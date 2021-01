Kostenlos bis 20:00 Uhr So wird in Wismar die neue Unterführung in der Poeler Straße gebaut

Herzstück von Wismars größter Baustelle in der Poeler Straße ist das Trogbauwerk für die Unterführung. Wie eine u-förmige Badewanne wird es errichtet. Die OZ war auf der Baustelle und zeigt mit Video und Bildergalerie, wie die Arbeiten voranschreiten.