Wismar

Wegen der Arbeiten für die Bahnüberführung ist die Poeler Straße noch bis voraussichtlich Ende Mai 2022 für Autos gesperrt. Mit der Fertigstellung werden wieder viele Wismarer und Touristen die Poeler Straße nutzen. Der Verkehr auf dem Altstadtring dürfte zunehmen.

Darum wird das bisherige Nadelöhr am Poeler Tor ausgebaut. In dieser Woche wird Asphalt auf die ausgebaute Fahrbahn in der Bahnhof- und Wasserstraße gebracht.

Zusätzliche Spuren und Ampel

Damit der Verkehr künftig auch ins Rollen kommt, wird es zusätzliche Abbiegespuren geben und eine neue Ampel installiert, weiß Torsten Lange, Polier bei Dewenter Tiefbau. Das Wismarer Unternehmen ist bei dem Bahnvorhaben für den Straßenbau zuständig.

Torsten Lange, Polier beim Wismarer Unternehmen Dewenter, koordiniert die Straßenbauarbeiten. Quelle: Heiko Hoffmann

Bei dem 52-Millionen-Euro-Projekt für die Bahnüberführung in der Poeler Straße war es der Hansestadt gelungen, den Ausbau der Straße am Poeler Tor in das Vorhaben zu platzieren. Die Stadt muss sich an den Kosten nicht beteiligen.

Kreuzung bisher nur einfach ausgebaut

Bisher war die Kreuzung am Poeler Tor nur einfach ausgebaut. Jetzt wird es drei zusätzliche Abbiegespuren geben: aus Richtung Wasser- und Bahnhofstraße sowie nach dem Passieren der Unterführung in der Poeler Straße. Eine Ampel soll den Verkehr regeln und auf die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Wasser-/Kopenhagener Straße abgestimmt werden.

Am Montag haben Arbeiter der Wismarer Firma Rask Mecklenburg GmbH die zehn Zentimeter dicke Tragschicht aufgebracht, am Dienstag ist die Binderschicht (8,5 Zentimeter) hinzugekommen, am Mittwoch abschließend die 3,5 Zentimeter dicke Deckschicht.

Freigabe der Wismarer Straße zu Weihnachten

„Zu Weihnachten wollen wir die Straße für den Verkehr freigeben“, so Dewenter-Polier Torsten Lange. Bis dahin laufen noch Arbeiten an der Kreuzung Poeler Tor und für die Ampelanlage. So muss unter anderem für einen Mast eine Pfahlgründung erfolgen. Die Fahrbahnmarkierung wird zunächst provisorisch sein, wegen der Witterung dürfe diese erst ab April richtig vorgenommen werden.

Reste vom Poeler Tor entdeckt

Im Vorfeld der Asphaltierungsarbeiten wurden jede Menge Leitungen neu- und umverlegt: für Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Telekommunikation. Beim Tiefbau stießen die Arbeiter erwartungsgemäß auf Reste des Poeler Tores. Archäologen haben diese dokumentiert, ein kleiner Rest ist sogar für die Nachwelt im Erdreich verblieben. Sieben Laster mit historischen Feldsteinen wurden zum Wismarer Tierpark transportiert. Dort sind sie nun Teil des neuen Bauernhofes.

Teil der Straßenbauarbeiten ist auch der Lückenschluss der Promenade am Altstadtring zwischen Bahnhof und Omnibusbahnhof. Die bestehende Umgehungsstraße wird im nächsten Jahr wieder zurückgebaut. Auch die Ladestraße wird 2022 neu ausgebaut. Schließlich wird es eine zusätzliche Fahrbahn vom Bahnhofsvorplatz zum Lokschuppen geben.

Wismar profitiert von Gesetzesänderung Finanziell gesehen hat die Hansestadt großes Glück beim Bahnprojekt in der Poeler Straße. Denn das Eisenbahnkreuzungsgesetz wurde zwischenzeitlich geändert. Der Bund, die Deutsche Bahn und das jeweilige Bundesland tragen die Kosten. Die Kommunen müssen solche Vorhaben nicht mehr mitfinanzieren. Vorher mussten sich laut Eisenbahnkreuzungsgesetz die Bahn, die Stadt und der Bund die Kosten zu je einem Drittel teilen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 52 Millionen Euro. Das sind 27 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. Wismar hätte für den Eigenanteil, der nach dem Einwerben von Fördermitteln auf 2,3 Millionen Euro gesenkt werden konnte, Kredite aufnehmen müssen. Das entfällt und entlastet den Haushalt der Stadt.

Der Kreuzungsausbau Poeler Tor/Spiegelberg/Hundestraße ist ein Zusatzauftrag der Hansestadt. Mit der Fertigstellung ist im Frühjahr 2022 zu rechnen.

Im Mai 2020 hatte die Deutsche Bahn mit dem Projekt Bahnüberführung in der Poeler Straße begonnen. Die Vollsperrung soll bis Ende Mai 2022 dauern, bis September nächsten Jahres sollen laut Zeitplan die Arbeiten beendet sein.

Nach der Fertigstellung werden sich Bahn und Autos nicht mehr kreuzen. Statt der zuletzt beiden Bahnübergänge wird es eine dreigleisige Eisenbahnüberführung geben. Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer werden durch einen Trog – einen verkürzten Tunnel – unter die Gleise geleitet. Oben drüber fahren die Züge in den Seehafen.

Von Heiko Hoffmann