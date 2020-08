Wismar: So verliefen die Einschulungsfeiern  

Wismar

Hurra, ich bin ein Schulkind. Eirik Kampe kann ein Lied davon singen. Der Sechsjährige trägt stolz seinen Ranzen und die Schultüte. „Ich freue mich auf die Schule“, sagt der junge Mann etwas schüchtern.

Zur Galerie So lief die Einschulung an der Freien Schule und an der Neuen Schule in Wismar

Zur Freude hat er allen Grund. Die Einschulungsfeier ist geglückt, Sorgen wegen Corona sind in den Hintergrund gerückt. 16 Mädchen und Jungen gehen ab Montag in die erste Klasse der Freien Schule in Wismar-Wendorf.

MV macht den Anfang

In Mecklenburg-Vorpommern wurden am 1. August rund 13 900 Mädchen und Jungen eingeschult. Zugleich nimmt der Nordosten als erstes Bundesland in Deutschland nach dem Corona-Lockdown am Montag den Schulbetrieb wieder auf. Viele Augen sind daher bundesweit nach MV gerichtet.

Mit einem Fitness-Hit zum Mitmachen wurde die Einschulung an der Freien Schule aufgelockert. Quelle: Heiko Hoffmann

Keine großen Einschränkungen

An der Freien Schule verlief die Feier ohne größere Einschränkungen. Unter freiem Himmel wurden bei strahlendem Sonnenschein die Sitzbänke für die Gäste etwas weiter auseinandergestellt. Zu Beginn wurde eine Liste mit den Gästen abgeglichen. Weil im letzten Schuljahr die Schüler kein Programm für die Erstklässler einüben konnten, lief die Musik vom Band ab und Lehrer haben ein Gedicht aufgesagt.

Eirik ist einer von 92 Schülern an der Schule in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. 61 Mädchen und Jungen lernen in der Grundschule, 31 in der Orientierungsstufe. Seit 2007 gibt es die Schule.

Besondere Zeit erlebt

Mit dem Lernen unter Corona-Bedingungen hat auch die Freie Schule ein neues Kapitel aufgeschlagen. „Wir sind froh, dass wir heute die Einschulung feiern können“, sagt Ingrid Nowak. Die Schulleiterin fügt hinzu: „Wir haben alle eine besondere Zeit erlebt, die in allen Bereichen unseres Lebens Spuren hinterlassen hat. Für die Schüler und unser pädagogisches Personal stellte die Schulschließung am 16. März 2020 eine besondere Herausforderung dar.“

Doch die Herausforderung sei von allen Beteiligten gut angenommen worden, die Schule habe die Kinder durch die Krise begleitet. „In allen Jahrgangsstufen, hauptsächlich aber in der Orientierungsstufe, konnten wir unsere Schüler im täglichen Onlineunterricht Wissen vermitteln“, so Ingrid Nowak.

Monika Naß (l.) übernimmt in vier Wochen die Leitung der Freien Schule Wismar. Ingrid Nowak hat am Sonnabend zum letzten Mal durch das Programm der Einschulung geführt. Nach 42 Lehrer-Jahren ist in Kürze Schluss. Quelle: Heiko Hoffmann

Ab Montag fast normaler Unterricht

Zum Ausblick sagt die Schulleiterin: „Bei dem im Moment erfreulichen Infektionsgeschehen wird es im neuen Schuljahr für alle Schüler wieder einen verlässlichen und täglichen Regelbetrieb geben. Wir werden weitestgehend den Präsenzunterricht durchführen.“

Doch weil die Corona-Pandemie im Schuljahr 2020/21 noch nicht beendet sein wird, würden weiterhin begleitende Maßnahmen zum Gesundheitsschutz notwendig sein. „Alle Besonderheiten, die auf Ihre Kinder zukommen, werden wir am Montag gemeinsam besprechen und einüben“, so Ingrid Nowak. Sie selbst ist seit fast 42 Jahren als Lehrerin tätig. In vier Wochen hört sie auf.

Mit Monika Naß wird eine Ideengeberin der Freien Schule die Leitung übernehmen. „Ich freue mich schon sehr und bin auch schon gespannt, wie das wird“, begrüßte auch Monika Naß die Erstklässler und ihre Eltern.

Fußball-Gott: gelungene Feier

Darunter war am Sonnabend auch Timo Lange. Der langjährige Profifußballer vom FC Hansa Rostock nahm als Vater an der Einschulung teil, für seine Tochter Dalia beginnt ein neuer Lebensabschnitt. „Die Schule hat das sehr schön für die Kinder und Eltern gemacht“, strahlte der gebürtige Grevesmühlener, für den die Fans im Ostseestadion viele Jahre „ Timo Lange – Fußball-Gott“ skandierten.

ABC-Schütze Eirik Kampe hat mit seiner Familie den Einschulungstag im Garten auf der Baustelle an der Lübschen Burg im kleineren Rahmen gefeiert. Die Familie baut dort in Haus.

Schöne Geste: Die Eltern standen Spalier für ihre ABC-Schützen an der "Neuen Schule" und überreichten die Zuckertüten. Quelle: Nicole Hollatz

57 Erstklässler an der „Neuen Schule“

Aufgeregt war am Sonnabend auch Lisanne Uebel (6). Sie wurde in die Klasse 1c der „Neuen Schule“ am Friedenshof eingeschult, zusammen mit 57 weiteren Erstklässlern. Damit gehen insgesamt 120 Kinder ab Montag in diese Containerschule – die Anzahl der Schüler hat sich über Nacht fast verdoppelt.

Einschulung im Stundentakt: Jeweils nur eine Klasse wurde mit einem kleinen Programm auf dem Schulhof begrüßt, die Eltern und Geschwister durften dabei sein, mussten sich aber in die bekannten Kontaktlisten eintragen. Statt gemeinsam gesungener Lieder trugen einige Schüler aus den höheren Klassen beispielsweise Gedichte vor.

Dann durften die ABC-Schützen erstmals in die Klassenräume, während die Eltern von außen zumindest einen Blick in die Räume ihrer Schützlinge werfen konnten. Karen Wunderlich, Klassenlehrerin in der 1a, übergab ihren Kindern gleich die ersten Hefte und übte das Ranzenpacken. Mit Kuscheltieren – das ist die Fuchsklasse – begrüßte sie spielerisch die Kinder.

Schule noch nicht fertig

Schulleiterin Simona Pohl versprach bei jedem der drei Einschulungsdurchgänge, dass die Schüler hoffentlich bald in das neue Schulgebäude umziehen können. „Das ist noch im Bau, aber vielleicht erleben wir die nächste Einschulung schon dort!“, so ihre Hoffnung.

„Wir freuen uns, dass die Schule wieder normal losgeht. Die ersten Klassen haben täglich vier Stunden Unterricht, die dritte und vierte Klasse täglich fünf. Damit können wir die Stundentafel voll abdecken“, berichtete Simona Pohl. Eine zweite Klasse gibt es in diesem Schuljahr an der Neuen Grundschule nicht, weil dort letztes Jahr nicht eingeschult wurde.

Von Heiko Hoffmann und Nicole Hollatz