Eine Sponsoringvereinbarung für Unternehmensgründer haben die Sparkassen Mecklenburg-Nordwest und Mecklenburg-Schwerin mit dem Technologie- und Gewerbezentrum e. V. Schwerin/Wismar vereinbart.

Durch das Sponsoring erhalten die Gründer zu Beginn ein Startguthaben in Höhe von 1000 Euro. 500 Euro kommen von den Sparkassen, 500 Euro vom TGZ. Jeder Unternehmensgründer erhält ebenfalls die Gelegenheit, ein kostenloses Beratungsgespräch wahrzunehmen und über seine regionale Sparkasse ein Geschäftsgirokonto zu eröffnen sowie die zugehörige Bankingsoftware einrichten zu lassen.

„Wir brauchen mutige Unternehmer“

„Wir brauchen in der aktuellen Situation mehr denn je mutige Unternehmer und innovative Ideen. Mit der Zusammenarbeit zwischen den Sparkassen und dem TGZ möchten wir ein kraftvolles Zeichen setzen und Existenzgründern Mut machen. Start-ups und Unternehmensgründungen machen unsere Region fit und unsere Wirtschaft stark. Es ist uns wichtig, das Engagement dieser Unternehmer sichtbar zu machen und zu fördern“, so Manuel Krastel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, und Björn Mauch, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin.

Pro Jahr profitieren bis zu 10 Gründer

Neben den Leistungen des TGZ für Unternehmensgründer ist das Sponsoring der Sparkassen der dritte Baustein zur Unterstützung von Start-ups im Technologie- und Gewerbezentrum. TGZ-Geschäftsführerin Liesbeth Homp: „Durch die finanzielle Unterstützung der beiden Sparkassen können wir so pro Jahr bis zu zehn unserer Gründer unterstützen.“

Die Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH aus Schönberg sponsert bereits seit Jahren die Möbelerstausstattung der Gründerbüros, die Kei-Data GmbH aus Wismar engagiert sich bei der technischen Ausstattung.

TGZ-Vorstandsvorsitzender Andreas Scher: „Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die die Gründer in ihrem Wachstum behindern. Durch das Einbinden der Sponsoren können wir hier unseren Start-ups Unterstützung anbieten, wofür wir allen Sponsoren sehr dankbar sind.“

Nach der Vertragsunterzeichnung wurden direkt die ersten beiden Schecks an zwei Gründer überreicht. Sabine Richter (Medien- und Kommunikationsgestaltung) und Paul Sorsch (nachhaltiger Maschinenbau) haben gerade ihre ersten eigenen Firmen gegründet und freuen sich über die Unterstützung.

Sabine Richter: „Ich bin dankbar für dieses Sponsoring. Es ist ein so schönes Gefühl, zu merken, dass jemand an einen glaubt und unterstützt. Das ermutigt mich noch einmal mehr, auch bei all den Anfangsschwierigkeiten einer Gründung, mit meiner Idee weiterzumachen und durchzuhalten.“

