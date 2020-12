Wismar

Nach dem Willen der Linksfraktion sollen die Parkgebühren in und um die Altstadt bis zum Aufheben der Corona-Einschränkungen erlassen werden. Davon ausgenommen sind die beiden Parkhäuser in der Papenstraße und am Altstadtring.

Und was machen in dieser Zeit die Politessen? Auch dafür hat Die Linke eine Idee: „Für die dadurch im Ordnungsamt der Hansestadt frei werdenden personellen Kapazitäten sollte geprüft werden, ob diese beim Landkreis Nordwestmecklenburg zur Bewältigung und Unterstützung der Corona-Krise eingesetzt werden können.“

Bürgerschaft entscheidet

Ob der Antrag mehrheitsfähig ist, wird sich in der Sitzung der Bürgerschaft am Donnerstag, 17. Dezember, ab 16 Uhr in der Tarnow-Sporthalle zeigen. Auch SPD, CDU und FDP stellen auf der Sitzung Anträge, bei denen es um Erleichterungen für Einzelhandel und Gastronomie in Corona-Zeiten geht.

„Innenstadtgeschäfte leiden in der Krisensituation besonders stark unter dem Ausbleiben von Kunden“, begründet die Linksfraktion ihren Vorstoß. Das Aussetzen beim Erheben von Parkgebühren sei ein kleiner Beitrag zur Unterstützung des Handels. Weiter heißt es: „Sollte es gelingen, frei werdende personelle Kapazitäten für diese Zeit zur Unterstützung des Landkreises zur Bewältigung der Corona-Krise an den Landkreis auszuleihen, so wären der Bevölkerung geholfen und die Personalkosten könnten in dieser Zeit vom Landkreis getragen werden.“

Ordnungshüter könnten beim Impfzentrum helfen

Fraktionschef Horst Kumpen kann sich vorstellen, dass Mitarbeiter des Wismarer Ordnungsamtes zum Beispiel Personaldaten beim neuen Impfzentrum aufnehmen. Dafür ist der Landkreis zuständig.

Mit dem Antrag folge man dem Wunsch des Bürgermeisters, die lokale Wirtschaft zu stärken. Thomas Beyer ( SPD) hatte auf der Novembersitzung der Bürgerschaft dafür geworben, den Leitspruch „Sei loyal, kauf lokal“ mit Leben zu füllen. „Der Onlinehandel spielt eine immer stärkere Rolle, Corona hat diese Entwicklung weiter befördert“, so der Bürgermeister. Gleichzeitig warb er für den Hol- und Bringservice der Gastronomie. Krumpen dazu: „Wir haben den Appell verstanden. Wir unterbreiten ein Angebot, damit die Leute nicht zum Einkaufen auf die grüne Wiese mit kostenlosen Parkplätzen fahren müssen.“

Skeptische Reaktionen

Die Stadt hält sich noch zurück. Sprecher Marco Trunk: „Das muss die Politik entscheiden.“ Inhaltlich wollte sich die Verwaltung am Donnerstag nicht äußern. Zu erwarten ist, dass sie Vorbehalte ins Spiel bringen wird, weil zum Beispiel Parkgebühren verloren gehen.

SPD-Fraktionschef Michael Tiedke ist skeptisch. Seine Meinung: Dauerparker könnten die dann kostenlosen Stellplätze belegen, was sich dann wiederum negativ auf den Einzelhandel auswirke.

Wenig begeistert ist auch CDU-Fraktionschef Tom Brüggert: „Ich glaube nicht, dass im Moment die Parkgebühren das Problem für den Einzelhandel sind.“ Er wundert sich, dass bei dem Antrag nicht hinterlegt ist, „wo das Geld hergenommen werden soll, was uns für das Parken entgeht.“ Brüggert kann sich nicht vorstellen, dass der Landkreis städtische Mitarbeiter auf die Gehaltsliste nimmt.

Längere Kulanzregeln für Einzelhändler und Gastronomen

Anträge von SPD, CDU und FDP zielen auf eine Verlängerung von Kulanzregelungen für Einzelhändler und Gastronomen bis Mitte 2021. Dabei geht es um die Nutzung zusätzlicher öffentlicher Flächen für Tische und Stühle. Für diese werden keine Gebühren erhoben. Im Mai hatte die Bürgerschaft diese Regelungen beschlossen. Sie gelten bis Ende des Jahres. Anlass waren die Abstandsregelungen wegen Corona. Diese schränken die Geschäfte ein. Dazu kündigte die Stadt am Donnerstag, dass sie Verlängerung der Regelung mittragen werde.

Wer von der Regelung Gebrauch macht, muss bei der Stadt einen Antrag stellen. Es habe aber Hinweise von Händlern und Verbänden gegeben, dass die Umsetzung des Beschlusses nicht so einfach war, so Tom Brüggert. Darum wollen CDU und FDP von der Verwaltung einen Bericht über die Erfahrungen seit Juni haben. So wollen sie zum Beispiel wissen, wie viele Anträge abgelehnt wurden. Letztlich, so Brüggert, gehe es darum, Einzelhändler und Gastronomen nicht noch zusätzlich zu belasten.

Von Heiko Hoffmann