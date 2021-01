Wismar

Das wollen sich Kerstin Steinert und Marlies Tomaszweski nicht entgehen lassen. Als sie von Wismar-Wendorf aus sehen, dass sich der russische Rohrverleger „Fortuna“ startklar macht zum Verlassen des Hafens, eilen sie zur Seebrücke. Von deren Spitze aus können sie das 170 Meter lange und 46 Meter breite Schiff von Nahem sehen – so dicht fährt es daran vorbei. Die beiden Frauen winken der Besatzung zu und machen viele Erinnerungsfotos.

Etwa 20 Schaulustige sind gekommen, um das Auslaufen zu beobachten. Mehrere Schlepper ziehen und stoßen den Giganten durch die Fahrrinne. Denn der hat keinen eigenen Antrieb. Nach knapp anderthalb Stunden verschwindet das Schiff langsam am Horizont. Kerstin Steinert und Marlies Tomaszweski sind zufrieden: „Das hat sich gelohnt, so etwas sieht man nicht alle Tage!“, sagen sie ein wenig durchgefroren. Der Wind ist eisig.

Seit Jahresanfang in Wismar

Anfang Januar war die „Fortuna“ in den Wismarer Seehafen zurückgekehrt. Von hier war sie im Dezember zu einer Reise in Richtung Rügen aufgebrochen. Dort sind damals Leitungen für die Ostsee-Pipeline „ Nordstream 2“ verlegt worden. Offiziell ist der Einsatz der Fortuna nicht bestätigt worden. Auch ihr jetziges Ziel wird nicht bekannt gegeben – wahrscheinlich geht es in dänische Gewässer. Dort soll die russische Erdgas-Pipeline Medienberichten zufolge ab Mitte Januar weitergebaut werden. In deutschen Gewässern ist das Projekt abgeschlossen.

Da die USA mit Sanktionen gegen Firmen drohen, die sich am Bau der Gasleitung beteiligen, kommentiert der russische Energiekonzern Gazprom die Arbeiten nur spärlich. Die wurden vor knapp einem Jahr vor der dänischen Insel Bornholm gestoppt, nachdem es ein US-amerikanisches Sanktionsgesetz gegen die Rohrverleger gegeben hatte. Zwei Schweizer Verlegeschiffe sind daraufhin abgezogen worden. Mit russischen Schiffen soll nun weitergebaut werden. Laut Gazprom sind 94 Prozent der Pipeline fertiggestellt.

Ende September hat die „Fortuna“ zum ersten Mal im Wismarer Seehafen festgemacht. Bis Dezember ist sie dort modernisiert und repariert worden.

Zufriedenstellende Bilanz

Die Seehafen Wismar GmbH hat das Corona-Jahr 2020 mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen. Das hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt, an dem Tag, als die „Fortuna“ verabschiedet wurde.

Im Hafen sind rund 5,8 Millionen Tonnen Gütermenge über Schiff, Bahn, Lkw bewegt worden. Das sind rund 12 Prozent weniger als 2019. Stärkere Rückgänge hat es durch den milden Winter 2019/2020 im Geschäftsbereich Auftausalz gegeben. Auch das Holzgeschäft hat für Einbußen gesorgt. Dort ist es wegen eines Brands bei einem Unternehmen im benachbarten Holzcluster zu einem zeitweisen Auftragsausfall im Bereich der Forstprodukte gekommen. Außerdem hat sich ein im vergangenen Jahr der in 2019 begonnener Trend fortgesetzt: die Rohstoffversorgung der ortsansässigen Industrie mit Windbruchholz aus dem Inland. Durch die leidet der Import über den Seeweg.

Vier Kreuzfahrtanläufe

Auch die Kreuzfahrer hat die weltweite Corona-Pandemie gestoppt: Im Bereich der Kreuzschifffahrt sind im abgelaufenen Jahr von den geplanten 14 Kreuzfahrtschiffsanläufen in Wismar nur vier realisiert werden.

Der Seehafen Wismar geht trotz des schwierigen Marktumfeldes dennoch optimistisch in das Jahr 2021: Zum Ende des vergangenen Jahres ist eine weitere multifunktionale Fläche mit rund 20 000 Quadratmetern fertiggestellt worden. Die steht den Kunden jetzt zur Verfügung. Auch im Bereich der Digitalisierung stehen umfangreiche Maßnahmen an.

Von Kerstin Schröder