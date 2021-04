Wismar

In den nächsten Jahren will sich Wismar zur digitalen Stadt entwickeln. Parken ohne Suchverkehr, keine vollen Altpapier-Container, Straßenbeleuchtung mit WLAN und E-Ladesäulen, vernetztes Wohnen am Friedenshof mit einer Quartiers-App.

Corona zeigt Nutzen auf

Fast acht Millionen Euro will die Stadt in den nächsten sechs Jahren investieren. 90 Prozent zahlt die Bundesregierung. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Wir hoffen, dass wir im zweiten Anlauf die Chance bekommen, unsere digitale Strategie umsetzen zu können.“ Vizebürgermeister Michael Berkhahn (CDU) ist angesichts von Corona überzeugt: „Wir erleben gerade, wie wichtig die Digitalisierung in Pandemie-Zeiten ist.“

Die Bürgerschaft unterstützt den Antrag. Der Bund will die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte weiter vorantreiben. Dafür gibt es finanzielle Unterstützung. Seit 2019 wurden 50 Modellprojekte mit 450 Millionen Euro gefördert.

Gute Chancen

Jetzt werden weitere 30 Modellprojekte aus dem gesamten Bundesgebiet ausgewählt. Dafür stehen 300 Millionen zur Verfügung. Wismar bewirbt sich. Es geht um 7,8 Millionen Euro für die Jahre 2021 bis 2026. Bis zu 90 Prozent werden gefördert. „Wir sind guter Dinge, dass wir von dem Kuchen etwas abbekommen“, so Projektkoordinator Henrik Fanger vom Beteiligungs- und Fördermittelmanagement der Stadt.

Intelligente Straßenlampen

Eine intelligente Straßenlaterne der Zukunft. Die sogenannten Smart Poles sind ausgestattet mit Bewegungsmeldern, Sensoren, E-Ladesäulen für Elektroautos, WLAN und Info-Anzeigen. Quelle: E.ON

Ein Beispiel sind intelligente und multifunktionale Straßenlampen, neudeutsch „Smart Poles“ genannt. Diese sind ausgerüstet mit Bewegungsmeldern, Sensoren, E-Ladesäulen für Elektroautos, WLAN und Info-Anzeigen. Effekt: Der Stromverbrauch soll mit den Bewegungsmeldern gesenkt, der Onlinezugang erleichtert und die E-Mobilität in die Fläche gebracht werden. Notrufknöpfe in der Nähe von zum Beispiel Haltestellen sollen die Sicherheit erhöhen.

Pilotprojekt am Friedenshof

Das vernetzte Quartier am Friedenshof 1 soll Modellcharakter für die gesamte Stadt bekommen. In dem 7,3 Hektar großen Wohngebiet zwischen Bürgermeister-Haupt- und Hanns-Eisler-Straße, Ossietzkyallee, Sella-Hasse-Straße sowie Erich-Weinert- und Käthe-Kollwitz-Promenade befinden sich 25 Gebäude mit 600 Wohnungen und rund 1500 Mietern aller vier großen Wismarer Wohnungsunternehmen.

Henrik Fanger: „Mit einer Quartiers-App werden Dienste und Bewohner vernetzt und unterstützt.“ Angedacht sind Tauschplattformen, Carsharing-Angebote, E-Ladesäulen, digitale Paketabholstationen, digitale Wohnungsverwaltung und digitaler Hausmeisterservice und intelligente Beleuchtung für das Sicherheitsgefühl, aber auch für Stromersparnis. Ein Energiemanagement soll den Zugang zu erneuerbaren Energien ermöglichen.

Digitales Parkleitsystem

Der lange Ruf nach einem dynamischen Parkleitsystem in Wismar soll mit dem Smart-City-Projekt Wirklichkeit werden. Der Besucherverkehr wird gezielt gelenkt, Suchverkehre entfallen, die Umwelt wird es dankend registrieren, wenn die Autos auf der Suche nach einem Parkplatz weniger Schadstoffe in die Luft pusten.

Sensoren im Papiercontainer

Ein weiteres Teilprojekt zielt auf die großen Wertstofftonnen für Papier. Hier werden Sensoren montiert, die anzeigen, wie voll die Tonne ist. Ist der Container gefüllt, wird eine Benachrichtigung gesendet und der Standort auf einer App angezeigt. Der Einsatzleitung wird die wirtschaftlichste Route der vollen Container vorgegeben. Vorteile: Die Containerstellplätze sehen sauberer aus, Zeit und Spritkosten werden gespart und die Umwelt geschont.

„Die Digitalisierung ist inzwischen in vielen Lebensbereichen Realität geworden. Sie wird künftig fast alle Bereiche von Verwaltung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft beeinflussen. Digitalisierung soll dabei unterstützen, die Stadtentwicklung sozial verträglich, gerecht sowie energie- und ressourceneffizient zu gestalten“, so die Stadtverwaltung.

„Smarte Küstenregion MV“ Smart City ist ein Sammelbegriff für ganzheitliche Entwicklungskonzepte. Diese zielen darauf ab, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. Diese Konzepte beinhalten technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen. Was Städte und Dörfer in der Küstenregion in Mecklenburg-Vorpommern unter „smart“ verstehen und wie Synergien geschaffen werden können, wird in der Veranstaltungsreihe „Smarte Küstenregion MV“ herausgearbeitet. Die Veranstaltungsreihe „Smarte Küstenregion“ wird vom Innovationport Wismar und dem Digitalen Innovationszentrum Rostock organisiert. Einmal im Monat findet ein Expertengespräch mit Prof. Dr. Matthias Wißotzki (Innovationport) und Dr. Martin Setzkorn (DIZ) statt. Die nächste Veranstaltung zum Thema „Smart People“ ist am 14. April um 10 Uhr. Sie kann auf Youtube entweder live verfolgt oder zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden. Weitere Infos unter: https://www.digitalesmv.de/noerd

Mit dem Vorhaben soll eine Strategie zur Digitalisierung der Verwaltung entwickelt werden. Dazu gibt es mehrere Teilprojekte. Diese werden mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar, dem Seehafen, den Stadtwerken, der Wohnungsbaugesellschaft und dem Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb durchgeführt.

Von Heiko Hoffmann