Es dreht sich – das Riesenrad im Wismarer Hafen. Der „ Ostseestern“ befördert seine Fahrgäste in luftige Höhen. Dort bietet ihnen das Riesenrad einen Traumblick auf die Stadt, den Seehafen und die Wismarbucht und garantiert zugleich seinem Besitzer ein paar Einnahmen.

Robert Gormanns hat sich das Fahrgeschäft 2017 gekauft – seither dreht der 39-Jährige am Rad. Doch das Corona-Jahr macht ihm und seinen Schaustellerkollegen zu schaffen. Viele Feste sind abgesagt – umso dankbarer sind sie, wenn sie ihre Karussells überhaupt irgendwo aufstellen dürfen – so wie in Wismar. „Das hilft uns ein bisschen weiter“, sagt Gormanns.

26 Gondeln

Zwei Millionen Euro hat sein Riesenrad gekostet. Es hat 26 Gondeln und ist 35 Meter hoch. Die sechsjährige Isa hat ganz oben keine Angst. Mit ihrem Papa Kay-Uwe Marx dreht sie Runde um Runde. „Ich habe heute einen freien Tag“, erzählt der Wismarer, der seiner Frau von oben zuwinken könnte. Sie wartet mit dem jüngsten Familiennachwuchs im Kinderwagen unten am Boden und sieht, wie die blauen Fahrgastinseln mit Schirmchen gemütlich ihre Runden kreisen.

Die Passagiere können die Zeit unbeschwert genießen und die frische Luft. Masken müssen sie nicht tragen. Dafür gibt es Desinfektionsmittelständer. Ein Leitsystem zu den Gondeln garantiert zwei Meter Sicherheitsabstand. „Unser Personal trägt Mund-und-Nasenschutz und die Gondeln werden jede Stunde desinfiziert“, erklärt Robert Gormanns.

Popstar-Konzert

Vor Wismar hat der „ Ostseestern“ im Rostocker Stadthafen für gute Aussichten gesorgt und davor am Rhein. Auf dem Kirchplatz der Stadt Sinzig hat des Rad sogar einen Promi in Fahrt gebracht: Popstar Loona („Bailando“) hat ein Gondel-Konzert gegeben. Tags zuvor hatte ein DJ rund 100 Riesenradfahrern via Funkkopfhörer heiße Rhythmen auf die Ohren gespielt. „Sie haben in ihren Gondeln geklatscht und mitgewippt. Sowas hab ich noch nicht erlebt“, erzählt Robert Gormanns begeistert.

Wochenlang an einem Ort zu bleiben, fällt Robert Gormanns schwer. „Mein Schaustellerherz kommt damit nicht klar.“ Seit seinem 16. Lebensjahr lebt er quasi Nonstop auf Achse und tourt mit seinen vier Riesenrädern quer durch die Republik.

Zwangspause genutzt

Robert Gormanns mit seinem Riesenrad „Ostseestern“ – das stand vor Wismar im Rostocker Stadthafen. Quelle: Ove Arscholl

Statt auf Volksfesten verbringt Gormanns nun viel Zeit auf dem Betriebsgelände in Roggentin. Das schlägt auf’s Gemüt. „Meine Frau sagt, ich hab’ ‚Hallenkoller‘“, sagt der Schausteller und lacht. In einer der besagten Hallen liegt ein zerstückelter Koloss: Das „Wiener Rad“ hat Gormanns in Einzelteile zerlegt und sandgestrahlt. Wenn es aufgrund der Zwangspause schon kein Geld einspielt, soll das Rad wenigstens aufpoliert werden. „Es war das erste Rad, das mein Vater gekauft hat, als er das Geschäft von meinem Opa übernommen hat. Im nächsten Jahr wird mein Vater 70, da soll das Rad in neuem Glanz erstrahlen.“

Familie hat für Robert Gormanns einen hohen Stellenwert. Er ist dreifacher Vater. Und auch der Betrieb ist reine Familiensache. Das Schaustellergen habe sein Opa ihm in die Wiege gelegt, erzählt er. Der Großvater hat 1951 das erste Riesenrad in Betrieb genommen und damit den Grundstein für Gormanns & Söhne gelegt. Das Unternehmen sei somit der älteste Riesenradbetrieb in Deutschland, bei dem das Geschäft immer vom Vater an den Sohn weitergegeben wurde, sagt Robert Gormanns stolz.

Zum Nichtstun verdammt

Auch seine Mitarbeiter betrachtet der 39-Jährige als Teil der Familie. Umso schmerzhafter sei es zu sehen, dass sie durch die Covid-19-Pandemie quasi zum Nichtstun verdammt sind. Auch der „ Ostseestern“ hat sich Monate lang nicht gedreht, bevor die Stadt Sinzig ihn anheuerte. Von Mitte März bis Anfang Juni war das Rad eingemottet. Das geht richtig ins Geld. Die Betriebskosten allein beliefen sich monatlich auf 25 000 Euro, rechnet Robert Gormanns vor. Umso wichtiger ist es für ihn, dass sich sein Gastspiel lohnt und nicht zum Himmelfahrtskommando wird. „Ich kann nur auf das Beste hoffen.“ Für den Riesenradbetreiber steht fest: Es wird Zeit, dass sich wieder was dreht.

Von Kerstin Schröder und Antje Bernstein