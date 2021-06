Wismar: So schön ist die neue Hanse-Grundschule geworden

Wismar

Simona Pohl strahlt über das ganze Gesicht, als sie über den Pausenhof der Hanse-Grundschule geht. Noch nie gehört? Das ist der Name der neuen Schule an der Wismarer Bürgermeister-Haupt-Straße gegenüber dem Wonnemar-Hotel. Der zweistöckige Bau ist kurz vor der Fertigstellung und wird künftig die Arbeitsstelle von Simona Pohl sein. Die Wismarerin wird die Schulleiterin einer ganz neuen Einrichtung. „Das ist selten und eine tolle Sache“, freut sie sich.

Moderne Schule in Wismar

Seit 1982 ist sie Lehrerin und in etwa drei Wochen zieht sie in ihr neues Büro um. Noch sind einige Restarbeiten im Gebäude zu erledigen, doch Simona Pohls Augen funkeln stolz, als sie sich am Donnerstag in der Schule umschaut. Die gehört nach den Sommerferien zu den modernsten in Wismar – zum einen wegen der technischen Ausrüstung und der Gestaltung.

Das Gebäude ist wie ein L angeordnet, die längere Seite befindet sich an der Bürgermeister-Haupt-Straße, der Pausenhof im Inneren des Ls. Er besteht aus einigen, hohen Bäumen, die den Kindern Schatten spenden sollen, und einem grünen Klettergerüst. Sollte es regnen, können sich die Schüler unter die Vordächer der Schule stellen.

Saal mit breiter Treppe

Elena Stepanova und Martin Zavracky vom Planungsbüro Bastmann+Zavracky BDA Quelle: Kerstin Schröder

Hinter der Eingangstür erstreckt sich ein großer Saal mit richtig breiter Treppe. Die Stufen fungieren auch als Sitzplätze. „Der Bereich ist das Herz der Schule, er soll ein multifunktionaler Ort für Veranstaltungen sein, für kleine Aufführungen, Konzerte oder Lesungen. Dafür wird an der Decke noch ein Beamer installiert“, berichtet Elena Stepanova vom Planungsbüro Bastmann+Zavracky BDA. Sie hat die Umsetzung des Schulprojektes geleitet und ist froh, dass die zeitliche Bauvorgabe der Stadt trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen schwierigen Materiallage gehalten werden konnte. „Das schönste Lob für mich ist, wenn der Nutzer zufrieden ist“, betont sie.

Simona Pohl ist zufrieden. Sie kann kaum erwarten, einzuziehen und die Kinder in den neuen Räumen zu unterrichten. Am 21. Juni packt sie mit ihren Kollegen die Umzugskartons im Ausweichquartier, zwei Tage später packen sie ihre Sachen in der Hanse-Grundschule aus.

Keine zweiten Klassen

9,5 Millionen Euro kostet der Neubau. 325 Mädchen und Jungen werden in dem nach den Sommerferien lernen. Drei erste, zwei dritte und zwei vierte Klassen. „In der zweiten Klasse haben wir die Kinderzahl nicht erreicht, aber wir sind ja noch im Aufbau“, berichtet die Schulleiterin. Im Februar hat sie die Leitung der neuen Grundschule übernommen, „vorher war ich stellvertretende Leiterin der Fritz-Reuter-Grundschule“, erzählt sie. Auch diese Schule wird gerade saniert.

Blick in einen Flur mit Fahrstuhl (l.) Quelle: Kerstin Schröder

Mit Kreide beschriebene Tafeln müssen die Hanse-Schüler nicht mehr abwischen, es gibt sogenannte Whiteboards an den Wänden. Die sind digitalisiert und können mit dem Internet verbunden werden. „An den Decken sind Platten, die den Schall dämmen“, berichtet Projektleiterin Elena Stepanova. Außerdem sei der Bau barrierefrei. Wer die Treppen nicht schafft, kann den Fahrstuhl nehmen. Lichtschalter seien dunkel, damit sie von Menschen mit schlechtem Sehvermögen erkannt werden können. Zudem kommt noch ein Tastleitsystem ans Geländer.

Keine Luftfilter-Systeme

Für Schallschutz sorgen auch die vielen großen Fenster, die mit Jalousien ausgerüstet sind. Luftfiltersysteme gibt es nicht. „Wir haben uns dagegen entschieden, weil Luft von draußen gesünder ist als welche, die von Technik produziert wird“, so Elena Stepanova. Ihr Architektenbüro hat im Jahr 2018 der Stadt die ersten Pläne für die Schule vorgestellt. Entstanden sind für die Kinder zwölf Klassenräume, zwei Werkzimmer, zwei Kunsträume, ein Computerraum, ein weiteres Zimmer für Sachkundeunterricht und eine Wirtschaftsküche. In der sollen die Schüler gesunde Ernährung und das Kochen kennenlernen. Außerdem bekommen sie alle Schränke für ihre Bücher.

Unterrichtet werden die Kids von zehn Lehrerinnen und Lehrern, und es gibt eine Schulsozialarbeiterin. Kinder aus ganz Wismar können die Schule besuchen. „Sollte es mehr Nachfragen als Plätze geben, ziehen wir den engeren Umkreis vor“, berichtet Schulleiterin Simona Pohl. Sie hofft, dass die Kids auch weiterhin mit Fahrrädern zum Unterricht kommen. „Viele machen das jetzt schon“, sagt sie. Die Fahrradständer müssen noch aufgebaut werden – genau wie weitere Spielgeräte. Natürlich gibt es auch einen Parkplatz, den Eltern kurz nutzen können.

Unterricht auch im Grünen

Die hohen Bäume im Pausenhof sind bewusst erhalten worden – für ein grünes Klassenzimmer. Das ist nicht das einzige, weitere grüne Räume entstehen rund um den hinteren Bereich der Schule.

Nach dem Rundgang kann Simona Pohl ihre Glücksgefühle kaum in Worte fassen: „Es ist unbeschreiblich schön geworden und für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen.“

Im Außenbereich entstehen grüne Klassenzimmer. Quelle: Kerstin Schröder

Millionen-Bau 9,5 Millionen Euro hat die neue Grundschule der Hansestadt Wismar gekostet. Sie befindet an der Bürgermeister-Haupt-Straße. Bis sie fertig ist, werden die Kinder am Containerstandort Hanns-Rothbarth-Straße 13–15 unterrichtet. Für den Namen Hanse-Grundschule Wismar hat sich die Schulkonferenz entschieden. Nach der Wende hatte die frühere Lenin-Schule im Wendorfer Musikerviertel den Namen Hanse-Schule. Die gibt es nicht mehr. Stattdessen ist es seit Jahren ein Standort des Berufsschulzentrums.

Von Kerstin Schröder