. Die Folge: Stau zwischen der Ampelkreuzung zur Bützower Straße und dem Wendehammer vor den Schulen mit einer für Neuklosteraner Verhältnisse eindrucksvollen Autoschlange.

Auch die Bewohner des angrenzenden Wohngebietes haben damit zu kämpfen. Ein älteres Paar, das vor dem Wohnblock Am Sonnenberg ins geparkte Auto steigt, regt sich über das Verkehrschaos vor der Haustür auf. Zwei Mütter, die ihre Kinder zur Regionalschule gebracht haben, nehmen es dagegen mit Humor. „Das war mal ein Erlebnis“, kommentieren sie.

Für Busfahrer Daniel Kalz von den SB Verkehrsbetrieben in Dorf Mecklenburg ist Geld nicht alles. Ihm gefällt es, dass seine Dienste so koordiniert werden, dass er mehr Zeit für die Familie hat. Quelle: Kerstin Schröder

Um kurz vor 8 Uhr ist alles wieder vorbei. So schnell wie der Stau da war, hat er sich wieder aufgelöst. Eine Stunde später könnten die Busfahrer der SB Verkehrsbetriebe in Dorf Mecklenburg wieder loslegen. Doch Daniel Kalz hat noch zwei Stunden mehr Zeit. Erst um 11 Uhr fährt er wieder los – dann beginnt bereits das Abholen der ersten Schüler vom Unterricht. Chefin Anne-Katrin Szofer beunruhigen die Streikmaßnahmen. Schon jetzt sei es schwer, Busfahrer zu finden. 300 Euro mehr im Monat wie die öffentlichen Unternehmen könnte sie ihren Fahrern nicht bezahlen. „Geld ist aber nicht alles“, betont Mitarbeiter Daniel Kalz. Seit Juni 2019 arbeitet der Wismarer bei dem privaten Busunternehmen. Es gefällt ihm gut.Seine Dienste würden so koordiniert, dass mehr Zeit für seine große Familie bleibt.

