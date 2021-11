Wismar

„Man merkt, das Geld ist hier gut angelegt“, kommentiert Jörg Denecke vom Vorstand der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft (WWG) bei der Scheckübergabe. Der Verein spendet 500 Euro, statt Weihnachtskarten zu verschicken. Karin Auerbach und ihr Team vom Wismarer Verein KaSo freuen sich und hoffen, dass andere dem guten Beispiel folgen. Der Verein kann das Geld gerade gut gebrauchen.

„Die Heiz- und Stromkosten sind kräftig gestiegen“, erzählt Karin Auerbach. Gleichzeitig kommen immer mehr Menschen zum Verein in die ABC-Straße, einige werden vom Amt „geschickt“, andere kommen, weil sie einsam sind. „Wir sind eine große Familie“, so Karin Auerbach. Gut die Hälfte der Nutzer kann sie über die Zeit wieder in ein geregeltes Leben inklusive fester Arbeit „entlassen“. Die 500 Euro helfen nun, einen zweiten Brennofen für die Töpferwerkstatt zu finanzieren. Der ist allerdings mehr als doppelt so teuer.

Von Nicole Hollatz