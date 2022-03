Wismar

Aufgrund eines Wasserschadens im Wohn- und Geschäftshaus in der Professor-Frege-Straße 70-72 am Kagenmarkt kann die Sparkassenfiliale voraussichtlich bis zum 21. März nicht öffnen. Das teilte das Geldinstitut am Dienstag mit. Der Selbstbedienungsbereich mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker stehe derzeit noch zur Verfügung. Es könne allerdings sein, dass es zwischenzeitlich zu Einschränkungen kommen kann. Die Sparkasse bittet ihre Kundinnen und Kunden, die Geschäftsstellen Am Markt und im EKZ Friedenshof zu nutzen. Dort würden aktuell auch die vier Mitarbeitenden der Kagenmarkt-Filiale tätig sein. Beratungstermine können weiterhin über das Servicetelefon 03841-2400 vereinbart werden.

Einbruchmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst

Die Filiale musste bereits am vergangenen Donnerstag geschlossen werden. „Die Einbruchmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst“, berichtet Mario Löscher, Bereichsleiter Vorstandsstab/Organisation der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. „Ein Kabel war wohl mit Wasser in Kontakt geraten. So ist der Schaden überhaupt erst bemerkt worden.“ Die Kabelkanäle befinden sich im Fußbodenaufbau unter der Bodenplatte aus Beton. Auf der habe das Wasser in der Sparkassenfiliale gestanden.

Wasserrohr war defekt

Nach Angaben der städtischen Wohnungsbaugesellschaft als Hauseigentümerin handelt es sich um einen Rohrbruch. Die Trinkwasserleitung des Objekts war beschädigt. „Wir sind froh, dass wir die Bruchstelle so schnell gefunden haben und die Firma den Schaden beheben konnte“, sagt Objektbetreuer Jürgen Rohloff. Wegen der Reparaturarbeiten musste das Wasser zeitweise abgestellt werden. Aber am frühen Dienstagnachmittag habe die Firma die Arbeiten beendet. Die Kalt- und Warmwasserbereitung stehe den Bewohnern laut Rohloff nun wieder zur Verfügung.

Gemeinsam mit dem Hauswart und der Planerin war er am Dienstag dabei, die Leitung zu überprüfen. Dazu war die Zimmerdecke im Selbstbedienungsbereich der Sparkasse teilweise geöffnet worden. Aus dem Loch hingen Stromkabel heraus.

Der SB-Bereich ist noch geöffnet. In der Decke klafft ein Loch. Quelle: Haike Werfel

Trocknungsgeräte werden in betroffenen Räume gestellt

Im Schalterraum und in den übrigen Bereichen der Sparkasse will das Wohnungsunternehmen Entfeuchter aufstellen. „Sie werden Tag und Nacht laufen und wir werden täglich den Trocknungsprozess kontrollieren“, kündigt Jürgen Rohloff an. Seitens der Wobau hofft man, dass die Sparkasse ihre Filiale zeitnah wieder öffnen kann.

In dem Geldinstitut weiß man hingegen durch einen Wasserschaden in der Geschäftsstelle in Gadebusch, wie aufwendig solch ein Trockenlegen nach einem Wasserschaden ist. „Die Feuchtigkeit befindet sich unter dem Fußboden unserer Filiale. Der muss an mehreren Stellen aufgebohrt werden und richtig austrocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden“, sagt Mario Löscher. Nach seiner Auffassung ist hier eine Fachfirma gefragt. „Wir wollen sicher sein, dass in der Folge keine Gesundheitsgefahr für unsere Beschäftigten besteht.“

Geldautomat wegen Bestückung vorübergehend außer Betrieb

Der Bereichsleiter befürchtet auch, dass möglicherweise ein Trocknungsgerät im SB-Bereich der Kagenmarkt-Filiale aufgestellt werden muss. Das könne dann nicht neben dem Geldautomaten stehen. Gegebenenfalls müsse der Geldautomat wegen der Feuchte auch noch vom Strom genommen werden. Das würde die Bank ihren Kunden dann rechtzeitig mitteilen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Dienstagnachmittag war der Geldautomat leider auch „vorübergehend außer Betrieb“. Sehr zum Verdruss von Heidi Erler. Die 79-Jährige ist nach einer Hüftoperation sehr schlecht zu Fuß. Sie hatte sich aus der Poeler Straße auf den Weg gemacht, um Geld für ihre bevorstehende Geburtstagsfeier abzuheben. Just zu diesem Zeitpunkt muss der Automat bestückt worden sein. Das hat nach der OZ-Anfrage die Recherche von Mario Löscher ergeben. „Dieser Vorgang dauert eigentlich nur wenige Minuten“, erklärt er.

Wie die Geschäftsstellen der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest geöffnet sind, ist in der Internetfiliale www.spk-mnw.de/öffnungszeiten zu finden.

Von Haike Werfel